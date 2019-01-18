Трансфер Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит»: «за» и «против»

«За»

Давние связи с «Зенитом»

Питерский клуб давно наблюдает за защитником сборной Украины и за это время составил исчерпывающее представление о его сильных и слабых сторонах. Пятилетку назад сине-бело-голубые даже предприняли попытку приобрести Ракицкого, но заход №1 успехом не увенчался. «Шахтёр» выставил такой ценник за своего стоппера, что российские партнёры вышли из переговоров, едва их начав.

10 дорогих центральных защитников для «Зенита» Геннадий Орлов заверил, что «Зенит» ищет дорогого центрального защитника. Шерстим трансферный рынок в поисках подходящей кандидатуры.

С тех пор обстоятельства изменились. Футболист вплотную подошёл к «тридцатнику», и его рыночная стоимость поползла вниз. Скажете, не возраст для стоппера? Даже не подумаю спорить. Важнее положение игрока в клубе. Оно пошатнулось.

Конфликт с Фонсекой

У одного из богатейших людей Восточной Европы Рината Ахметова достаточно денег, чтобы не устраивать ежегодные распродажи игроков. Из «Шахтёра», как правило, уходят либо бесплатно (не оправдавшие высокого тренерского и президентского доверия товарищи), либо очень задорого.



Шансы «Зенита» на успех в этом заведомо сложном и шумном деле повысил застарелый конфликт игрока с тренером. Со стороны Паулу Фонсеки Ярослав и близко не чувствует того доверия, каким располагал у «дедушки» Луческу. Называется – не сработались. Выпускать-то его Фонсека выпускает, но идиллическими взаимоотношения португальского начальника с украинским подчинённым не назовёшь. По слухам, их перебранки – а Ярослав парень крепкий, с характером, совсем не тихоня – пару раз грозили перерасти в драку. Очевидно, что, распростившись насовсем, оба вздохнут с облегчением. Игрок получит новый импульс в карьере, в котором явно нуждается (в «Шахтёре» он объективно начал «закисать»), тренер избавится от мины замедленного действия в раздевалке. В выигрыше останутся – должны остаться – все.

Личная заинтересованность Семака

В техзадании для спортивного департамента Сергей Семак чётко прописал параметры требуемого ему исполнителя: опытный центральный защитник, с рабочей левой ногой и качественным длинным пасом.

В соседней и не чуждой Сергею Богдановичу Украине скауты «Зенита» обнаружили сразу двух исполнителей, удовлетворяющих условиям поиска. Сделать это было совсем несложно – всё же не Шепетовку или Ахтырку мониторили, а два самых титулованных клуба страны.

Венгерский стоппер киевского «Динамо» Тамаш Кадар на фоне донецкого коллеги представлялся более бюджетным вариантом. Но, приобретая исполнителя под основу и серьёзные задачи, «Зенит» решил не мелочиться. Полсотни матчей за сборную и восемь десятков игр в еврокубках – аргумент убедительный. Плюс русский язык, схожий менталитет. Семаку не понадобится переводчик, чтобы донести свои идеи до легионера – на самом деле важный нюанс. Кандидатура Ракицкого Сергея Богдановича во всех отношениях устроила.

Украинец Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Грядёт политический скандал? 29-летний центральный защитник понимает, на что идёт, соглашаясь на переезд в Санкт-Петербург.

Между ними уже и предварительный разговор на предмет возможного сотрудничества состоялся. Игрок с тренером друг друга не только услышали, но и поняли. Ракицкий даже уведомил Фонсеку о желании сменить обстановку, и предсказуемо получил добро на это.

В сущности, на пути Ярослава к «Зениту» осталась одна преграда. Но большая.

«Против»

Цена

В свете изложенных выше обстоятельств «Шахтёр» не станет изо всех сил противиться переезду Ракицкого в Россию. Но и за бесценок не отдаст. Искусством крупного футбольного бизнеса менеджмент донецкого клуба овладел в совершенстве. Если «Шахтёр» кого-то продаёт за рубеж, то в большинстве случаев – дорого. Фреда прошлым летом он устроил в «Манчестер Юнайтед» в четыре раза дороже, чем покупал сам (за 59 миллионов евро). В сезоне-2015/16 «горняки» наварили почти сотню миллионов на трансферах Тейшейры, Дугласа Косты, Фернандо и Адриано.



Понятно, что бразильцы в самом соку котируются на рынке выше украинского защитника под 30, но делать щедрые новогодние скидки российскому покупателю «Шахтёр» точно не станет – даже несмотря на давние партнёрские отношения (вы же помните рекордный трансфер Тимощука в Петербург?). «Зениту» придётся раскошелиться, и прилично.



Transfermarkt оценивает Ракицкого в € 7,5 млн. «Шахтёр» – с учётом принадлежности и платежеспособности покупателя – примерно вдвое дороже. «Зенит» не оставляет надежд сбить цену примерно на треть.



Впрочем, миллионом больше, миллионом меньше – в этой истории, кажется, уже несущественно. Когда в трансфере заинтересованы все стороны сразу, он, как правило, и происходит. А тут налицо разногласия только в финансовых деталях.