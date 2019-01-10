Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА. Что с ним было в этом сезоне?

Почему Вагнер Лав уходит из «Бешикташа»?

По информации турецких СМИ, руководство «Бешикташа» включило Вагнера Лава в список игроков, которые будут выставлены на продажу в зимнее трансферное окно. Помимо бывшего форварда ЦСКА в этот список попали вратарь Толга Зенгин, полузащитники Гёкхан Тере и Толгай Арслан, а также нападающий Кайл Ларин. Однако один из представителей 34-летнего бразильца Диого Соуза сообщил в интервью Globo Esporte, что инициатива разрыва контракта исходит от самого Вагнера Лава, поскольку клуб уже на протяжении пяти месяцев не платит ему зарплату. Возникла конфликтная ситуация. Кстати, о финансовых трудностях «Бешикташа», скорее всего, свидетельствует и тот факт, что ранее договор со стамбульским клубом неожиданно разорвал защитник Пепе. Один из самых высокооплачиваемых игроков ушёл по «обоюдному согласию сторон», а в начале 2019-го вернулся в «Порту».

По данным турецких СМИ, до расторжения контракта с «Бешикташем» Вагнер Лав будет тренироваться с молодёжной командой.

Вагнер Лав может разорвать контракт с «Бешикташем» из-за задержек по зарплате

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Где Вагнер Лав может продолжить карьеру?

Агент нападающего Эвандро Феррейра сообщил в интервью для «Чемпионата», что его клиент был бы рад вернуться в ЦСКА.

Напомним, «армейцы» купили Вагнера Лава в июле 2004 года у «Палмейраса» за 6,2 млн евро (по данным Transfermarkt). В январе 2012-го московский клуб отпустил игрока во «Фламенго» за 10 млн. Год спустя ЦСКА вернул нападающего из бразильского клуба за 6 млн, а летом 2013-го снова продал его – в китайский «Шаньдун Лунэн» за 12 млн. Вагнер Лав выиграл с ЦСКА три чемпионских титула, шесть Кубков России, четыре Суперкубка страны и Кубок УЕФА сезона-2004/05. Он забил 85 голов в 169 матчах чемпионата России.

«Сейчас Вагнер близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом – сказал Феррейра. – Как только станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру. С российскими клубами я пока не общался. Если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб».



Впрочем, в очередное появление Вагнера Лава в ЦСКА верится с трудом. У «армейцев» есть в атаке разыгравшийся Фёдор Чалов, кроме того, клуб оставил как минимум до конца сезона Абеля Эрнандеса. По информации из Бразилии, на нападающего претендуют «Коринтианс», «Фламенго» и «Сантос». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны турецкого «Бурсаспора».

Агент: Вагнер Лав с огромным удовольствием вернулся бы в ЦСКА

Сколько голов забил Вагнер Лав в 2018 году?

Вагнер Лав перешёл в «Бешикташ» из «Аланьяспора» в январе 2018-го за 3 млн евро. Стамбульский клуб приобрёл бразильца перед матчами в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». «Чёрным орлам» срочно требовался новый нападающий после продажи в «Эвертон» своего лучшего бомбардира Дженка Тосуна.

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В плей-офф Лиги чемпионов «Бешикташ» проиграл «Баварии» оба матча с общим счётом 1:8, а автором единственного гола турецкой команды стал как раз Вагнер Лав. Но в целом его период в «Бешикташе» не назовёшь очень успешным. 34-летний нападающий сыграл за «чёрных орлов» 29 матчей, в которых забил 11 голов и не сделал ни одной голевой передачи.

Пожалуй, самый яркий для бразильца момент нынешнего сезона – дубль в ворота «Гента» в Лиге Европы. Кроме того, Вагнер Лав на групповом этапе ЛЕ поразил ворота российского голкипера «Сарпсборга 08» Александра Васютина. Правда, несмотря на голы экс нападающего ЦСКА, «чёрные орлы» не сумели выйти из группы.

Очевидно, Вагнер Лав впечатлял своей игрой не всех болельщиков «Бешикташа». Кто-то шутил по поводу выступления бразильца в Стамбуле при помощи таких видео: