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«ПСВ» стал чемпионом Нидерландов сезона-2023/2024

«ПСВ» стал чемпионом Нидерландов сезона-2023/2024
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Обыграв «Спарту» в матче 32-го тура Эредивизии со счётом 4:2, «ПСВ» досрочно стал чемпионом Нидерландов.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 32-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 13:15 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
4 : 2
Спарта
Роттердам
0:1 Силу – 8'     1:1 Бакари – 19'     2:1 Бакайоко – 26'     2:2 Боскальи – 29'     3:2 Боскальи – 67'     4:2 Тезе – 78'    

После 32 туров нидерландского чемпионата «ПСВ» набрал 87 очков, опережая ближайшего преследователя в лице «Фейеноорда» на 12 очков. Несмотря на то, что у «Фейеноорда» есть игра в запасе, даже в случае победы в каждом из оставшихся трёх туров команда Арне Слота не сможет обогнать «ПСВ».

На 8-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Абемли Мето Силу. На 19-й минуте защитник «Спарты» Саид Бакари забил автогол. На 26-й минуте нападающий Жоан Бакайоко вывел «ПСВ» вперёд. На 29-й минуте защитник хозяев Оливье Боскальи забил мяч в свои ворота. На 67-й минуте Оливье Боскальи вновь вывел «ПСВ» вперёд. На 78-й минуте Джордан Тезе забил четвёртый гол хозяев.

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