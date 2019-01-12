Перемены и чистка в «Спартаке», новые проблемы Глушакова, трансферная кампания ЦСКА. Это и другое в комментариях читателей.

«Глушаков забивает, но мяч не засчитан, так как игрок находился в офшоре»

Московский «Арарат» возобновит выступления в России



zanoza60:

— «Арарат» Москва звучит как «Урал» Ереван.

Фанаты «Зенита» признали гол Заболотного «Мольде» лучшим в первой части сезона



romakhab:

— Приз за лучший сейв также получил Заболотный за спасение чужих ворот в матче с «Рубином».

Заболотный в порядке. Червиченко и эксперты его не интересуют Если Черчесов вызвал – значит уровень соответствует сборной России.

Агент: Вагнер Лав с огромным удовольствием вернулся бы в ЦСКА



rinnatt:

— Всё приходит и уходит, всё тленно, только возвращение Вагнера в ЦСКА вечно…

Ловчев: чистка в «Спартаке» нужна, потому что в клубе стало попахивать болотцем



spam86:

— Только, вот, главные Дуремары, как сидели в этом болотце, так и сидят...((

Жертвоприношение-2019. Егоров – об очищении «Спартака» Агенты, Кононов, Федун и миллионы выброшенных денег.

Алекперов и Федун поменяли структуру владения «Спартаком»



diman19801980:

— Глушаков забивает, но мяч не засчитан. так как игрок находился в офшоре!

«Спартаком» больше не владеет офшорная фирма. У клуба есть тайный акционер По крайней мере публично.

ЦСКА подтвердил, что А. Эрнандес продолжит выступления за «армейцев»



perovec:

— Ну вот и закончена зимняя трансферная компания)

Защитник «Локомотива» Хёведес оказался в числе претендентов на «Золотую урну»



rodya381:

— Александр Кокорин номинирован на премию «Золотой стул».

Источник: экспертиза выявила, что жену Глушакова избивали



Spartak.Moscow1922:

— В команде «Бутырка» пополнение! Трансфер почти согласован.

Вартапетов: на беговой дорожке сегодня было два явных лидера — Глушаков и Айртон



centurion32:

— Уборщица «Спартака»: Денис Глушаков тщательней всех смывает за собой в туалете.

«Спартак» расторг контракт с Петковичем



irwb:

— Педро Роша за последние два дня сгрыз уже все ногти и расплавил под собой стул)

Кононов: контракт между «Спартаком» и Р. Ерёменко расторгнут



Fedungonvo:

— В конце должен остаться только один (с)

ЦСКА опубликовал скетч с Игнашевичем в роли капитана ГИБДД



amkarperm59:

— А через десять лет ЦСКА опубликует продолжение этого видео, где Игнашевич останавливает машину с Аленичевым.

Аленичев: взял бы Глушакова в аренду, он однозначно помог бы «Енисею»



shutup:

— Не лезь, оно тебя сольёт)

Карпин: всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный

Alexalexalexalex:

— Сегодня верят не только в Валеру.