10 лучших молодых игроков Южной Америки прямо сейчас

Южная Америка – привычно самый богатый на талантливых футболистов регион. Пока Давинсон Санчес, Габриэл Жезус, младший Симеоне уже играют в лучших европейских чемпионатах, другие южноамериканцы только готовятся к прыжку в топ-клубы. Расскажем о некоторых из них.

Кристиан Павон («Бока Хуниорс», Аргентина)

Гражданство: Аргентина. Позиция: атакующий полузащитник. Возраст: 22 года



Уже скоро национальной сборной Аргентине понадобится замена Месси, Агуэро, Ди Марии – гениального поколения игроков, принесших своей стране первое футбольное «золото» Олимпиады. У «бело-голубых» уже есть Дибала, но Паоло слишком зависим от партнеров и нуждается в качественном распасовщике. Кристиан Павон лучше всего подходит для этой роли.

Павон уже три года выступает за «Бока Хуниорс», но начинал свою карьеру не в Буэнос-Айресе. Как и Дибала, Кристиан родился и вырос в Кордове, в возрасте 17 лет дебютировал за местную команду и в том же году был выкуплен аргентинским грандом за почти полтора миллиона евро, немалые деньги за тинейджера. После аренды в «Колон» Павон закрепился в «Боке» и проводит в основном составе команды уже третий сезон. За это время изначальный вингер расширил свой функционал и теперь способен одинаково эффективно закрывать все атакующие позиции, кроме «девятки». Павон – редкий пример южноамериканского футболиста, сочетающего в себе креативность и выдающуюся технику с конкурентоспособными для Европы физическими данными, позволяющими ему играть не только на чистых мячах.

Поклонник Месси. Игрок «Бока Хуниорс» – новая трансферная цель «Зенита» «Зенит» нацелен уже на второго игрока из чемпионата Аргентины. В Петербург может перебраться вингер «Бока Хуниорс» Кристиан Павон.

В прошлом сезоне Кристиан десятью забитыми мячами помог своей команде выиграть чемпионат Аргентины, но основное достоинство Павона в его видении поля. Уже сейчас полузащитник — главный плеймейкер своей команды. В прошлом сезоне Кристиан стал лучшим игроком «Боки» по ключевым передачам и отдал больше всех ассистов в чемпионате. Павон уже готов к игре в топ-чемпионате, но «Бока» пока не спешит с продажей своей главной звезды и уже отклонила несколько предложений из Европы. Павоном активно интересуется «Арсенал». Эмери видит в Кристиане левого вингера команды, а со своей универсальностью аргентинец отлично вписывается в идею постоянной смены мест игроков атакующей группы «Арсенала». Конечно, в случае трансфера в АПЛ молодому полузащитнику придется приспособиться к совершенно другому темпу игры, но с его набором качеств Павону не должно потребоваться слишком много времени на адаптацию.

Эсекьель Паласиос («Ривер Плейт», Аргентина)

Эсекьель Паласиос Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Гражданство: Аргентина. Позиция: полузащитник. Возраст: 20 лет

Переезд в Европу еще одного аргентинского таланта – почти свершившийся факт. Мадридский «Реал» с осени ведет Эсекьеля, а после переговоров в Мадриде, где состоялся финал Кубка Либертадорес, команда Паласиоса «Ривер Плейт» подтвердила, что, если игрок и уйдет в другой клуб, то только в «Реал».



Мадридский клуб нацелен на поиск долгосрочной замены Модричу, и Эсекьель видится одним из самых вероятных кандидатов. Победный для «Ривера» Кубок Либертадорес стал турниром Паласиоса. В нем молодой игрок выиграл конкуренцию за место в старте сразу у двух «сборников», Ариэля Рохаса и Энцо Переса, а чуть позже аргентинец закрепил свое положение в клубе успешной предсезонкой.

Кубок Либертадорес проведут в Мадриде. Это очень смешно Аргентинский журналист – про ад, который творится в Буэнос-Айресе.

Для замены лучшего игрока мира Эсекьель пока сыроват, но аргентинец обладает достаточно большим перечнем качеств, с помощью которых полузащитник потенциально может вырасти в звезду мирового футбола. Паласиос – игрок, начинающий командный прессинг «Ривера». Эсекьель очень подвижен в движении без мяча и выдерживает установленный им же темп практически на протяжении всего матча. Пока футболисту не хватает чтения игры, и иногда он легко отыгрывается соперником, но при этом полузащитник всегда дорабатывает эпизоды до конца и закрывает пустое пространство.

