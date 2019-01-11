Жертвоприношение-2019. Егоров – об очищении «Спартака»

Этой зимой «Спартак» устроил необычную чистку. Сразу несколько популярных футболистов получили от руководства деньги за то, чтобы немедленно покинуть команду. Акция стоила клубу почти 2 млн евро и была критически воспринята болельщиками. Но есть несколько причин, почему футбольное жертвоприношение-2019 – не такое уж мракобесие.

«Жертвоприношения»

Если вы уже в курсе, за сколько «Спартак» откупался от своих же футболистов, – прокрутите текст до главы «Урожай». В следующих же пунктах мы кратко коснёмся каждого из даров.

1. Александр Самедов и 750 тыс. евро

Александр Самедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Комичнее всего считать дань Александра Самедова, получившего все деньги по истекающему летом контракту. Игрок и клуб пытались убедить нас в полюбовном расставании, но получилось у них очень неуклюже.

Например, менеджеры и тренер заявили, что просто не видят заслуженного ветерана в составе и из уважения отпускают его в другой клуб. Но никто так и не понял, зачем было давать Самедову 750 тыс. евро в придачу. Вообще, есть подозрение, что в нефтяной благотворительности нуждаются не футболисты, а города вроде Магнитогорска, где просто нет оборудования, чтобы вытащить из-под завала ребёнка.

Кононов избавляется от «багажа Карреры». Клуб только за Почему «Спартак» готов отпускать игроков даже в убыток себе.

2. Роман и Сергей Ерёменко – несколько сотен тысяч евро

Не менее уморительно наблюдать и за описанием истории братьев Ерёменко. Сначала агентский маркетинг с поддержки тренера впарил клубу Сергея – «младшего и самого талантливого в семье». Трансфер из «Базеля» был совершён через прокладку в виде принадлежащего Марко Трабукки «Спартака» из Юрмалы, а сам парень, сидевший в запасе второго состава швейцарцев, тут же перешагнул через головы российской молодёжи и получил от Массимо Карреры место в основе на сборах.

Кстати, за целый год в списке достижений самобытного футболиста значилось аж 10 появлений в первой команде «Спартака» в товарищеских матчах, но при этом лишь 9 официальных игр за «Спартак-2», где российские тренеры ни разу не позволили ему выступать больше 60 минут.

Приключения Романа начинались ещё краше, особенно учитывая, сколько денег «Спартак» заплатил за не игравшего два года футболиста. Точную сумму, учитывающую подъёмные, вряд ли кто-то знает, но и ЦСКА, и «Краснодар», услышав её, даже не стали вступать в торг.

Но прошло время, и Олег Кононов, который вроде бы хочет строить футбол Бескова, вдруг заявил, что не нуждается в единственном футболисте, который под эту модель полностью подходит.

Забавно и то, что летом финна признали любимым футболистом владельца клуба Леонида Федуна, а в январе выставили вон, так и не пожелав посмотреть на действительно сильного игрока после залеченной травмы. И не стоит верить слухам, что Ерёменко был отпущен бесплатно. Нет, контракт был заключен до лета, и, по имеющейся информации, от него «Спартаку» тоже пришлось откупаться.

Ерёменко ушёл из «Спартака». Его агент явно поспешил Похоже, дело не только в игровых качествах русского финна.

3. Марко Петкович – 250 тыс. евро

Заработал и футболист-эпоха. Вообще-то, от игрока такого уровня стоило избавиться сразу же, параллельно затребовав обратно 1,5 млн комиссионных у Тимура Гурцкая, Массимо Карреры и Марко Трабукки, однако клуб никогда не беспокоился о гарантии, решив сдать игрока как использованную резину – за свой счёт и в тот уникальный момент, когда под рукой нет запаски. Ведь если последний из правых защитников, Николай Рассказов, удалится или получит травму, то нам всем придётся вспоминать нелепые белые рейтузы, недавно сохранившие «Спартаку» победу в матче с «Локо».

4. Ивелин Попов – 400 тыс. евро

Ивелин Попов Фото: РИА Новости

У лучшего футболиста Болгарии вроде бы есть предложения и в Китае, и в Эмиратах, и в России, но «Спартак» и здесь делает всё, чтобы высокооплачиваемый игрок ушёл как можно быстрее. Единственная разница в том, что Попов, в отличие от воспитанника Самедова, оказался чуть более благодарен клубу и согласился на три зарплаты вместо пяти.



