Кубок Либертадорес проведут в Мадриде. Это очень смешно

Это ночью КОНМЕБОЛ объявила, что финал Кубка Либертадорес перенесён из Буэнос-Айреса в Мадрид. Встреча пройдёт 9 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Причина – нападение фанатов «Ривер Плейт» на автобус «Бока Хуниорс». Перенос решающего матча в Испанию вызвал возмущение у обоих клубов, а также фанатов.
«Чемпионат» дозвонился до аргентинского журналиста Мартина Альвареса, который сотрудничает с ESPN, присутствовал на первой финальной встрече, а сейчас ищет возможность улететь в Мадрид.
– Остаётся десять дней. Матч перенесён окончательно, несмотря на недовольство клубов, – рассказывает Альварес. – Хотя «Ривер» намерен идти в суд с апелляцией.
– На каком основании?
– Инцидент случился не на территории стадиона, а в 600 метрах от него. Можно настаивать, что с организацией не справилась полиция, а не клуб.
– А почему «Боку» не устраивает нейтральное поле?
– «Бока» вообще не хочет играть и требует присудить «Риверу» техническое поражение. Существует противостояние боссов двух клубов. То, что три года назад говорил президент «Ривера», теперь утверждает президент «Боки».
– А что произошло три года назад?
– Похожая ситуация. В 1/8 финала Кубка Либертадорес встречались «Бока» и «Ривер». Фанаты «Боки» с трибуны выпустили мощный газ в игроков «Ривера» в перерыве. Второй тайм не проводили, «Боку» дисквалифицировали, а «Ривер» прошёл в 1/4 финала и выиграл турнир.
– Как реагируют фанаты?
– Болельщики хотят играть на стадионе «Ривер Плейт». В том числе поклонники «Боки». «Ривер» потерял кучу денег. Они два дня оплачивали полицию, а смысла в этом не было. Фанаты сдают 65 000 билетов – приходится возвращать деньги.
– Многие аргентинцы доберутся до Мадрида?
– Нет. Явно не 80 000 человек, которые вмещает «Бернабеу». Ну 20 000 в лучшем случае приедут. Сейчас вокруг этого большой скандал. Вчера цены на авиабилеты подскочили до 800 евро. Сегодня — уже 1300 евро! Болельщики сходят с ума.
– Кем принималось решение о переносе?
– Всё объявил на пресс-конференции президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес. Он лично разговаривал с Флорентино Пересом. Сумасшедшая идея превратилась в реальность. Честно говоря, это бизнес. КОНМЕБОЛ просто своровала матч у аргентинских фанатов и продала его в Испанию. Естественно, в Аргентине все недовольны. Я успел пообщаться с множеством людей – ни один не отнёсся позитивно к такому решению. Тем более что речь именно про Испанию.
– Далековато?
– Дело даже не в этом. Кубок называется Либертадорес, то есть кубок Освобождения. Мы столетиями оставались испанской колонией! Глупость какая-то! Все начали переписываться, мол, получается кубок Завоевателей Америки имени Колумба.
– Смешно.
– Смешнее только про Макдональдс на Plaza de la República в центре Буэнос-Айреса. Когда «Ривер» или «Бока» становятся чемпионами, там начинается дикое празднование. Просто уничтожают этот Макдональдс. От его имени ведут «твиттер» и посты вроде: «Хоть бы никто не стал чемпионом, пускай перенесут матчи подальше». Сейчас открыли другой аккаунт – Макдональдса с центральной площади Мадрида. Там пишут: «Молитесь за нас».