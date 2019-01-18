Трансфер Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит»: «за» и «против»

«За»
Давние связи с «Зенитом»
Питерский клуб давно наблюдает за защитником сборной Украины и за это время составил исчерпывающее представление о его сильных и слабых сторонах. Пятилетку назад сине-бело-голубые даже предприняли попытку приобрести Ракицкого, но заход №1 успехом не увенчался. «Шахтёр» выставил такой ценник за своего стоппера, что российские партнёры вышли из переговоров, едва их начав.
С тех пор обстоятельства изменились. Футболист вплотную подошёл к «тридцатнику», и его рыночная стоимость поползла вниз. Скажете, не возраст для стоппера? Даже не подумаю спорить. Важнее положение игрока в клубе. Оно пошатнулось.
Конфликт с Фонсекой
У одного из богатейших людей Восточной Европы Рината Ахметова достаточно денег, чтобы не устраивать ежегодные распродажи игроков. Из «Шахтёра», как правило, уходят либо бесплатно (не оправдавшие высокого тренерского и президентского доверия товарищи), либо очень задорого.
Шансы «Зенита» на успех в этом заведомо сложном и шумном деле повысил застарелый конфликт игрока с тренером. Со стороны Паулу Фонсеки Ярослав и близко не чувствует того доверия, каким располагал у «дедушки» Луческу. Называется – не сработались. Выпускать-то его Фонсека выпускает, но идиллическими взаимоотношения португальского начальника с украинским подчинённым не назовёшь. По слухам, их перебранки – а Ярослав парень крепкий, с характером, совсем не тихоня – пару раз грозили перерасти в драку. Очевидно, что, распростившись насовсем, оба вздохнут с облегчением. Игрок получит новый импульс в карьере, в котором явно нуждается (в «Шахтёре» он объективно начал «закисать»), тренер избавится от мины замедленного действия в раздевалке. В выигрыше останутся – должны остаться – все.
Личная заинтересованность Семака
В техзадании для спортивного департамента Сергей Семак чётко прописал параметры требуемого ему исполнителя: опытный центральный защитник, с рабочей левой ногой и качественным длинным пасом.
В соседней и не чуждой Сергею Богдановичу Украине скауты «Зенита» обнаружили сразу двух исполнителей, удовлетворяющих условиям поиска. Сделать это было совсем несложно – всё же не Шепетовку или Ахтырку мониторили, а два самых титулованных клуба страны.
Венгерский стоппер киевского «Динамо» Тамаш Кадар на фоне донецкого коллеги представлялся более бюджетным вариантом. Но, приобретая исполнителя под основу и серьёзные задачи, «Зенит» решил не мелочиться. Полсотни матчей за сборную и восемь десятков игр в еврокубках – аргумент убедительный. Плюс русский язык, схожий менталитет. Семаку не понадобится переводчик, чтобы донести свои идеи до легионера – на самом деле важный нюанс. Кандидатура Ракицкого Сергея Богдановича во всех отношениях устроила.
Между ними уже и предварительный разговор на предмет возможного сотрудничества состоялся. Игрок с тренером друг друга не только услышали, но и поняли. Ракицкий даже уведомил Фонсеку о желании сменить обстановку, и предсказуемо получил добро на это.
В сущности, на пути Ярослава к «Зениту» осталась одна преграда. Но большая.
«Против»
Цена
В свете изложенных выше обстоятельств «Шахтёр» не станет изо всех сил противиться переезду Ракицкого в Россию. Но и за бесценок не отдаст. Искусством крупного футбольного бизнеса менеджмент донецкого клуба овладел в совершенстве. Если «Шахтёр» кого-то продаёт за рубеж, то в большинстве случаев – дорого. Фреда прошлым летом он устроил в «Манчестер Юнайтед» в четыре раза дороже, чем покупал сам (за 59 миллионов евро). В сезоне-2015/16 «горняки» наварили почти сотню миллионов на трансферах Тейшейры, Дугласа Косты, Фернандо и Адриано.
Понятно, что бразильцы в самом соку котируются на рынке выше украинского защитника под 30, но делать щедрые новогодние скидки российскому покупателю «Шахтёр» точно не станет – даже несмотря на давние партнёрские отношения (вы же помните рекордный трансфер Тимощука в Петербург?). «Зениту» придётся раскошелиться, и прилично.
Transfermarkt оценивает Ракицкого в € 7,5 млн. «Шахтёр» – с учётом принадлежности и платежеспособности покупателя – примерно вдвое дороже. «Зенит» не оставляет надежд сбить цену примерно на треть.
Впрочем, миллионом больше, миллионом меньше – в этой истории, кажется, уже несущественно. Когда в трансфере заинтересованы все стороны сразу, он, как правило, и происходит. А тут налицо разногласия только в финансовых деталях.