Кубок Либертадорес проведут в Мадриде. Это очень смешно

Это ночью КОНМЕБОЛ объявила, что финал Кубка Либертадорес перенесён из Буэнос-Айреса в Мадрид. Встреча пройдёт 9 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Причина – нападение фанатов «Ривер Плейт» на автобус «Бока Хуниорс». Перенос решающего матча в Испанию вызвал возмущение у обоих клубов, а также фанатов.

Аргентинцы сошли с ума. Они дважды сорвали главный матч континента В стране стыдятся происшедшего и готовятся к любым вариантам.

«Чемпионат» дозвонился до аргентинского журналиста Мартина Альвареса, который сотрудничает с ESPN, присутствовал на первой финальной встрече, а сейчас ищет возможность улететь в Мадрид.

– Остаётся десять дней. Матч перенесён окончательно, несмотря на недовольство клубов, – рассказывает Альварес. – Хотя «Ривер» намерен идти в суд с апелляцией.



– На каком основании?

– Инцидент случился не на территории стадиона, а в 600 метрах от него. Можно настаивать, что с организацией не справилась полиция, а не клуб.



– А почему «Боку» не устраивает нейтральное поле?

– «Бока» вообще не хочет играть и требует присудить «Риверу» техническое поражение. Существует противостояние боссов двух клубов. То, что три года назад говорил президент «Ривера», теперь утверждает президент «Боки».

49 тысяч на тренировке «Боки Хуниорс». Это надо видеть Невероятная поддержка.

– А что произошло три года назад?

– Похожая ситуация. В 1/8 финала Кубка Либертадорес встречались «Бока» и «Ривер». Фанаты «Боки» с трибуны выпустили мощный газ в игроков «Ривера» в перерыве. Второй тайм не проводили, «Боку» дисквалифицировали, а «Ривер» прошёл в 1/4 финала и выиграл турнир.

– Как реагируют фанаты?

– Болельщики хотят играть на стадионе «Ривер Плейт». В том числе поклонники «Боки». «Ривер» потерял кучу денег. Они два дня оплачивали полицию, а смысла в этом не было. Фанаты сдают 65 000 билетов – приходится возвращать деньги.



– Многие аргентинцы доберутся до Мадрида?

– Нет. Явно не 80 000 человек, которые вмещает «Бернабеу». Ну 20 000 в лучшем случае приедут. Сейчас вокруг этого большой скандал. Вчера цены на авиабилеты подскочили до 800 евро. Сегодня — уже 1300 евро! Болельщики сходят с ума.

6-летний мальчик продаёт игрушки ради финала Кубка Либертадорес Очень трогательная история.

– Кем принималось решение о переносе?

– Всё объявил на пресс-конференции президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес. Он лично разговаривал с Флорентино Пересом. Сумасшедшая идея превратилась в реальность. Честно говоря, это бизнес. КОНМЕБОЛ просто своровала матч у аргентинских фанатов и продала его в Испанию. Естественно, в Аргентине все недовольны. Я успел пообщаться с множеством людей – ни один не отнёсся позитивно к такому решению. Тем более что речь именно про Испанию.



– Далековато?

– Дело даже не в этом. Кубок называется Либертадорес, то есть кубок Освобождения. Мы столетиями оставались испанской колонией! Глупость какая-то! Все начали переписываться, мол, получается кубок Завоевателей Америки имени Колумба.

– Смешно.

– Смешнее только про Макдональдс на Plaza de la República в центре Буэнос-Айреса. Когда «Ривер» или «Бока» становятся чемпионами, там начинается дикое празднование. Просто уничтожают этот Макдональдс. От его имени ведут «твиттер» и посты вроде: «Хоть бы никто не стал чемпионом, пускай перенесут матчи подальше». Сейчас открыли другой аккаунт – Макдональдса с центральной площади Мадрида. Там пишут: «Молитесь за нас».