Работоспособность Эсекьеля помогает ему и в его основной функции – продвижении мяча вперед. По манере поиска свободного пространство на узком участке поля и склонности к формированию треугольников Паласиос чем-то напоминает другого игрока «Реала» Иско. Эсекьель чаще других игроков «Ривер Плейта» касается мяча и старается делать это конструктивно, продвигая командное владение мячом ближе к чужим воротам. Паласиос не брезгует средними и длинными передачами и точно вкладывает мяч в ноги партнерам под их забегания – качество, очень востребованное в командах с вертикальным футболои и быстрыми вингерами.

Эсекьель Барко («Атланта», США)

Позиция: атакующий полузащитник. Гражданство: Аргентина. Возраст: 19 лет



Не Руни, не Бекхэм и даже не Ибрагимович – главным трансфером в новейшей истории МЛС сейчас считается переход аргентинца Эсекьеля Барко в состав «Атланты». Причины две. Во-первых, «Атланта» заплатила за футболиста рекордные для МЛС 15 миллионов евро. Во-вторых, переезд перспективного аргентинца в США вместо Европы – явление намного более редкое, чем заканчиваюшие карьеры в Северной Америке звездные игроки.



Барко – креативный полузащитник, от которого непонятно, чего ожидать в следующую секунду. Эсекьель начинал свою карьеру на позиции «десятки», но еще на родине был переведен на левый фланг, где очень быстро освоился и начал выжимать намного больше из своих достоинств. Главное из них – скорость ведения мяча, благодаря которой команде Эсекьеля очень удобно создавать для него изоляции под обыгрыш соперников. К тому же опыт игры поднападающим сделал их него отличного распасовщика.



Недавно созданная «Атланта» собрала в своем составе большое количество южноамериканских талантов и впервые в своей истории стала чемпионом МЛС. Барко был одним из лидеров этой команды. Еще несколько успешных сезонов в США точно заставят Эсекьеля задуматься о европейских топ-чемпионатах, но стоимость аргентинца уже будет значительно выше 15 миллионов.

Давид Нерес («Аякс», Нидерланды)

Давид Нерес Фото: VI Images via Getty Images

Позиция: атакующий полузащитник. Гражданство: Бразилия. Возраст: 21 год



Пока все говорят о скорых переходах Де Йонга и Де Лигта в топ-клубы, Нерес уже второй сезон разрывает голландскую Эредивизи за амстердамский «Аякс». Давид – один из самых талантливых бразильских футболистов. Еще за «Сан-Паулу» Нерес успел стать лучшим игроком молодежного кубка Бразилии и помочь своей команде выиграть молодежный Кубок Либертадорес, прежде чем уехать в Европу.



Давид – универсальный вингер, способный сыграть как справа, так и слева. Нереса не зря сравнивают с Неймаром – множество ютуб-нарезок с финтами Давида подтверждают его технику. В прошлом году полузащитник совершал в среднем 3.6 успешных обводок за матч – больше всех в чемпионате. При этом бразильца нельзя назвать эгоистом – Давид оценивает ситуации вблизи чужой штрафной и всегда отдаст передачу, если она приведет к большей остроте. За два года на счету Нереса уже 20 голевых передач.

После прошлого сезона бразильцем заинтересовались «Рома» и «Боруссия», но, кажется, Нерес, несмотря на свой возраст, может потянуть даже более сильные клубы — за исключением выбора позиции в игре без мяча, у Давида практически нет слабых мест.

Эдер Милитао («Порту», Португалия)

Позиция: защитник. Гражданство: Бразилия. Возраст: 20 лет



Еще один воспитанник «Сан-Паулу» гораздо популярнее среди европейских топ-клубов. Еще до перехода в «Порту» молодым футболистом интересовался «Манчестер Сити», но Эдер выбрал португальский гранд. Сейчас Милитао интересуются «Реал», «Челси», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» — именно Эдер стал последней трансферной целью Жозе Моуриньо до увольнения.



Ничего удивительного. В современном футболе даже вратарь должен обладать хорошей техникой, не говоря уже о центральном защитнике – именно с него начинается позиционное нападение команды. Милитао – тот самый тип современного центрального защитника, умеющего и классно обороняться, и разгонять атаки для партнеров. Эдер очень уверенно обращается с мячом, не боится обыгрывать нападающих соперника и отдавать рисковые передачи. Для своего возраста и стиля игры Эдер очень редко ошибается, но даже в таких случаях, как правило, исправляется на месте, вгрызаясь в оппонента.



«Порту» брал Милитао в расчете на его прогресс в Португалии и не рассматривал бразильца в качестве игрока стартового состава, но Эдер сразу же начал оправдывать свой трансфер – с дебютной игры против «Морейренсе» Милитао пропустил только ничего не решающий для его команды матч с «Галатасараем».

