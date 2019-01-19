Каземиро снова тащит «Реал». А отставание от «Барсы» — меньше, чем год назад

После трудного начала года (одна победа в трёх турах Примеры), «Реал» принял «Севилью». К этому матчу команды подошли с равным количеством очков.

Перечислять травмированных и не попавших в состав по другим причинам игроков «Реала» можно так долго, что вам надоест читать. Команда действительно обескровлена, и независимо от результата, это это нужно учитывать, оценивая качество игры. А теперь перейдём к тому, чем занимались игроки, которые смогли принять участие в матче.

Как «Реал» играл с «Севильей»

Позиционные атаки сопровождалось постоянной сменой позиций. Бензема шёл в полузащиту, Модрич в атаку, Рамос тоже в полузащиту, Винисиус был всюду. Только Лукас Васкес двигался строго по шаблону – в бровку, создавая ширину атаки. Если бы «Севилья» пыталась прессинговать, такое командное движение было бы ещё опаснее. «Севилья» не выдёргивалась, оборонялась низким блоком, но всё равно теряла игроков. Особенно, Винисиуса. Он врывался за спину защитникам не на родном левом фланге, а по всему фронту атаки, пятёрка защитников гостей путалась при опеке.

«Реал» так старался путать защитников постоянным движением, что в первом тайме из-за этого несколько раз терял мяч: Винисиус, Бензема и Рамос отдавали пас в свободную зону не глядя, в расчёте, что туда уже бежит партнёр.

Потери в атаке включали агрессивный прессинг: хозяева не заморачивались с перекрытием линии паса, а вдвоём и втроём шли на игрока «Севильи» с мячом. За половину первого тайма у «Реала» шесть отборов – высокая цифра сама по себе, но ещё важнее, что на собственной трети был только один. Остальные – в центральной зоне и у чужой штрафной.

«Реал» не забил быстрый гол, и вообще в первом тайме, но был близок. Бензема своевременным пасом вразрез устроил Винисиусу чистый выход один на один, такой момент надо было реализовывать. У бразильца был ещё один хороший момент, в котором он не прочувствовал линию офсайда: стартовал на секунду позже, чем нужно и попал офсайдную ловушку. На 35 минуте после неплохой комбинации с линии штрафной бил Бензема.

Это может странно прозвучать через почти три месяца после увольнения, но именно такой «Реал» хотел видеть Хулен Лопетеги. В постоянном движении и с постоянным открываниями между защитниками под передачи низом из глубины. С постоянным высоким прессингом, быстрым отбором после потерь. С интенсивностью у мадридцев вообще порядок: из 11 попыток отбора в первом тайме 10 успешных, такой высокий показатель говорить о слаженности и скорости командного отбора.

Старательный и бегущий, «Реал» не сумел забить, когда был явно лучше, а потом «Севилья» приспособилась. Команда начинала обороняться почти у линии штрафной, девять игроков постоянно были за линией мяча. Плотная защита постепенно вынудила «Реал» свалиться на бесперспективные подачи с флангов. Нужно было что-то менять.

Слово в защиту Солари

Сантьяго Солари принято критиковать. Во многом по делу, но всё-таки: а чего ждут от тренера-временщика, который аврально приступил к работе после того, как новый проект провалился? Что он станет новым Зиданом? Человеком которому нет равным в управлении коллективом, и который гениально управляет командой по ходу игры? Только потому, что он тоже пришёл из «Кастильи»?

Солари сделал именно то, что требуется от временных тренеров: расслабил оставшихся ветеранов, определился с основой вернул на поле костяк и прежние связи. Этого хватило, чтобы вернуть команду с 10 места в зону Лиги чемпионов. После смены тренера «Реал» идёт вторым в Испании по набору очков. С Солари у мадридцев 23 очка в 10 матчах Примеры, на два балла меньше, чем у «Барселоны» и больше, чем у остальных. Пока он неплохо справляется, особенно, если сравнить стартовый состав «Реала» последних двух лет с последними матчами.

