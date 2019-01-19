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«ПСЖ» — «Генгам» — 9:0, чемпионат Франции, 19 января 2019 года

«ПСЖ» — «Генгам» — 9:0
«Чемпионат»
Фото: Xavier Laine/Getty Images
«ПСЖ» страшно отомстил за вылет из Кубка. Он выиграл у обидчика со счётом 9:0
Мбаппе и Кавани сделали по хет-трику.
Футбол / Франция

«ПСЖ» в этом чемпионате идёт без поражений, всего дважды сыграв вничью. Вопрос о чемпионстве во Франции в этом сезоне в принципе не стоит. И крупных побед у команды достаточно. Два раза был зафиксирован счёт 5:0, а всего до этого тура у «ПСЖ» было 8 крупных побед.

Франция - Лига 1. 21-й тур
19 января 2019, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
9:0
Генгам
Генгам
1:0 – Неймар – 11, 2:0 – Мбаппе – 37, 3:0 – Мбаппе – 45, 4:0 – Кавани – 59, 5:0 – Кавани – 66, 6:0 – Неймар – 68, 7:0 – Кавани – 75, 8:0 – Мбаппе – 80, 9:0 – Мёнье – 83

Но идущий последним «Генгам» попал совсем под горячую руку. Дело в том, что 10 дней назад аутсайдер выбил парижан из Кубка Франции.

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Вот «ПСЖ» и разозлился.

Началось всё с красивого гола Неймара.

Затем дубль сделал Мбаппе.

Во втором тайме отличились Кавани (трижды), Неймар, Мбаппе и Мёнье.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Генгам ФК ПСЖ •••
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