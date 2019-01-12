Московский «Арарат» возобновит выступления в России
zanoza60:
— «Арарат» Москва звучит как «Урал» Ереван.
Фанаты «Зенита» признали гол Заболотного «Мольде» лучшим в первой части сезона
romakhab:
— Приз за лучший сейв также получил Заболотный за спасение чужих ворот в матче с «Рубином».
Агент: Вагнер Лав с огромным удовольствием вернулся бы в ЦСКА
rinnatt:
— Всё приходит и уходит, всё тленно, только возвращение Вагнера в ЦСКА вечно…
Ловчев: чистка в «Спартаке» нужна, потому что в клубе стало попахивать болотцем
spam86:
— Только, вот, главные Дуремары, как сидели в этом болотце, так и сидят...((
Алекперов и Федун поменяли структуру владения «Спартаком»
diman19801980:
— Глушаков забивает, но мяч не засчитан. так как игрок находился в офшоре!
ЦСКА подтвердил, что А. Эрнандес продолжит выступления за «армейцев»
perovec:
— Ну вот и закончена зимняя трансферная компания)
Защитник «Локомотива» Хёведес оказался в числе претендентов на «Золотую урну»
rodya381:
— Александр Кокорин номинирован на премию «Золотой стул».
Источник: экспертиза выявила, что жену Глушакова избивали
Spartak.Moscow1922:
— В команде «Бутырка» пополнение! Трансфер почти согласован.
Вартапетов: на беговой дорожке сегодня было два явных лидера — Глушаков и Айртон
centurion32:
— Уборщица «Спартака»: Денис Глушаков тщательней всех смывает за собой в туалете.
«Спартак» расторг контракт с Петковичем
irwb:
— Педро Роша за последние два дня сгрыз уже все ногти и расплавил под собой стул)
Кононов: контракт между «Спартаком» и Р. Ерёменко расторгнут
Fedungonvo:
— В конце должен остаться только один (с)
ЦСКА опубликовал скетч с Игнашевичем в роли капитана ГИБДД
amkarperm59:
— А через десять лет ЦСКА опубликует продолжение этого видео, где Игнашевич останавливает машину с Аленичевым.
Аленичев: взял бы Глушакова в аренду, он однозначно помог бы «Енисею»
shutup:
— Не лезь, оно тебя сольёт)
Карпин: всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный
Alexalexalexalex:
— Сегодня верят не только в Валеру.