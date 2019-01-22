Роналду оштрафован на 18,8 млн евро и получил условный срок. Как это было

В 9:35 утра по местному времени Криштиану Роналду и его жена Джорджина вышли из машины, улыбнулись фотографам и направились в здание суда. Но, несмотря на улыбки, возвращение Роналду в Мадрид трудно назвать радостным. Дело в том, что следствие не пошло навстречу игроку, который подавал прошение, чтобы приговор был оглашён без его участия. Роналду не хотел приезжать, но суд его обязал.

Этот судебный процесс тянулся с 2017 года. Тогда СМИ писали, что португалец покинет Мадрид из-за проблем, но в итоге он остался ещё на год и сменил Испанию на Италию только летом 2018-го. Но дело о неуплате налогов от смены команды никуда не делось.

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В 2017 году футболист был обвинён в том, что испанская налоговая служба недополучила от него 14,7 млн евро начиная с 2011 года. Роналду последовательно отвергал все обвинения. Вдобавок разгневала его позиция клуба. Он посчитал, что руководство «Реала» недостаточно защищает своего игрока.

Дело растянулось на полтора года. Адвокат говорил, что речь не идёт о неуплате налогов, а лишь о неточностях в заполнении декларации о доходах, из-за которой у футболиста начались проблемы. Но сумма штрафа, которая фигурировала в процессе, была слишком велика. Да и слухи о заключении не на один месяц наводили на размышление, что дело не в неправильно заполненной декларации. Игрока обвиняли в том, что он уходил от уплаты налогов с помощью офшорной компании на Виргинских островах. Его защита отвечала, что он не является налоговым резидентом Испании.

В декабре мадридские журналисты сообщили, что стоит ждать сделки между футболистом и следствием. Предполагалось, что по соглашению Роналду заплатит 14 млн евро штрафа и будет осуждён на два года тюрьмы условно. Тем временем сам португалец осваивался в Турине, забивал и давал громкие интервью.

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И вот в деле наконец поставлена точка. Роналду и Джорджина зашли в суд, когда уже было известно, что соглашение между юристами игрока и испанской судебной системой достигнуто. Сумма, которую заплатит футболист, составляет 18,8 млн евро. Также он условно осуждён на 21 месяц.

Роналду признал свою вину в налоговых преступлениях. Накануне заседания он просил суд обеспечить дополнительные меры безопасности, однако власти на это не пошли. Суд ответил, что нет причин предполагать, что игроку угрожает опасность.

После заседания Роналду и Дорджина снова улыбались, футболист даже дал несколько автографов. Прессу они проигнорировали.

Роналду не единственный футболист, у которого возникли проблемы с налоговым законодательством в Испании. Ранее через судебное расследование прошёл и Лионель Месси, и в вину ему также ставили уклонение от уплаты налогов с помощью офшорной компании. Правда, фигурировала значительно меньшая сумма — всего четыре млн евро. Он заплатил два млн евро штрафа и был приговорён к тому же условному сроку в 21 месяц.

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