Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Жирона» — «Алавес». 12 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Глушаков, «Спартак», Заболотный, ЦСКА – лучшие комментарии

Денис Глушаков
Андрей Панков
Фото: РИА Новости
«Глушаков забивает, но мяч не засчитан, так как игрок находился в офшоре»
Перемены и чистка в «Спартаке», новые проблемы Глушакова, трансферная кампания ЦСКА. Это и другое в комментариях читателей.
Футбол

Московский «Арарат» возобновит выступления в России

zanoza60:
— «Арарат» Москва звучит как «Урал» Ереван.

Фанаты «Зенита» признали гол Заболотного «Мольде» лучшим в первой части сезона

romakhab:
— Приз за лучший сейв также получил Заболотный за спасение чужих ворот в матче с «Рубином».

Заболотный в порядке. Червиченко и эксперты его не интересуют
Если Черчесов вызвал – значит уровень соответствует сборной России.

Агент: Вагнер Лав с огромным удовольствием вернулся бы в ЦСКА

rinnatt:
— Всё приходит и уходит, всё тленно, только возвращение Вагнера в ЦСКА вечно…

Ловчев: чистка в «Спартаке» нужна, потому что в клубе стало попахивать болотцем

spam86:
— Только, вот, главные Дуремары, как сидели в этом болотце, так и сидят...((

Жертвоприношение-2019. Егоров – об очищении «Спартака»
Агенты, Кононов, Федун и миллионы выброшенных денег.

Алекперов и Федун поменяли структуру владения «Спартаком»

diman19801980:
— Глушаков забивает, но мяч не засчитан. так как игрок находился в офшоре!

«Спартаком» больше не владеет офшорная фирма. У клуба есть тайный акционер
По крайней мере публично.

ЦСКА подтвердил, что А. Эрнандес продолжит выступления за «армейцев»

perovec:
— Ну вот и закончена зимняя трансферная компания)

Защитник «Локомотива» Хёведес оказался в числе претендентов на «Золотую урну»

rodya381:
— Александр Кокорин номинирован на премию «Золотой стул».

Источник: экспертиза выявила, что жену Глушакова избивали

Spartak.Moscow1922:
— В команде «Бутырка» пополнение! Трансфер почти согласован.

Вартапетов: на беговой дорожке сегодня было два явных лидера — Глушаков и Айртон

centurion32:
— Уборщица «Спартака»: Денис Глушаков тщательней всех смывает за собой в туалете.

«Спартак» расторг контракт с Петковичем

irwb:
— Педро Роша за последние два дня сгрыз уже все ногти и расплавил под собой стул)

Кононов: контракт между «Спартаком» и Р. Ерёменко расторгнут

Fedungonvo:
— В конце должен остаться только один (с)

ЦСКА опубликовал скетч с Игнашевичем в роли капитана ГИБДД

amkarperm59:
— А через десять лет ЦСКА опубликует продолжение этого видео, где Игнашевич останавливает машину с Аленичевым.

Аленичев: взял бы Глушакова в аренду, он однозначно помог бы «Енисею»

shutup:
— Не лезь, оно тебя сольёт)

Карпин: всех с Рождеством! Только я почему-то не очень довольный

Alexalexalexalex:
— Сегодня верят не только в Валеру.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент