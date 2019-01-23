Алексей Смертин не совсем прав. Нам как раз не хватает игроков с асфальта

Тема подготовки молодых футболистов в России настолько важна, что совершенно не терпит банальных выражений — тем не менее, обычно об этом говорят так, что вянут все комнатные цветы. Так происходит, потому что до сих пор нет понимания, почему мы отстаём не только от ведущих европейских стран в вопросе взращивания молодых талантов, но и, скажем, от Скандинавии. Понимания нет, а значит острый вопрос можно попытаться залить мыльной водой из общих слов и выражений. Любое новое и действительно нестандартное высказывание становится новостью.

Сегодня как раз такой день.



Директор РФС по региональной политике Алексей Смертин на встрече с будущим президентом РФС Александром Дюковым поделился своим видением ситуации. Если хотите прочитать, то вот ссылка на полную речь Смертина: «На асфальте можно воспитать Смертина, но не Аршавина или Головина».

Три момента, на которые нужно обратить внимание.



Во-первых, нужно всё же отдать должное бывшему капитану сборной России. С самооценкой у него всё в порядке: себя, как футболиста, он оценивает ниже, чем Александра Головина и Андрея Аршавина. Если это не желание понравиться публике за счёт принижения своих достижений (их у Смертина точно больше, чем пока у того же Головина), то это хороший знак. Неплохо, когда руководитель твёрдо стоит на ногах относительно предмета, которым управляет.

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Во-вторых, без банальных фраз здесь всё же не обошлось. «Но некоторые [из иностранных практик подготовки] сложно адаптировать к нашим климатическим и географическим условиям. Доказано, что с 6 до 18 лет юный футболист должен 10 тысяч часов проводить с мячом», — вот эти два предложения являются такой отборной клюквой, что сведут челюсть даже самому выдержанному человеку. Аргумент «климат не тот» давно стал чем-то вроде мема (любые российские проблемы, рассматриваемые сквозь призму западного и восточного опыта, наталкиваются на него), а приводить в качестве доказательства правило 10 000 часов… В 2019 году это просто моветон — любой школьник, сходивший на курсы бизнес-тренера, знает об этом.



Но при этом не любой школьник становится Марком Цукербергом, как и не любой российский воспитанник ДЮСШ становится Лионелем Месси. Даже больше: ни один российский воспитанник ДЮСШ не становится Лионелем Месси.



Что же делать, чтобы становился? Здесь в качестве ответа тоже общие слова: «Важно, чтобы тренеры готовили детей не так, как их самих тренировали, а по современным методикам».



Проверьте цветы в квартире, на всякий случай, я предупреждал.



Однако далее Смертин выдаёт одну небанальную мысль. Высказывая её, директор РФС по региональной политике, сам того не подозревая, объясняет, почему же у нас такие проблемы с подготовкой современных игроков. Вот эта мысль: «Нужно двигаться поступательно, сразу не воспитаешь ни Головина, ни Аршавина, ни тем более Месси. Можно ли воспитать Смертина? Можно, за счёт трудолюбия. Смертина и на асфальте можно воспитать».

Аршавин: самый сильный по потенциалу — Головин. Второй, увы, сидит в СИЗО Аршавин поговорил с детьми. А потом и с журналистами.

И это третий момент, самый важный. Вне зависимости от того, имел Смертин в виду конкретно асфальт, или мыслил шире и говорил о плохой инфраструктуре (скорее, второе), это идёт вразрез с современным трендом подготовки молодых футболистов. И вопрос как раз в асфальте.



Главный футбольный философ на десятилетия вперёд Йохан Круифф формулировал своё видение так. В его детстве не было хороших газонов, и часто приходилось играть на асфальте или гаревых полях. Именно отсюда берёт начало парадоксальный тезис Круиффа «Каждый недостаток имеет свои преимущества»: очевидно, что плохие поля и тем более асфальт заставляют тебя вырабатывать лучшую координацию, — падать, счёсывая кожу с локтей и коленок, не хочется никому.

Более того, начавшееся в 70-е разделение на группы атаки и обороны (Люсьен Фавр, вспоминал, что именно в этот временной отрезок его партнёр по тренерским курсам впервые сказал, что в будущем не будет никаких схем, кроме 5-5) тоже случилось благодаря асфальту и плохим полям. Если примерно до чемпионата мира в Швейцарии футбол жил идеей идеальных английских лужаек, то затем в него начали играть в любом дворе. Соответственно, основные навыки для защитников и нападающих выкристаллизовывались: чтобы лучше пройти соперника на дриблинге нужно идеально держать мяч на ноге, а чтобы отобрать мяч, избегая совсем дикого подката, необходимо идеально выбрать время и позицию. Наказание за неидеальное исполнение? Те же самые ссадины на коленях и локтях.

Круифф видел, что с момента, когда в футбол пришли деньги, инфраструктура стала серьёзно улучшаться не только у топ-клубов, но и у средних команд и даже академий. Это привело к изменению стратегии подготовки молодых футболистов: ставка стала делаться на индивидуальное развитие. Пример Германии, который так часто любят приводить, в этом плане одновременно и трагичен, и хорош: а) немцы поздно заметили, что просто твёрдо стоять на ногах уже не прокатывает; б) они очень быстро сумели нагнать главных конкурентов — это действительно феномен; в) этот же феномен показывает, как быстро вырабатывается потенциал скачка индивидуального мастерства футболистов. В последние пару лет Германия столкнулась с толпой одинаковых молодых футболистов. Крутых, но не особо выделяющихся.

«Смотрю на Марадону и думаю: а вдруг травму нанесу?» Посол чемпионата мира по футболу Алексей Смертин привёз главный трофей турнира в редакцию «Чемпионата» и поделился эмоциями.

Круифф это предвидел. В последние годы своей жизни он много ворчал о том, что управленцы и стратеги молодёжных департаментов упиваются исключительностью современного футбола, и не обращают внимания ни на другие виды спорта, ни на историю, которая движется по спирали. Его мнение было таким: детям нужно больше времени уделять… да, именно тренировкам на асфальте.

Он снова оказался прав, и мы можем видеть симптомы. Возрождение таргетменов, вросших в землю нападающих; увеличение спроса на игроков со скандинавских рынков (до почти полного их истощения — такого, что в Швеции хотят запретить международные трансферы до 18 лет); матчи сборных, которые становятся похожими на игры английского Чемпионшипа, увеличивая требования к борьбе — всё это возвращает нас к необходимости асфальта. Техничных игроков стало в избытке, но определяют результат именно те, что в детстве меньше падали.



В высказывании Смертина содержится непонимание этого тренда: мы продолжаем идти с отставанием и почти не скрываем этого. В основе нового подхода к подготовке молодых футболистов в России лежит та самая немецкая система. То есть: то, что привело немцев к тупику и повороту в развитии (например, академии «Вольфсбурга» и «РБ Лейпцига» уже увеличили количество тренировок на координацию и силу для детей 8-11 лет), мы только начали перенимать.



И, к сожалению, в отличие от Круифф, мы пока не умеем видеть преимущества в недостатках.