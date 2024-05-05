«ПСВ» стал чемпионом Нидерландов сезона-2023/2024

Обыграв «Спарту» в матче 32-го тура Эредивизии со счётом 4:2, «ПСВ» досрочно стал чемпионом Нидерландов.

После 32 туров нидерландского чемпионата «ПСВ» набрал 87 очков, опережая ближайшего преследователя в лице «Фейеноорда» на 12 очков. Несмотря на то, что у «Фейеноорда» есть игра в запасе, даже в случае победы в каждом из оставшихся трёх туров команда Арне Слота не сможет обогнать «ПСВ».

На 8-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Абемли Мето Силу. На 19-й минуте защитник «Спарты» Саид Бакари забил автогол. На 26-й минуте нападающий Жоан Бакайоко вывел «ПСВ» вперёд. На 29-й минуте защитник хозяев Оливье Боскальи забил мяч в свои ворота. На 67-й минуте Оливье Боскальи вновь вывел «ПСВ» вперёд. На 78-й минуте Джордан Тезе забил четвёртый гол хозяев.

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