Если же отвлечься от завышенных ожиданий, у Сантьяго есть объективные недостатки. Например, он недостаточно хорошо прорабатывает структуру позиционной атаки. «Реал» доминировал и давил «Севилью», но мельчил, часто запирался на правом фланге и мало растягивал оборону. Облегчал сопернику задачу. Плана-б у Солари не было, после перерыва «Реал» просто продолжил так же раскатывать мяч в центре и на полуфлангах в попытках вывести игрока разрезающим пасов. Что характерно, опять получилось: Бензема вывел Карвахаля, но того в последний момент достал в подкате защитник.

Единственный новый приём, который «Реал» стал пробовать уже по ходу игры – дальние удары. В первые полчаса ни одного, в первые 45 минут – три, во втором тайме – ещё семь. Это не то чтобы тактическая революция, но сработало. Победу принёс тот, кто был особенно активен – Каземиро, который приложился первый раз ещё в первом тайме, а втором бил каждые 10 минут, пока не забил.

Голы Каземиро и Модрича – это знак

В «Реале» налицо кризис лидерства. Мы обращали на это внимание ещё летом, когда команду только принял Лопетеги. С тех пор ничего не изменилось – разве что Бэйл тогда был просто незаметен, а сейчас травмирован.

Кризиса лидерства следовало ожидать после ухода человека, который нанёс почти треть всех ударов «Реала» по воротам в последние пять лет. Предполагалось, что Лопетеги сможет решить эту проблему благодаря системе игры, но не вышло, а Солари вообще не концептуалист. Он бы точно не отказался от кого-то, на кого можно постоянно навешивать, только у него таких игроков нет.

В итоге, «Реал», оставаясь командой с прекрасным и звёздным составом, лишён возможности действовать по ситуации и варьировать игру. Состав можно назвать несбалансированным. В отсутствие на поле одновременно Крооса, Марсело (продвижение мяча) и Бэйла (игра на линии офсайда) возможностей для тактической игры почти не остаётся.

В этих условиях символично, что забили Каземиро и Модрич. Первый был важнейшим звеном при Зидане, но при Лопетеги в общем потерял свою значимость. Теперь Каземиро снова тащит. Модрич провалил осень, и «Реалу» его очень не хватало. Сейчас хорват ещё не в лучшей форме, но близко: четыре паса под удар, четыре удара, гол и при этом шесть отборов и перехватов. Он снова всё успевает.

Если бы забил ещё и Винисиус, символизм стал бы абсолютным: можно было бы говорить не только о кризисе лидерства, но и о преемственности. Пока рано. Пока бразилец демонстрирует только высокий потенциал. Неожиданно, что «Реалу» не хватает игрока, который реализовывал бы выходы один на один здесь и сейчас, но это вопрос к Флорентино Пересу, а не Солари и Винисиусу.

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Голы пришлось вымучивать. Это не повод принижать результат: по игре счёт мог быть и более крупным. «Реал» забил первый гол 20-м ударом, после нескольких сейвов Вацлика и перекладины. К тому же, доминирование мадридцев, даже без остроты, практически исключило контригру: «Севилья» разбегалась в контратаки только в одном отрезке, минут 10 в первом тайме. Всё остальное время шла игра в одни ворота. Всё, что удалось гостям во втором тайме – два заблокированных удара.

В заголовок этой статьи вынесен один статистический факт. Сейчас «Реал» отстаёт от «Барселоны» на семь очков, если каталонцы выиграют свой матч тура, будет 10. Но в прошлом сезоне, с Зиданом и Роналду, после 20 туров отставание от «Барселоны» составляло 16 очков. Я совершенно не намекаю, что мадридцы догонят лидера и будут до последнего бороться за титул. Это факт не для хайпа. А для того, чтобы чуть более взвешенно оценивать команду и её тренера. Ругая Солари за безыдейную игру, не стоит забывать, что после 10 туров с идейным Лопетеги у команды было 13 очков. Кажется, безыдейность идёт «Реалу» на пользу.

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