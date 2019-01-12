Сульшер изменил в «Манчестер Юнайтед» всё. Но у него легендарный помощник

Уле-Гуннар Сульшер практически месяц работает главным тренером «Манчестер Юнайтед», и пока что в восторге все. Руководство устраивает, что норвежец не требует трансферов и исправляет имидж клуба в прессе. Футболисты кайфуют от атмосферы и результатов. Болельщики рады легенде на скамейке.



В английской прессе появляются первые инсайды о том, что конкретно Сульшер улучшил в «МЮ» по сравнению с последними месяцами работы Жозе Моуринью:

* В отличие от Жозе у Уле-Гуннара нет снобизма в общении с футболистами. Он постоянно улыбается и шутит.



* Он – реальный фанат «Манчестер Юнайтед», обожает этот клуб и все, что с ним связано.



* Сульшер мега обходителен с персоналом, особенно с теми, кто давно в клубе. В свой первый рабочий день в «МЮ» он пригнал на базу к 8 утра. И подарил плитку норвежского шоколада секретарю клубной базы Кэт Фиппс, которая работает в «Юнайтед» с 1968 года.

Другие сотрудники клуба рассказывали, что Сульшер помнил по именам их детей и много расспрашивал о делах в семье.



Все это на фоне слухов о том, что Моуринью с персоналом предпочитал общаться e-mail рассылками.

● Сульшер постоянно общается с игроками и объясняет им логику своих решений. В его философии футболист должен понимать все, что с ним происходит. Рассказывают, что один из футболистов «МЮ» был недоволен отсутствием игрового времени. Тогда Сульшер рассказал ему историю из своей карьеры: он отгрузил 4 «Ноттингему» и был уверен, что попадет в старт на следующий матч с «Арсеналом». В итоге его оставили на скамейке. Философия в стиле «i know that feel bro» работает.

● Все, включая игроков, были уверены, что Сульшер только улыбается и шутит. Но в перерыве матча против «Рединга» в раздевалку «МЮ» вернулся «Фен». Так игроки называли ситуации, когда Сэр Алекс подходил вплотную и начинал вопить прямо в лицо все, что думает.

Сульшер поступил точно так же – ему не нравилась игра команды, хотя она и вела 2:0. При этом «фен» продолжался всего пару минут, после этого пошло спокойное обсуждение тактики на второй тайм. И ситуацию больше вообще не вспоминали.

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Мелочей, которые помогли Сульшеру исправить атмосферу в команде, множество. Но все больше болельщиков уверены в том, что вновь стабильно побеждать «МЮ» начал благодаря другому возвращению. Вместе с Уле-Гуннаром в клуб вернули Майка Фелана. Во многом он – тоже легенда клуба, просто непубличная. Феллан отыграл за клуб больше 100 матчей, потом тренировал различные детские и молодежные команды. А с 2008 по 2013 был первым помощником сэра Алекса. Сам Фелан рассказывает, что к тому времени Фергюсон уже минимально участвовал в тренировках. И многое делал тренерский штаб под командованием Майка.

После ухода Фергюсона многие советовали заменившему его Дэвиду Мойесу не убирать Фелана, но шотландец решил иначе. Майк поработал главным в «Норвиче» и «Халле», а в последние месяцы вернулся к работе с детьми.

На тему роли Майка в результатах клуба уже успел пошутить Сульшер. После победы 5:1 над «Кардиффом» норвежцу напомнили, что «МЮ» не забивал пять со времен последнего матча при Фергюсоне. «Со времен последнего матча при Фелане», – поправил Сульшер.



Болельщики «Юнайтед» обращают внимание, что Фелан во время матчей постоянно находится у бровки и объясняет что-то игрокам, даже если Сульшера нет рядом. «Я не могу не думать о том, насколько мудрым решением было возвращение Майка. Кто бы его не принял: Сульшер, сам клуб или даже Сэр Алекс. Уверен, Фелан делает больше, чем все мы думаем. Очень часто мы не видим, чтобы наш новый главный тренер руководил игрой. Но мы всегда видим, как это делает Майк», – цитирует dailystar одного из фанатов «МЮ».

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На «Олд Траффорд» обожают Фелана в том числе за его шорты. Помогая Фергюсону, тренер практически всегда ходил в обтягивающих клубных шортах, не делая исключения даже для матчей. Вот здесь сидит слева от Сэра Алекса и пугает его:

На одной из последних игр болельщики запели: «Майк, где же твои шорты?». Сульшер после матча со смехом отметил, что его тоже очень волнует этот вопрос. Но британские журналисты рассказывают, что для норвежца опытный помощник крайне важен. Майк вместе с другими помощниками забирает у главного тренера значительную часть работы на тренировках, позволяя Сульшеру сосредоточиться на деталях. Например, индивидуальных занятиях с игроками или работой над конкретными эпизодами.



Английские СМИ считают, что бодрейший старт нового тренерского штаба уже заставил Эда Вудворда переосмыслить идею с поиском более опытного коуча для команды на следующий сезон. В воскресенье Сульшер сыграет против «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – фаворита руководства «Юнайтед» для будущих переговоров. Возможно, ключевая игра для будущей карьеры Уле-Гуннара.