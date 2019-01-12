Кака женится во второй раз. После проповедницы его пленила актриса

Впервые об отношениях легендарного бразильского полузащитника Кака и бразильской же актрисы Аны публика узнала ещё в 2016 году. О паре рассказывали многие СМИ. А год назад Кака и сам официально объявил об этих отношениях.

Полное имя возлюбленной футболиста — Ана Каролина Диас Феррейра. Если вы смотрели такие сериалы, как, например, «Империя», «Изысканная гравюра», «Прожить жизнь» или «Линия пса», вам не нужно объяснять, кто это. Если нет – расскажем.



Каролине 31 год, и знаменита она не только участием в бразильских сериалах (как вы понимаете, выше приведён далеко не весь послужной список актрисы), но и карьерой телеведущей. Впервые на экране возлюбленная бразильского полузащитника появилась ещё в 1998 году, 12-летней девочкой. Спустя 20 лет после её дебюта на ТВ вы могли встретить Каролину уже в Москве – она приезжала в Россию во время чемпионата мира.



Сейчас девушка не только занимается актёрской деятельностью и ведёт тв-шоу, но и принимает участие в фотосессиях. А в первые дни нового года она согласилась выйти замуж за Кака, который пообещал сделать её самой счастливой женщиной в мире.



С первой женой Каролиной, проповедницей Церкви возрождения во Христе, Кака прожил 10 лет и расстался в 2015-м. От этого брака у футболиста двое детей – сын Лука и дочь Изабелла.