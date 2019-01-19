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Красота дня – жена защитника «Краснодара» Сергея Петрова Кристина (фото)

София Михайлова
Фото: instagram.com/seregapetrov/
Любимая женщина защитника Петрова
Сергей в превосходном настроении начал новый рабочий год. Всё благодаря ей.
Футбол / РПЛ

Защитник «Краснодара» Сергей Петров недавно отпраздновал знаменательное событие. У игрока родилась дочь – Ксения.

Петров, который является воспитанником «Зенита», перешёл в «Краснодар» в 2013 году из «Крыльев Советов», провёл две игры за сборную России. Рождение дочери – отличный повод познакомиться с женой Сергея – Кристиной.

Пара сыграла свадьбу в 2016 году, имея уже за плечами несколько лет отношений. Стоит отметить, что Петровы дружат с семьёй другого российского футболиста – Максима Канунникова, тоже в прошлом «зенитовца».

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