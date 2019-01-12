Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Экс-полузащитник сборной Бразилии по футболу Кака объявил о свадьбе

София Михайлова
Фото: instagram.com/icaroldias
Кака женится во второй раз. После проповедницы его пленила актриса
Она сказала обладателю «Золотого мяча» «да».
Футбол

Впервые об отношениях легендарного бразильского полузащитника Кака и бразильской же актрисы Аны публика узнала ещё в 2016 году. О паре рассказывали многие СМИ. А год назад Кака и сам официально объявил об этих отношениях.

Полное имя возлюбленной футболиста — Ана Каролина Диас Феррейра. Если вы смотрели такие сериалы, как, например, «Империя», «Изысканная гравюра», «Прожить жизнь» или «Линия пса», вам не нужно объяснять, кто это. Если нет – расскажем.

Каролине 31 год, и знаменита она не только участием в бразильских сериалах (как вы понимаете, выше приведён далеко не весь послужной список актрисы), но и карьерой телеведущей. Впервые на экране возлюбленная бразильского полузащитника появилась ещё в 1998 году, 12-летней девочкой. Спустя 20 лет после её дебюта на ТВ вы могли встретить Каролину уже в Москве – она приезжала в Россию во время чемпионата мира.

Сейчас девушка не только занимается актёрской деятельностью и ведёт тв-шоу, но и принимает участие в фотосессиях. А в первые дни нового года она согласилась выйти замуж за Кака, который пообещал сделать её самой счастливой женщиной в мире.

С первой женой Каролиной, проповедницей Церкви возрождения во Христе, Кака прожил 10 лет и расстался в 2015-м. От этого брака у футболиста двое детей – сын Лука и дочь Изабелла.

После него «Золотой мяч» получали только Роналду и Месси
Кака официально объявил, что повесил бутсы на гвоздь. Каким мы его запомним.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кака Фото •••
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент