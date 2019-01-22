Набабкин врезал напоследок. Вы только полюбуйтесь на это!

ЦСКА снова играет 3-4-3

Виктор Гончаренко сохранил структуру игры команды – изменил наполнение состава. Против «Мольде» он снова применил модуль 3-4-3, который, по всей видимости, останется базовым для красно-синих и в новом году.

Помазун получил максимум игрового времени

Если бы вы вдруг пропустили последние известия из Кампоамора, ни за что не угадали бы фамилию единственного счастливца, попадавшего в стартовый состав два дня подряд. Но вы-то, конечно, в курсе, что капитан Акинфеев лишь четыре дня назад присоединился к одноклубникам, а значит, Помазуну в основе не удивились. Илья в этой товарищеской «спарке» «Вентспилс»/«Мольде» получил больше всех игрового времени – четыре полных тайма. Три из них он отработал на ноль – в заключительном раз пропустил.

Щенников ушёл – «армейцы» пропустили

Маленькой неприятности «армейцев» после перерыва предшествовала замена – одного из активнейших участников первого тайма Щенникова на Облякова. Норвежцы грамотно воспользовались небольшим замешательством соперника при перестроении. Пока красно-синие разбирались, кто теперь в ответе за левый фланг обороны, «Мольде» развернул по нему и довёл до логического завершения свою самую острую атаку за полтора часа. Она и стала результативной.

Георгий, кстати, наравне с коллегой Фернандесом был самым активным участником первого тайма. Латерали ЦСКА успевали не только защищаться, но и атаковать. Из пяти ударов по воротам «Мольде» до перерыва четыре вскладчину нанесли они.

ЦСКА в первом матче года: свежий Эрнандес, защитник Бийол И победа 5:0 в качестве бонуса.

Ахметов голом ознаменовал возвращение в игру

Впервые с 11 ноября прошлого года сыграл Ахметов. Судя по движению и проведённому на поле времени (90 минут), травма более не беспокоит лучшего (официально) молодого футболиста России. Он и отквитал мяч, пропущенный москвичами во втором тайме, притом очень оперативно – двух минут не прошло.

Набабкин капитанит, перевоплощается и забивает

Нет ничего удивительного, что в отсутствие штатного капитана повязка перекочевала на бицепс к Набабкину, второму по старшинству игроку ЦСКА. То ли «повышение» на Кирилла так благотворно повлияло, то ли близость долгожданных выходных, но именно он, «боец невидимого фронта», забрал лавры главного героя дня. Очевидно, что, перебрасывая своего ветерана из центра обороны налево, Гончаренко подразумевал укрепление слегка просевшего фланга (в концовке москвичи перешли на игру в четыре защитника). Эффект от перестановки превзошёл тренерские – и болельщицкие – ожидания. Именно Набабкин шикарным ударом с лёта принёс ЦСКА волевую победу. На побывку домой «армейцы» летят в приподнятом настроении.