Ерёменко ушёл из «Спартака». Его агент явно поспешил

Роман Ерёменко всё-таки прощается со «Спартаком». До последнего дня ситуация с 31-летним полузащитником напоминала какой-то детектив – информация о будущем русского финна поступала противоречивая. Правда, «Чемпионат» ещё в начале декабря сообщил о том, что руководство московского клуба не планирует продлевать отношения с игроком, однако в первые дни нового года представитель футболиста Марко Трабукки выступил с опровержением информации. Трабукки заявил: Роман останется в «Спартаке» и, более того, будет играть ключевую роль в команде Олега Кононова.

Остаётся только гадать, какую цель Трабукки преследовал своим комментарием, назвав «не столь надёжными» источники информации о разрыве контракта клуба с игроком. Сегодня Кононов официально объявил о прощании с полузащитником, который в ноябре 2018-го вернулся на поле после двухлетней дискалификации.

«Контракт с Романом был расторгнут, – сказал главный тренер в интервью для официального сайта «Спартака». – Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб её реализовал. Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чём-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы».

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К сожалению, один из самых умных полузащитников РПЛ так и не стал важной фигурой для красно-белых. Он в итоге сыграл за «Спартак» даже меньше, чем его отец Алексей Ерёменко-старший в конце 1980-х. Спартаковский период карьеры Романа вместил в себя лишь семь матчей – четыре в РПЛ, два в Лиге Европы и один в Кубке России. Эпизодами плеймейкер напоминал себя прежнего, вот только ни забитых мячей, ни голевых передач у него не было. Потом Ерёменко получил травму, из-за которой пропустил последний месяц перед зимним перерывом.

Когда Кононов возглавил «Спартак», он действительно всерьёз рассчитывал на Романа. По крайней мере, в ноябре тренер говорил о Ерёменко по-другому: «Мне всегда хотелось с ним поработать, мне нравится этот футболист. В беседе с ним сошлись во мнении, что очень жалко, что всё так получилось с травмой».



По имеющейся информации, некоторые люди очень сильно просили Кононова дать Роману шанс на сборах и практически договорились. Видимо, с этим и был связан уверенный комментарий Трабукки в начале января. Однако руководство клуба, которое изначально не было настроено на продолжение сотрудничества с Романом, всё-таки решило не отступать от своей линии. По неподтверждённой информации, причиной решения стали проблемы с суставами у Ерёменко.

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Расставание со «Спартаком» – история неприятная, но, конечно, не финиш карьеры Ерёменко. Где теперь стоит ждать русского финна? Появлялись сообщения об интересе к полузащитнику со стороны «Краснодара», а Трабукки признался, что одним из вариантов был «Ростов». Возможно, сам Роман захочет принять предложение из чемпионата, где крутятся большие деньги, а футбол ниже уровнем, не столь интенсивный.



В любом случае дорога назад в ЦСКА, где Ерёменко играл до дисквалификации, для полузащитника закрыта. На эту тему уже высказывался генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев. Вспоминается и реакция фанатов красно-синих на переход Романа в «Спартак»: из-за оскорбительных баннеров в адрес полузащитника ЦСКА наказали условным закрытием трибуны. Несложно догадаться, как Ерёменко встретили бы в случае выхода на поле против своей бывшей команды, но не судьба ему сыграть за «Спартак» в дерби с ЦСКА.

На разрыв отношений «Спартака» с Романом намекал и уход в начале года из столичного клуба его брата Сергея Ерёменко. 20-летний полузащитник тоже не раскрылся в составе красно-белых. В нынешнем сезоне Сергей сыграл 17 матчей за спартаковскую «молодёжку» и фарм-клуб, став автором только одного гола. По словам Ерёменко-старшего, его младшего сына никто не выгонял – просто закончилась аренда. «Спартак» московский брал молодого полузащитника во «временное пользование» у «Спартака» юрмальского, который, как известно, принадлежит Трабукки.