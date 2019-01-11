10 крутых игроков, которые вернулись в родные клубы тренерами и снова зажгли

На всякий случай сразу заметим, что пока никто не считает Сульшера великим тренером – мы просто впечатлены его резвым стартом.

Также сделаем оговорку, что в данном рейтинге мы отдавали предпочтение зарубежным специалистам новой эпохи, поэтому в ней не нашлось места, например, Романцеву, Сёмину или Анчелотти.

Как игрок: 1994 — 1997, 2003 — 2005. 173 матча, 30 голов. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.



Как тренер: 2011 – н.в. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, двукратный победитель Лиги Европы, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, дважды финалист Лиги чемпионов.



За годы игровой карьеры Симеоне оставил яркий след сразу в нескольких клубах: родном аргентинском «Велесе», «Севилье», «Интере», «Лацио». Но «Атлетико» — особенная для него история. Именно за мадридскую команду Диего провёл больше всего матчей в карьере. Именно здесь в 1996-м он стал чемпионом Испании и выиграл Кубок.



Далее у «Атлетико» настали долгие годы серой и безтрофейной жизни, но всё изменилось в 2011-м, когда Симеоне вернулся уже в роли тренера. В первый же сезон – победа в Лиге Европы, а потом сенсационный титул чемпиона Испании, два выхода в финал Лиги чемпионов и стремительный рост клуба по всем параметрам. Благодаря Диего «Атлетико» стал грандом по меркам не только страны, но и Европы.

Как игрок: 1991 – 2000. 419 матчей, 44 гола. Пятикратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии, победитель Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка.



Как тренер: 2011 – 2014. Трёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Суперкубка Италии.



Конте начинал в «Лечче», но все его игровые успехи связаны с «Ювентусом», которому он отдал 13 лет карьеры. Антонио стал не только ведущим полузащитником, но и капитаном команды. Его безмерно уважало руководство и любили фанаты. Неудивительно, что, как только Конте вырос как тренер, он вернулся в родной клуб в новой должности. И тоже феноменально: сразу же взял чемпионский титул (первый для туринцев после возвращения из Серии B), затем помог завоевать ещё два золота подряд и ушёл на повышение в сборную.

Как игрок: 1990 – 2001. 385 матчей, 13 голов. Шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, четырехкратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка обладателей Кубков, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА.



Как тренер: 2008 – 2012. Трёхкратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, трёхкратный обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира.



Гвардиола всегда был очень умным игроком, компенсировал благодаря интеллекту недостаток физических данных, высоко ценился Йоханом Круиффом и Луи ван Галом, уже в 20 стал ключевым футболистом «Барселоны», впоследствии надел капитанскую повязку и стал примером для молодых Хави, Иньесты и Фабрегаса. А как тренер Пеп и вовсе изменил мировой футбол. Его «Барселона» — возможно, лучшая команда в истории, игравшая в самый потрясающий футбол.

Хосеп Гвардиола Фото: Shaun Botterill/David Ramos/Getty Images

Как игрок: 1996 – 2004. 333 матча, 115 голов. Двукратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка обладателей кубков, обладатель Суперкубка УЕФА.



Как тренер: 2014 – 2017. Двукратный чемпион Испании, трёхкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.



Энрике – один из смельчаков, не побоявшихся перейти напрямую из «Реала» в «Барселону». В Каталонии у него получилось проявить себя намного ярче, он стал результативнее, выиграл в два раза больше чемпионских титулов и национальных Кубков (по два против одного в Мадриде). Вернувшись в 2014-м в клуб в роли тренера, он в первый же сезон взял с ней всевозможные трофеи, включая Лигу чемпионов. Следующий год получился менее успешным (только внутренние победы). На новый уровень Энрике «Барсу», конечно, не вывел, да и революционером подобно Гвардиоле не стал и близко. Но его титулы всё равно останутся в истории.

Луис Энрике Фото: Ruediger Fessel/Fotopress/Getty Images

Как игрок: 2001 – 2006. 269 матчей, 62 гола. Чемпион Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка.



Как тренер: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании, трёхкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира.



Француз переехал в Мадрид из «Ювентуса», уже будучи одним из лучших футболистов мира. В «Реале» он подтвердил этот статус, стал лидером «Галактикос». Титулов, правда, выиграл не так уж и много, но одна Лига чемпионов среди них была. Зато когда Зидан вернулся в клуб главным тренером, взял сразу три главных европейских трофея. Подряд! Потрясающий результат, который сложно будет повторить кому-либо.

