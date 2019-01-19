«ПСЖ» страшно отомстил за вылет из Кубка. Он выиграл у обидчика со счётом 9:0

«ПСЖ» в этом чемпионате идёт без поражений, всего дважды сыграв вничью. Вопрос о чемпионстве во Франции в этом сезоне в принципе не стоит. И крупных побед у команды достаточно. Два раза был зафиксирован счёт 5:0, а всего до этого тура у «ПСЖ» было 8 крупных побед.
Но идущий последним «Генгам» попал совсем под горячую руку. Дело в том, что 10 дней назад аутсайдер выбил парижан из Кубка Франции.
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И сразу потерял трофей!
Неймар с Мбаппе не помогли. Соперник пробил три пенальти!
Вот «ПСЖ» и разозлился.
Началось всё с красивого гола Неймара.
Затем дубль сделал Мбаппе.
Во втором тайме отличились Кавани (трижды), Неймар, Мбаппе и Мёнье.