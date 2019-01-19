Любимая женщина защитника Петрова

Сергей в превосходном настроении начал новый рабочий год. Всё благодаря ей.

Защитник «Краснодара» Сергей Петров недавно отпраздновал знаменательное событие. У игрока родилась дочь – Ксения.

Петров, который является воспитанником «Зенита», перешёл в «Краснодар» в 2013 году из «Крыльев Советов», провёл две игры за сборную России. Рождение дочери – отличный повод познакомиться с женой Сергея – Кристиной.

Пара сыграла свадьбу в 2016 году, имея уже за плечами несколько лет отношений. Стоит отметить, что Петровы дружат с семьёй другого российского футболиста – Максима Канунникова, тоже в прошлом «зенитовца».