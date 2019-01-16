«Спартак» провёл первый матч в 2019-м. Получилось очень весело!

Где капитан?

Это была первая товарищеская встреча красно-белых на сборах в ОАЭ после семи дней тяжёлой тренировочной работы. Выводы по ней, само собой, делать нельзя – разве что самые поверхностные. И уж точно не стоит пытаться предугадать стартовый состав на весеннюю часть сезона.



Против ташкентского «Локомотива», например, не вышел самый обсуждаемый футболист команды – капитан Глушаков. Но дело здесь исключительно в мышечной усталости, из-за которой Денис пару дней работал по индивидуальной программе. Похожая история и у Зе Луиша. Ни первый, ни второй не попали в заявку.



Ещё один выбывший – Фернандо, только у бразильца дела хуже. Он травмирован и, скорее всего, не примет участия даже в турнире в Катаре на следующем сборе.

Уход от 4-4-2

Все матчи при Кононове прошлой осенью «Спартак» провёл с двумя форвардами, что объяснялось как желанием главного тренера сделать ставку на двух сильных атакующих исполнителей, так и недостатком игроков в центральной зоне. Но было изначально ясно, что это не самая сбалансированная схема и вряд ли она будет эффективна против всех соперников на длительном отрезке.



Сегодня Кононов попробовал внедрить более стандартную расстановку. В опорной зоне работали Гулиев и Игнатов, над ними расположился Ханни, а единственным чистым форвардом стал Луис Адриано. Полностью состав «Спартака» выглядел так: Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ханни, Ташаев, Луис Адриано.

Активность Ташаева

На первых минутах самым активным игроком красно-белых был Александр Ташаев. Он ещё в концовке прошлого года рассказывал, что Кононов видит его не справа, а слева, и против «Локомотива» экс-динамовец как раз в этой зоне и расположился. Здесь он получает большей возможностей для завершающих действий за счёт смещения в центр под сильную ногу.



Первый гол в матче именно так и был забит – Ташаев подкараулил ошибку соперника при выходе в атаку, протащил мяч в штрафную, переложил его под правую и сильно пробил в ближний угол. Далее Александр также заработал пенальти при 1:1. Игра хавбека, который никак не мог освоиться в «Спартаке» осенью, должна была Кононову понравиться.

Фото: spartak.com

Лидерство Гулиева

Отлично двигался и Аяз, вернувшийся в родной клуб как раз перед сбором. Он много работал в средней линии, участвовал в прессинге, старался агрессивно вступать в отбор и разгонять атаки из глубины. И главное – смотрелся очень резко, словно и не было позади диких нагрузок. Правда, при первом пропущенном голе именно Гулиев, кажется, недоработал в зоне второго темпа.

Благородный жест Луиса Адриано

В обороне «Спартак» играл так себе, но это и не должно удивлять, ведь в центр вышла новая пара Джикия – Миронов (игрок 1998 года рождения, ровесник и партнёр Максименко, Рассказова и Ломовицкого). Леонид немного волновался и на ровном месте, обрезавшись на своей половине поля, привёз второй гол.



Но опытные партнёры не оставили молодого центрального защитника наедине с переживаниями. Через несколько минут, когда красно-белые заработали пенальти, к мячу сначала подошёл Луис Адриано, но затем оглянулся, подумал – и уступил попытку Миронову. Тот сравнял счёт и успокоился.

Фото: spartak.com

Стеночки и забегания

Ещё раз заметим: выводы об уровне футбола «Спартака» делать пока никто не собирается (к тому же, у соперника многие игроки уехали на Кубок Азии). Но про очертания, пусть пока и расплывчатые, сказать можно. Видно, что команда пытается играть в том самом стиле, который так хочется видеть Кононову. Это короткий розыгрыш от вратаря, много комбинаций через центр, фланговые смещения полузащитников под удар, высокий агрессивный прессинг.



В сегодняшнем матче получалось далеко не всё, но третий гол «Спартака», к примеру, был очень хорош: Гулиев отдал резкую передачу из глубины, Ханни и Луис Адриано разыграли отличную стеночку у штрафной, и бразилец классно пробил с лёта в дальний угол.

Дебют Айртона, Глушенкова и Умярова

С первых же минут второго тайма у «Спартака» вышли девять новых футболистов, из стартёров остались лишь Гулиев и Рассказов. Но спустя несколько минут покинули поле и они. Состав оказался следующим: Максименко, Маслов, Кутепов, Гапонов, Айртон, Зобнин, Умяров, Мельгарехо, Глушенков, Педро Роша, Мелкадзе. Как видим, у красно-белых в результате дебютировали все без исключения новички. И все оставили неплохое впечатление.



Обновлённая команда продемонстрировала не такой высокий темп, как предшественники до перерыва, реже владела мячом, зато забила ещё дважды. Первый гол на счету Мельгарехо – в своём фирменном стиле парагваец убежал один на один и элегантно подсёк мяч над голкипером.



А пятый гол забил Глушенков. И вновь «Спартак» разыграл классную комбинацию с коротким розыгрышем. Роша после стенки сместился в центр, покатил передачу на российского полузащитника – и тот поставил весёлую в этом матче точку.