Фабрисио Бустос («Индьепенденте», Аргентина)

Фабрисио Бустос Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Позиция: правый защитник. Гражданство: Аргентина. Возраст: 22 года



О Фабрисио Бустосе впервые заговорили в марте 2018 года, когда Сампаоли вызвал в сборную никому неизвестного правого защитника. Дебют Бустоса в сборной получился противоречивым – футболист принял участие и в сухой победе над итальянцами, и в разгромном поражении от испанцев. Но с тех пор его развитие только ускорилось и уже переросло чемпионат Аргентины. Фабрисио только начинает свою футбольную карьеру, но успел преодолеть уже несколько трудностей на своем пути. С 12 лет Фабрисио проживает в 600 километрах от родного дома. Бустос уже травмировал крестообразные связки и пережил несколько других повреждений, стоивших ему пропущенного юношеского чемпионата мира и места в стартовом составе его команды, но каждый раз возвращался еще более мотивированным.

Увольнение Сампаоли из сборной Аргентины – это ошибка Нет, он не физрук. И сейчас был бы полезен.

Неуступчивость проявляется в Бустосе и на футбольном поле. За свою выносливость и работоспособность в «Индепеньенте» Фабрисио получил прозвище «трактор» — аргентинец может весь матч закрывать правую бровку, не теряя в интенсивности движения. Защитник – слишком условное амплуа для Бустоса. Футболист гораздо сильнее заточен на созидание, не боится брать игру на себя и идти в обыгрыш, при этом плохо читается – может уйти как в середину, так и по флангу для подачи или прострела в штрафную. С прострелами у Фабрисио, кстати, пока так себе – игрок делает их много, большинство из них оказываются безадресными, но все равно опасными из-за скопления игроков внутри чужой штрафной. Для обороны такая нацеленность Фабрисио на чужие ворота не обещает ничего хорошего. Бустос всегда возвращается назад при потери командой мяча, но даже его скорость не компенсирует высокое расположение игрока на поле. Главный недостаток Бустоса – физические кондиции. Фабрисо легко оттесняется в единоборствах, неконкурентоспособен на втором этаже и почти не пользуется корпусом.



Сумасшедшая заряженность на борьбу и креативность в атаке компенсируют слабые стороны Фабрисио и обещают ему скорый переезд в Европу. Защитником уже интересуется готовящаяся к перестройке «Бавария», а в Аргентине в Фабрисио видят решение долгоиграющей проблемы правого защитника «альбиселесте». В Европе Бустосу прежде всего придется задуматься о своем поведении – как и большинство южноамериканских игроков, Фабрисио заигрывается и даже в местном чемпионате часто садится на необязательные карточки.

Уэсли («Брюгге», Бельгия)

Позиция: нападающий. Гражданство: Бразилия. Возраст: 22 года



«Тренчин» — необычная словацкая команда, считающаяся неформальным фарм-клубом амстердамского «Аякса» и нацеленная прежде всего на воспитание молодых талантов. Именно с «Тренчина» начал свою профессиональную карьеру в Европе Уэсли. Бразильцу хватило всего полгода в Словакии, чтобы обратить на себя внимание одной из сильнейших команд Бельгии «Брюгге». Уэсли проводит свой третий сезон за «черно-синих» и в двух последних никого не подпускал к месту в стартовом составе. Нападающий в шорт-листе у многих европейских команд средней руки. Запросы на трансфер Уэсли делали «Бетис» и «Лацио». По словам агента Уэсли, бразильцем интересовался даже ЦСКА, но трансферная стоимость игрока оказалась слишком высокой для «армейцев».

Друг Круиффа делает из словацкой команды «Аякс» «Тренчин» порвал «Фейеноорд» и рвётся в еврокубки.

Отобрать у Уэсли мяч, когда тот находится в ногах у бразильца, почти невозможно. И дело не в бразильской технике. Для своих соотечественников Уэсли очень габаритный нападающий и за счет игры корпусом никого не подпускает к мячу. Физические данные футболиста и рост под два метра делают из него отличного «столба», но Уэсли хорош не только в борьбе. Для своих размеров бразилец очень подвижен, техничен с мячом и не заточен только лишь на завершение атак. С реализацией моментов у Уэсли есть проблемы, но это не тот недостаток, который не исправляется с возрастом.

