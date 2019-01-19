26 украинцев, поигравших в РПЛ после лета 2014 года

С 2014 года между Россией и Украиной крайне тяжелые отношения на политическом уровне. Это сказывается на футболе. Наши сборные и клубы разводят при жеребьевке. Кроме того на Украине с недовольством воспринимают выступление местных футболистов в РПЛ (россиян в чемпионате Украины и вовсе нет).



Уровень российской лиги за последний годы упал, но украинское первенство переживает еще более тяжелый период – многие футболисты уезжают в другие чемпионаты. И несмотря на всю политическую жесть Россия стала одной из таких площадок. Казалось, что украинцев в РПЛ за последние 4,5 года можно перечислить по пальцам рук. На самом же деле не хватит и пальцев ног.

Вот список украинцев, которые с лета 2014 года провели хотя бы один матч в РПЛ:



1. Андрей Дикань «Краснодар» (2014 – 2016)

2. Тарас Михалик «Локомотив» (2013 – …)

3. Павел Степанец «Уфа» (2013 – 2015)

4. Анатолий Тимощук «Зенит» (2013 – 2015)

5. Константин Ярошенко «Урал» (2014 – 2016)

6. Александр Алиев «Анжи» (2014 – 2015)

7. Марко Девич «Рубин» (2015 – 2017)

8. Денис Кулаков «Урал» (2015 – …)

9. Дмитрий Билоног «Урал» (2015 – 2017)

10. Богдан Бутко «Амкар» (2015 – 2016)

11. Александр Зинченко «Уфа» (2015-2016)

12. Александр Филин «Уфа» (2015 – 2017)

13. Филипп Будковский «Анжи» (2016-2017, 2018)

14. Игорь Жураховский «Кубань» (2016)

15. Александр Касьян «Томь» (2016)

16. Кирилл Ковальчук «Томь» (2016)

17. Олег Мищенко «Амкар» (2016 – 2017)

18. Андрей Пилявский «Рубин» (2016 – 2017)

19. Евгений Селезнев «Кубань» (2016)

20. Антон Шиндер «Амкар» (2016 – 2017)

21. Дмитрий Щербак «Анжи» (2016 – 2017)

22. Олег Данченко «Анжи» (2017 – 2018)

23. Игорь Чайковский «Анжи» (2017 – …)

24. Дмитрий Гришко «СКА-Хабаровск» (2017 – 2018)

25. Денис Дедечко «СКА-Хабаровск» (2017 – 2018)

26. Виталий Федотов «СКА-Хабаровск» (2017 – 2018).

Много говорилось о том, что в сборную Украины не будут вызывать футболистов из РПЛ. Официально об этом не сообщалось, но разговоры не утихали (еще вот и даже вот). Несмотря ни на что Зинченко и Девич получали приглашение, выступая в России.

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На сегодня в РПЛ осталось лишь три футболиста с украинским паспортом: Михалик, Чайковский и Кулаков. Приглашения в сборную заслуживает разве, что последний. Денис является ключевым футболистом «Урала», но и его вызов в сборную Украины неочевиден. Вполне вероятно, что Андрей Шевченко сугубо по спортивным причинам предпочитает других игроков.

Ракицкий может стать 27-м украинцем за последнее время. Кажется, что он лишь очередной футболист из списка, но на самом деле это не совсем так. Ракицкий – основной футболист сборной. В Лиге Наций он отыграл полностью три матча из четырех. Так совпало, что именно в этих трех встречах сборная Украины победила, а в четвертой без него уступила.



Переход футболиста такого уровня в какой-то степени ломает тенденцию. Последние пару лет приезжали лишь те украинцы, который находились далековато от сборной. Давно не было игроков уровня Девича и Селезнева. В случае перехода Ракицкого останется понять только одно: будет ли Андрей Шевченко вызывать защитника из «Зенита», учитывая все обстоятельства.