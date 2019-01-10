Самедов и Джано – в «Крыльях». Ждать ли Попова?

«Крылья Советов» пока ведут себя на трансферном рынке активнее всех в РПЛ. При этом охотнее всего волжане комплектуются игроками «Спартака»: двух футболистов взяли в аренду, ещё одного – сразу после разрыва контракта. Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов раскрыл детали громких переходов.

— Портал transfermarkt уже преподносит переходы Джано и Самедова как свершившийся факт. Опережает события?

— Оба уже игроки «Крыльев», с их переходами всё нормально. Остались технические вопросы вроде подписания бумаг. 13 января они пройдут медобследование, хотя Джано успел сделать это со «Спартаком», и 14-го числа вылетают на сборы в Дубай.

— С чем связана такая активность «Крыльев» на трансферном рынке?

— Божович попросил закрыть конкретные позиции, и мы попытались сделать всё, чтобы приобрести этих игроков. Нам предстоит тяжёлая весна, нужно выбираться из непростого положения, поэтому усиление было необходимо.

— Божович просил конкретных игроков?

— Он обозначил пожелания по позициям и игрокам. Ситуацию с Джано и Тимофеевым мы ведём месяца два. Ждали, что будет в «Спартаке»: кто уйдёт, а кто останется. Держали всё на контроле, вели переговоры.

— «Спартак» без проблем отпустил Ананидзе и Тимофеева?

— Вообще не возникло никаких вопросов. Ждали, когда Кононов объявит, кто останется. Взяв Гулиева, они смогли отдать нам Тимофеева.

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— Какую часть зарплат двух спартаковцев будут платить «Крылья Советов»?

— Это наша внутренняя кухня. Естественно, всю зарплату тянуть не можем. Мы не превышаем цифры, в которых работаем.

— Как проходили переговоры с Самедовым?

— Я знаю его ещё с дубля «Спартака», так что мы с ним давно работаем и дружим. Миодраг тоже хорошо с Самедовым знаком. Мы созвонились с ним в тот же вечер, когда он разорвал контракт со «Спартаком», и обо всём договорились.

— Александр провёл всю карьеру в Москве. Его не смущал переезд из столицы?

— Что поделать? Есть случаи, когда нужно проведать просторы России не только на один матч, как у него всегда было. Пусть прочувствует российскую действительность.

— Раз переговоры со «Спартаком» проходили так успешно, не планируете взять ещё кого-то оттуда?

— Всех игроков «Спартака», которых хотели подписать, мы забрали. Не ожидали, что Самедов отпадёт, для нас это стало приятной неожиданностью.

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— Может, кто-то ещё из экс-спартаковцев вас заинтересует?

— Нет. Если бы Джано оставался в «Спартаке», может быть, вели бы переговоры с Поповым. Держали это в уме. Но с Джано комфортно и Миодрагу, и нам. Мы работали и в «Ростове», наладив нормальные, товарищеские отношения. Он с удовольствием поехал к Божовичу. По пути, правда, появился вариант с «Витессом», но там не сложилось.

— Не беспокоит травматичность игрока?

— Не хотим об этом говорить. Мы всё знаем, но в «Ростове» он отыграл целый сезон. Наверное, это больше, чем когда-либо в «Спартаке». Он выздоровел, сейчас находится в нормальной форме и имеет большое желание играть. Хочется предоставить ему игровую практику, и он нам поможет. Это игрок высокого уровня. Есть отсутствие фарта с травмами, но ничего страшного. В голландском чемпионате без подготовки он мог сорваться, а у нас Джано имеет два месяца, чтобы набрать форму. Он сказал мне, что ему комфортно работать с Божовичем.

— По каким критериям выбрали Зиньковского?

— Мы отсматривали игрока, раза три я сам смотрел. Отличные футбольные качества, мы видим хорошую перспективу. На наш взгляд, человек уже готов к Премьер-Лиге.

— Будет ли у Зиньковского игровое время при наличии в команде Джано?

— Мы будем использовать их на разных позициях. Джано будет «десяткой», а Зиньковский – левее, так что их можно будет увидеть в связке.

— Каких ещё игроков успел подписать клуб?

— Карпов из «Зенита» и Шишкин из «Краснодара» уже с нами и поедут на сборы.

— Учитывая активность «Крыльев» на рынке, наверное, стоит ждать и ухода части футболистов?

— Молло и Надсон уже ушли. Соболев пока остаётся. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Ничего в жизни просто так не даётся. Башкиров и Чочиев выставлены на трансфер. Мы занимаемся их трудоустройством.