Гастон Перейро (ПСВ, Нидерланды)

Гастон Перейро Фото: Edwin van Zandvoort/Soccrates/Getty Images

Позиция: атакующий полузащитник. Гражданство: Уругвай. Возраст: 23 года



Гастон Перейро сходит с ума по футболу. В 19 лет тогда еще полузащитник «Насьонала» Перейра набил на руке изображение партнера по команде Альвары Рекобы, и пока все складывается так, что Гастон может как минимум повторить карьеру своего кумира. Потенциал Перейро стал очевиден на юношеском чемпионате мира в 2014 году, на котором Гастон забил пять мячей в восьми матчах и стал одним из лучших игроков турнира. Быстрее всех среагировал ПСВ и выкупил только начавшего взрослую карьеру уругвайца за семь миллионов евро. Перейро даже не потребовалось время на адаптацию – в каждом из трех проведенных за ПСВ сезонов уругваец забивал минимум десять мячей в чемпионате, а в этом поражает ворота в среднем в каждом втором матче Эредивизи.

10 молодых игроков, о которых вы узнаете в 2019 году Наследник Кака, чешский Верратти и будущий Пирло.

В ПСВ у Перейры были трудные времени, но главный тренер команды Филипп Коку верит в игрока и потенциально видит в нем совершенного футболиста, сочетающего в себе отличные физические данные с техникой и пониманием игры. У уругвайца и правда есть все для успешной карьеры, не хватает только стабильности. Только она удерживает Гастона от переезда в более сильный чемпионат.

Матиас Варгас («Велес Сарсфилд», Аргентина)

Позиция: атакующий полузащитник. Гражданство: Аргентина. Возраст: 21 год



В Аргентине очень специфическая система определения зоны вылета, учитывающая заслуги команд за три последних сезона. Такой способ подсчета очков по идее должен спасать чемпионат от неожиданных вылетов грандов, но опыт «Ривер Плейта» показывает, что исключения все-таки возможны. Еще один флагман аргентинского футбола «Велес Сарсфилд» после сверхуспешных четырех подряд чемпионств пока что находится на грани вылета. Команда плохо спланировала перестройку — продала всех своих лидеров и слишком сильно положилась на академию. Один из ее воспитанников, Матиас Варгас, не скрывает, что уже не прочь сменить аргентинский чемпионат на более сильный.



Самоуверенность Варгаса играет ему на руку. В своей дебютной игре Матиас забил сумасшедший по красоте гол, обыграв 3 защитников соперника, — благодаря низкой посадке центра тяжести и очень короткому шагу в ситуациях один-на-один Варгас практически никому не оставляет шансов. При этом его главное сильное качество в другом. Варгас хорошо видит поле и заполняет свободные пространства либо передачей, либо сольными проходами. Против плотного блока номинальный левый вингер Варгас, которого часто сравнивают с Азаром, может опуститься в глубину поля и разгонять атаки своей команды подобно Пирло. Учитывая дела «Велеса» в чемпионате, Матиас вряд ли покинет клуб этой зимой, но летом трансфер полузащитника вполне вероятен. Варгаса связывают с многими европейскими клубами, но сам аргентинец не так давно признался, что хотел бы попробовать себя в «Арсенале».

Ренато Тапиа («Фейеноорд», Нидерланды)

Ренато Тапиа Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Позиция: опорный полузащитник. Гражданство: Перу. Возраст: 22 года



Самый скромный футболист из представленных в материале, но точно самый важный для своей страны. Перу – не самая сильная сборная в Южной Америке, поэтому ее главный тренер Рикардо Гарека редко доверяет молодым игрокам и полагается на лучших. В свои двадцать два Тапиа в их числе. Ренато провел за свою национальную команду уже 34 игры, в которых отличился три раза.



В 15 лет Тапиа стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле за юношескую сборную Перу U-17, и уже тогда получил свой первый шанс попасть в Европу. Ренато пригласили на просмотр в «Ливерпуль», но тогда в клубе предположили, что Тапиа вряд ли дотянет до требуемых для центрального защитника 190 сантиметров роста, и отказались от перуанца. Через несколько лет «Ливерпуль» снова пригласил игрока на просмотр, когда тот стал чаще наигрываться в опорной зоне, но Тапиа выбрал «Твенте» и не прогадал. Перуанец быстро освоился в новом чемпионате, через год после переезда закрепился в стартовом составе «Твенте», а вскоре пошел на повышение в «Фейеноорд». В ротердамской команде, правда, у Тапиа пока не все получается – в этом сезоне перуанец провел всего четыре матча, ни в одном из них не выходил в стартовом составе.



Сила Тапии в его универсальности. Ренато может закрыть любую из оборонительных позиций, хотя комфортнее всего чувствует себя в опорной зоне. Как и положено волнорезу, Ренато цепок в отборе и хорош в воздухе. Постоянные смены позиций в течение карьеры сыграли только на пользу Тапии и сделали их него гораздо более дружного с мячом игрока, способного отдать острую передачу или пройти пару десятков метров с помощью силового дриблинга.