Зинедин Зидан Фото: Shaun Botterill/Quality Sport Images/Getty Images

Франк Де Бур («Аякс»)

Как игрок: 1988 – 1999. 418 матчей, 43 гола. Пятикратный чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, четырёхкратный обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка.



Как тренер: 2010 – 2016. Четырёхкратный чемпион Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов.



Он провёл в «Аяксе» целое десятилетие, прежде чем уехал в «Барселону» вслед за Луи ван Галом. А когда стал главным тренером, помог амстердамцам прервать гегемонию ПСВ и выиграл четыре чемпионства подряд (до Де Бура золота у «Аякса») не было семь лет). Возможно, ему дано достигать успехов только в одном клубе. Ведь ни в «Интере», ни в «Кристал Пэлас» у Франка вообще не получилось. Может, получится в американской «Атланте».

Франк Де Бур Фото: Mark Thompson /VI Images/Getty Images

Как игрок: 1995-1998, 2004-2007. 159 матчей, 73 гола. Четырёхкратный чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, двукратный обладатель Суперкубка Нидерландов.



Как тренер: 2013 – 2018. Трёхкратный чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов.



Игровая карьера Коку в ПСВ разделилась на два этапа, причём второй вышел намного успешнее и включил в себя три чемпионских титула. Тренерскую карьеру Филлип начал в сборной, затем перешёл в родной клуб, несколько лет протрудился ассистентом, а когда стал главным тренером, сверг идеологического противника Франка Де Бура с чемпионского трона и завоевал три золота за четыре года. Потом уехал в «Фенербахче», с треском провалился и до сих пор отходит от шока.

Филлип Коку Фото: Ben Radford/Zandvoort/Getty Images

Джованни Ван Бронкхорст («Фейеноорд»)

Как игрок: 1993 – 1998, 2007 – 2010. 151 матч, 21 гол. Двукратный обладатель Кубка Нидерландов.



Как тренер: чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов.



Джованни начинал карьеру в «Фейеноорде» и здесь же её заканчивал. Как игрок он чемпионом Голландии так и не стал. Зато когда вернулся в родной клуб в роли тренера, совершил невозможное: привёл его в 2017 году к первому золоту с 1999-го. А заодно взял два национальных Кубка.

Джованни Ван Бронкхорст Фото: Anoek De Groot/Erwin Spek/Getty Images

Как игрок: 1993 – 1998, 2003 – 2006, 2009 – 2010. 305 матчей, 70 голов. Шестикратный чемпион Аргентины, обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Суперкубка Либертадорес.



Как тренер: 2014 – н.в. Двукратный обладатель Кубка Аргентины, обладатель Суперкубка Аргентины, обладатель Южноамериканского кубка, двукратный обладатель Кубка Либертадорес.



В игровой карьере Гальярдо были «Монако», «ПСЖ», уругвайский «Насьонал», но в Аргентине он выступал только за один клуб – «Ривер Плейт», в который возвращался два раза. В 2014-м вернулся и в третий – уже тренером. Результаты говорят сами за себя: недавно в Мадриде Марсело взял свой второй Кубок Либертадорес и был признан лучшим специалистом во всей Южной Америке.

Марсело Гальярдо Фото: ole.com.ar/Diego Haliasz/Getty Images

Как игрок: 1996 – 2002. 119 матчей, 26 голов. Двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка лиги, обладатель Кубка обладателей кубков, обладатель Суперкубка УЕФА.



Как тренер: 2012. Победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Англии.



Сложно назвать Ди Маттео великим для «Челси» тренером. Да и просто хорошим тренером – тоже. Но глупо спорить, что как кризис-менеджер в 2012-м он добился потрясающего успеха: привёл в чувства полуразобранную после деятельности Андре Виллаш-Боаша команду, выиграл с ней Кубок Англии и Лигу чемпионов. Первую в истории для «Челси». Жаль только, что далее итальянец оказался совершенно несостоятелен – ни в Лондоне, ни в других местах.

Роберто Ди Маттео Фото: Shaun Botterill/Michael Regan/Getty Images

Посмотрим, кем окажется Сульшер для «МЮ» — кризис-менеджером с временными успехами или тренером на долгие годы.