Увольнение Сампаоли из сборной Аргентины – это ошибка

Нет, он не физрук. И сейчас был бы полезен.

Согласен, призыв оставить Сампаоли тренером сборной Аргентины может показаться довольно странным. Сборная Аргентины с огромным трудом вышла из группы, от финалиста чемпионата мира получила три гола, от победителя четыре. Проблески качественной игры случались только тогда, когда тренер отказывался от собственных идей и шёл на компромисс с возможностями состава. В целом: ни игры, ни результата. Трудно подобрать более подходящее слово, чем провал.

Мне лично говорить, что Сампаоли стоило бы оставить тренером сборной, ещё более странно. Никогда не был поклонником его методов работы или стиля его команд. И по ходу отборочного турнира как-то даже предположил, что сборная Аргентины не заслужила права попасть на чемпионат мира в Россию.

Почему Аргентина не заслуживает попадания на ЧМ-2018 Всё ещё можно исправить. Но нужно срочно меняться.

С тех пор прошло полтора года, но глобально ничего не изменилось. Тогда, полтора года назад, Аргентина попала на чемпионат не благодаря тренерской работе – обновлению состава, новому подходу к игре или чему-то подобному. Скорее даже вопреки этому. Благодаря Месси. В решающем матче Месси забил три гола Эквадору – вот и все причины поездки в Россию.

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Сейчас, летом 2018-го, мы увидели старые проблемы и старые способы их решения. Сампаоли не сделал команду «своей». Напротив: главная попытка привить сборной свой узнаваемый игровой стиль случилась в матче с Хорватией и закончилась кошмарно. Несмотря на все усилия одного из самых интересных концептуалистов современного футбола, тактика Аргентины свелась в лучшем случае к печально знакомой формуле «отдай пас Месси – и он разберётся».

А в худшем – когда Сампаоли всё-таки требовал от игроков всё время контролировать мяч и территорию одновременно, доминировать по всей ширине поля – получалось ещё хуже. Месси оставался без мяча, а на первом плане оказывались футболисты, которые не могут и не должны вести сборную Аргентины вперёд.

Сборная Аргентины – это не Месси. Это Тальяфико Перечисляем всё, что пошло не так.

Так почему, учитывая весь это кошмарный бэкграунд, Сампаоли стоило сохранить главным тренером?



Личные вкусы не должны подменять здравый смысл. И тем более не всегда стоит судить по результату. В случае сборной Аргентины – особенно. В случае Сампаоли – в квадрате.

Особенный человек, особенный тренер

В профессиональном плане его требования серьёзно отличаются от требований большинства современных тренеров. Его концепция игры предполагает довольно редкое сочетание: нужно контролировать и мяч, и пространство. Обычно тренеры ограничиваются чем-то одним.



Огромный объём работы – обязателен. Постоянный контрпрессинг – обязателен. Но и умение технично работать с мячом – тоже обязательно, даже важнее первых двух пунктов. Причём оно требуется не только от полузащитников, но от вообще всей команды, включая даже центральных защитников. Плеймейкером должен быть каждый.



В личном плане Сампаоли – непростой человек. Фанат скандальной группы Callejeros (барабанщик осуждён за убийство с отягчающими обстоятельствами). Перфекционист, который с трудом идёт на компромиссы. Идейный бьельсист – а у самого Марсело Бьельсы прозвище Безумец, что многое объясняет. Мастер неудачных коммуникаций – чего стоит афоризм «чемпионат мира – револьвер у виска Месси», сказанный накануне турнира?

Марсело Бьельса снова сошёл с ума Сделать все замены к перерыву, остаться с полевым в воротах и поменять его на другого полевого – так может только один тренер в мире.

Всё это не делает его плохим тренером. Делает тренером, которому для успеха нужны определённые обстоятельства. Во-первых, время. Высокие требования, которые он предъявляет группе, невозможно выполнить с наскока. Но можно реализовать с помощью систематических тактических занятий. Во-вторых, доверие и поддержка руководства. У игроков не должно быть даже искушения оспорить установку тренера как «сложную» или невыполнимую». Они должны понимать, что руководство в любом случае поддержит тренера. В-третьих, молодой состав – игроки, которые готовы учиться новому и выполняют много беговой работы. Как всё это работает, знают в Чили, где Сампаоли стал кем-то вроде национального героя.



За шесть лет работы с чилийскими клубами он выиграл три чемпионата, Кубок и Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы). Во главе сборной Чили выиграл Кубок Америки. Как он заставил не самые сильные команды на системе обыгрывать фаворитов?



Трудный характер и перфекционизм, который сейчас выглядят недостатками, позволили ему контролировать таких трудных игроков, как Артуро Видаль. «Сампаоли – в топ-5 лучших тренеров в мире. Учитывая обстоятельства, он не мог сделать в сборной Аргентины больше» — считает Видаль. Эта поддержка тем ценнее, что Артуро оказывает её несмотря на жёсткую критику, которой его подверг Сампаоли год назад за неправильный образ жизни. В стране, где Сампаоли получил доверие и время, он строил абсолютно управляемые команды со сложной структурой игры. У него звёздами становились Эду Варгас и Маурисио Исла. Их дальнейшая карьера показывает, что дело в умении тренера, а не качестве игроков.

В испанском футболе появилась четвёртая сила Сергей Титов рассказывает о команде, бросившей вызов «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико», и её творце.