На этом первый этап выплаты дани закончился, а у людей остался логичный вопрос: почему нельзя было просто посадить этих ребят на лавку, выпускать, когда нужно, выплачивать деньги не просто так, а за работу и красиво проводить после окончания контракта?

Ответ прост: без жертвоприношения могли возникнуть проблемы с урожаем.

«Урожай»

Для понимания того, зачем руководство «Спартака» раздаёт деньги и футболистов, достаточно вспомнить трансферный регламент клуба, собственный (если он у вас есть) опыт игры в футбольный менеджер и сконцентрироваться на конкретных фамилиях.

1. Регламент Родионова/Измайлова и успехи Трабукки/Гурцкая

Ещё в 2016 году была принята программа, по которой «Спартак» формировал костяк вокруг капитана Дениса Глушакова и звезды Квинси Промеса, усиливаясь либо качественными русскими игроками, либо иностранцами с перспективой на последующую перепродажу. Исключения составляли футболисты с уникальными качествами – например 24-летний толстый, но умелый Фернандо.

В те годы «Спартак» тоже пережил жертвоприношение, которое было куда более масштабнее нынешнего и стоило клубу нескольких миллионов евро. Были расторгнуты контракты более чем с 10 знаковыми футболистами – от воспитанника Сергея Паршивлюка до любимого всеми Рафы Кариоки. Впрочем, именно эта система очистки, дополненная эмоциональностью Карреры и проблемами в ЦСКА с «Зенитом», позволила «Спартаку» закончить первую часть чемпионского сезона с серьёзным отрывом.

Однако с усилением влияния на Леонида Федуна окружения Массимо Карреры, регламент был свернут, а комплектованием команды занялись главный тренер и его приближённые. И если выбивающийся из системы бесплатный (на самом деле за большие комиссионные) трансфер Луиса Адриано из «Милана» можно считать удачным, то следующие 13 футболистов, не считая Самуэля Жиго и Георгия Джикии, игру команды как минимум не усилили.

Мы, конечно, не можем знать, какие цели на самом деле преследовали Тимур Гурцкая и Марко Трабукки. Но, учитывая факт расставания не только с Массимо Каррерой, но и с собственным зятем Юханом Гераскиным (их с Трабукки, Гурцкая и Каррерой часто можно было увидеть вчетвером), итоговый аудит потряс владельца «Спартака» настолько, что вынудил его вновь дать полный карт-бланш Сергею Родионову и Наилю Измайлову. Есть подозрения, что выданное нынешнему менеджменту разрешение на строительство выйдет за рамки текущего сезона. А вот Олег Кононов, если не покажет прогресс и обещанный бесковский стиль, повторит судьбу Дмитрия Аленичева.

2. Выбор жертвы

Помимо восстановления регламентов менеджмент будет заниматься и точечным усилением. Так, игроки в футбольный менеджер должны знать, что на подписание новых игроков влияет не только бюджет на зарплаты и трансферы, но и лимит на легионеров и общую заявку.

Сложно представить, что руководство «Спартака» хоть что-то знает о новых ограничениях на иностранцев. До выборов президента РФС предсказаниями заниматься бессмысленно. А вот с заявкой у клуба реальные проблемы. После 14 покупок эпохи Карреры все 23 позиции в основе оказались заполненными. Если проще: для того чтобы заявить условного Месси, «Спартаку» нужно будет вывести из состава одного из действующих футболистов.



Лазейку можно было бы отыскать в сквозных списках «Спартака-2», но контракты игроков сейчас так защищены, что со временем суд заставит выплатить футболисту основы все деньги, полагающиеся до конца контракта. Так, в договорах практически всех футболистов есть пункт, что они должны всегда работать с первой командой.

То есть в тот момент, когда Каррера мариновал в дубле Глушакова, клуб попадал почти на 4 млн евро, а сейчас расставание даже с максимально неуступчивым Самедовым стоит лишь 750 тыс. Так что спрашивать, почему Федун отдал, например, Попова, а не убрал «Ромашку», могут совсем уж несведущие люди. А лозунги в стиле «надо было продавать» и вовсе вызывают сомнения в психическом здоровье требующих. Нужно запомнить простое экономическое правило современности: в беднеющем российском футболе (или стране) уже давно ни за кого не платят.

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3. Отделение идеологически вредного мяса

Совсем уж странно выглядит и теория, что «Спартак» избавляется от наследия Массимо Карреры. Да, тот же вполне нейтральный Самедов идеологически был ближе к Гурцкая, чем к прежнему костяку и нынешнему руководству. Но ведь простой анализ покажет сразу нескольких футболистов прежней закупки, которые не только остаются, но и занимают ключевые роли в команде. Самый яркий пример здесь – Джикия, вокруг имени которого и создавалась история с фейковым капитанством Глушакова. Впрочем, говорят, что сейчас футболисты поняли, кто и зачем сталкивал их лбами.

Истина, кажется, намного проще — «Спартак» просто освобождает места для новых игроков и расстаётся со всеми опытными футболистами с завершающимися контрактами. Исключением здесь остаётся Ещенко, который, во-первых, важен для старого костяка и хорошо общается с иностранцами. А во-вторых, клуб просто не имеет права расторгать отношения с травмированными футболистами.

Кстати, есть ощущение, что именно в последнем факте кроется логика обещаний взять на сбор Романа Ерёменко, у которого был контракт до лета как с обоюдной опцией разрыва, так и с возможностью продления. Ведь как только финн прошёл медосмотр, обогнал там Зобнина (у обоих было среднее время) и был признан здоровым, клуб тут же завершил отношения с ним и заплатил компенсацию.

В ином же случае Роман мог сослаться на существующие болячки и надеяться на автоматическое и дорогое продление в мае.

Сейчас же Роман становится заложником до этого полезной и острой деятельности Марко Трабукки. «Спартак» потерян, отношения с ЦСКА испорчены, «Рубин» всё ещё помнит обиду, а в «Краснодаре» до сих пор удивлены тем, кто и сколько должен был получить при подписании Романа Сергеем Галицким. Говорят, менеджмент «быков» в тот день широко раскрыл глаза и навсегда забыл о Ерёменко.

И если Трабукки, у которого есть свои игроки и знание итальянского рынка, ещё можно представить сотрудничающим с большими российскими клубами, то появление слишком уж сильного профессионала и игрока Тимура Гурцкая в любой частной команде будет выглядеть парадоксальным диагнозом руководству. А вот его нахождение рядом с государственными бюджетами, напротив, станет предсказуемым и понятным событием не только для российского футбола, но и для реалий страны.

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4. Новый урожай

Хоть жертвы уже принесены, но это ещё не гарантия достойного урожая. Ведь Айртон и Гулиев – лишь надежда на завтра, а борьба за чемпионство требует игроков уровня Промеса или Фернандо. Но есть ли в «Спартаке» деньги и мозги, чтобы их найти? На данный момент есть понимание, что трансферы будут контролировать именно Родионов с Измайловым, без вмешательства людей от Олега Кононова. Например, Айртона, которого выбрал селекционный отдел, привёз близкий к спортивному директору Дмитрий Попов.

С молодыми футболистами всё чаще будет сотрудничает Валерюс Мижигурскис, оформивший отношения с Александром Ломовицким строго перед подписанием нового контракта с клубом. Интернет уже насытился информацией, что этот агент представляет друга Олега Кононова Вадима Шаблия, но вбросы, идущие, похоже, со стороны названных в предыдущем абзаце деятелей, слабо вяжутся с фактами.

Во-первых, Мижигурскис закончил школу «Спартака». Во-вторых, играл в дубле у Родионова. В-третьих, давно ведёт 98-й год академии и пять лет сотрудничает с Николаем Рассказовым. Так что сложно придумать, зачем Мижигурскису Кононов, если он немного ближе знаком с топ-менеджментом клуба.

Впрочем, перефразируя классика, нужно быть полным идиотом, чтобы верить тому, что и на жертвоприношении, и на урожае «Спартака» никто не захочет получить выгоду. Главное, чтобы это делалось не столь умело, залихватски и качественно, как в последние два года.

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Вывод

Совокупность фактов демонстрирует, что «Спартак» не только не сходит с ума, а наоборот использует жёсткие и непопулярные меры для выхода из хаоса. Процесс этот по уровню скандальности и протестов больше напоминает прокладку платных трасс через защищаемый активистами лес. Сейчас для масс не будет большей радости, если строительство рухнет, а инженеров посадят. Но как только на новой трассе появятся первые автомобили, народ успокоится, привыкнет и начнёт пользоваться новыми благами, как будто ничего прежде и не было.



Впрочем, менеджмент «Спартака» всегда будет знать своё место: при Леониде Федуне они лишь временные инженеры, которым нет смысла представлять себя незаменимыми и влиятельными архитекторами.