Его идеальный футбол имеет несколько особенностей. Во-первых, переход после смены владения мячом происходит очень быстро. Выигранный/проигранный подбор или перехват должны менять позицию игроков сразу же, за две секунды. «Франция была быстрой при переключении владения. Мы не справились с этим и потеряли контроль над ситуацией» — сказал Сампаоли через 15 минут после поражения от будущих чемпионов мира. Во-вторых, обострять должен каждый. Отсутствие единственного распасовщика необходимо, чтобы нейтрализовать персональные ориентировки и прессинг соперника. В-третьих, очень важна психология. Сампаоли – харизматик, в его раздевалках всегда развешены плакаты с мотивирующими цитатами, а после побед чаще говорит о смелости и силе духа, чем о тактике.

Сплочённая, атлетичная и техничная команда, которая верит в своего тренера и уже научилась понимать его требования – вот типичный итог работы Сампаоли. Так было в Чили, в сборной Чили и что-то подобное происходило в «Севилье», пока тренер не бросил клуб на полдороге ради вызова всей жизни – сборной Аргентины. А теперь посмотрим, что он получил на новом месте.

Неправильный человек или неправильный момент?

Сначала о поддержке. После смерти одиозного, но эффективного Хулио Грондоны ассоциация футбола Аргентины скатилась в хаос и клановые разборки. Аргентинские журналисты охарактеризовали ситуацию ещё драматичнее: издание Infobae однажды вышло с заголовком «Война». Жёстко, не правда ли?

Слабое и некомпетентное руководство АФА – причина, по которой ушёл Херардо Мартино. У одной из самых популярных сборных в мире постоянные организационные проблемы, вплоть до логистики. Нет долгосрочного планирования. Нет даже товарищеских игр. Прямо перед чемпионатом мира у Сампаоли слетели два матча. В такой ситуации тренер – это громоотвод. Человек, который должен заниматься всем и на которого можно свалить ответственность.

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку Действительно гений.

В такой ситуации тренеру-концептуалисту, у которого особые требования к команде, нужно ещё больше времени. А были ли время у Сампаоли? Риторический вопрос. Он возглавил сборную, когда Аргентина уверенно шла мимо чемпионата мира. Ему было не до концепции: надо было давать результат здесь и сейчас.



Дальше: состав. Сампаоли взял в состав пару игроков, которые хорошо вписывались в его футбол (Меса, Павон, Тальяфико). Но всё равно Аргентина привезла на чемпионат мира одну из самых возрастных сборных (29 место из 32). Это объективная реальность: поколение Маскерано, Игуаина, Агуэро, Бильи, и да, Месси тоже – уже преодолело знаковую цифру 30. Они критически важны для сборной, именно на них можно и нужно было делать ставку в этой сборной, но это не имеет никакого отношения к футболу Сампаоли. Чему новому станет учиться 34-летний Маскерано, который заявил, что будет играть только на той позиции, которую сам выберет? О каком авторитете речь, если Агуэро после поражение говорит журналистам: «Наш тренер может говорить, что хочет»?

Агуэро – о словах Сампаоли после игры с Хорватией: пускай говорит, что хочет

Сампаоли – тренер-строитель, который получил а) неподходящий состав; б) в критический момент. Его назначение выглядело странно. Настаиваю, что оно было ошибкой. Со старой гвардией с завышенным эго лучше справился бы тренер с консервативными и простыми идеями. Работа в сборной все эти два года была войной между несовместимостью идей и реальности. И вот теперь, когда это талантливое, но жутко невезучее поколение наконец уходит, Сампаоли был бы смог бы проявить свои качества.



Он может провести смену поколений. Найти никому не известных игроков в чемпионате Аргентины и сделать техничную, агрессивную команду, которая поддерживает интенсивный футбол 50-60 минут, а не 20-30. Раскрыть новые имена. «Тактика не должна мешать хорошим футболистам», — говорил он после ничьей с Исландией. Вот только тогда эти слова были утопией. Сампаоли постоянно жаловался, что «не может создать благоприятной ситуации для Месси». Его упрекали в подхалимстве, но зря: наличие в составе Месси требует от остальной команды определённых качеств. Вместо этого возрастные аргентинские звёзды быстро расслабляются и переходят к плану «отдай мяч Месси и пусть он разберётся». Медленная команда и требования тренера уже вступили в конфликт, а Месси удесятерил эту проблему. Сампаоли не справился.

Аргентина – ещё не команда Сампаоли. Всё зависит от Месси У сборной всего одна проблема. Но серьёзная.

С молодой командой и временем на строительство у него было бы гораздо больше шансов. В конце концов, его же звали не для косметического ремонта. Такого тренера зовут только для масштабной перестройки. Сейчас она точно стала неизбежной. Закончивших карьеру звёзд нужно кем-то заменить. Новую команду нужно выстроить вокруг Месси, а значит – делать интенсивной и атакующей. Для этих целей подходит не так много тренеров. Сампаоли – один из лучших.



Странно, что именно его выбрали новым главным тренером два года назад. Но ещё более странно, что с ним расстаются сейчас, когда он был бы на своём месте. Видимо, это вечная роль аргентинских тренеров — роль громоотвода. А АФА сейчас будет пытаться уговорить кого-то ещё. Будет сложно. Хаос и некомпетентность руководства – не лучшие условия труда, когда нужно строить команду с нуля.