Аршавин: самый сильный по потенциалу — Головин. Второй, увы, сидит в СИЗО

Андрей Аршавин завершил сезон свой последний сезон в «Кайрате» и… вернулся в школу. Легенда «Зенита» и сборной России принял участие в уроке футбола, который РФС провёл в Петербурге в рамках программы «Наследие». Это второй такой урок после чемпионатам мира – первый состоялся в Москве.

Аршавин вместе с голкипером «Зенита» Юрием Лодыгиным и экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным, занимающим сейчас должность директора РФС по региональной политике и международным отношениям, ответил на вопросы учеников и их учителей. На встречу со звёздами пришло около сотни детей, больше просто не вмещал зал. Аршавин поначалу казался немного хмурым, разговорился лишь со временем, тогда как Смертин изначально находился в приподнятом настроении. «Алексей», – в шутку представился он Андрею, когда тот приехал в школу и знакомился с другими людьми.

«Барселона» предлагала за меня 15 миллионов евро, но «Зенит» не отпустил» Автор блога «КраСава» Евгений Савин побывал в гостях у Андрея Аршавина.

Интервью детям – настоящее испытание. Иногда школьники задавали забавные каверзные вопросы. Конечно же, спросили о любимых предметах в школе. «Вы, наверное, ждёте, что мы скажем про физкультуру, – отозвался Смертин. – Но я бы назвал любимым предметом русский язык. По обоим предметам у меня была оценка “четыре”». Лодыгин вспомнил, что ему в Греции помимо физкультуры нравилась история. Пока Аршавин думал, за форварда ответил с иронией Смертин: «У него не было физкультуры, поэтому не было и любимого урока».

Аршавина попросили вспомнить что-то из школьных лет. «Помню, как я вылетел из класса, а за мной – мой рюкзак, – улыбнулся Андрей. – Были конфликты с учителями. Тогда, кажется, на три урока из четырёх не пустили».

Футболистов попросили составить символические сборные. Аршавина – «Зенита», Смертина – России, а Лодыгина – мира. Юрий развеселил детей, показывая намёками Андрею и Алексею, что его нужно включить в обе команды. Однако Аршавин поставил в свою сборную только себя – абсолютно справедливо. Особенно долго экс-зенитовец выбирал центральных защитников, и в конце концов получилась такая команда: Малафеев – Анюков, Гарай, Крижанац, Ким Дон Чжин – Денисов, Быстров, Радимов, Халк – Аршавин, Кержаков.

В символическую сборную Смертина попали Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Онопко, Хлестов, Титов, Цымбаларь, Жирков, Аршавин, Кержаков и Бесчастных. Сам же Лодыгин при небольшой помощи зала назвал 11 лучших футболистов мира – это Касильяс, Кафу, Мальдини, Неста, Роберто Карлос, Гаттузо, Гути, Зидан, Месси, Криштиану Роналду и Роналдо. Видимо, Гути оказался в команде голкипера из-за того, что он болеет за «Реал».

Лодыгин подколол любителя «Барселоны» Аршавина: дескать, они теперь принципиальные соперники.

Аршавин честно признался, что ничего не стал бы менять в своей карьере. Рассказал, что следит за «Барселоной». Назвал своих друзей в лондонском «Арсенале» – Сеска Фабрегаса, Самира Насри, Лукаса Подольски и Пера Мертезакера. Выступил против привлечения в сборную России натурализованных игроков. Правда, посмотрев на сидящего по правую руку «русского грека», уточнил: он не имеет в виду Лодыгина или Романа Нойштедтера, родившихся здесь или имеющих российские корни.

Когда гости должны были назвать авторов лучших вопросов и наградить победителей мячами с автографами, Аршавин выбрал ребёнка, спросившего, были ли у футболистов тяжёлые периоды, когда они от всего устали и хотели уйти. Ещё когда школьник задавал вопрос, Андрей под общей смех склонил голову и поднял руку. У него как раз такой момент – лучшее время для завершения великой карьеры.

Перед уходом из школы Аршавин ответил и на несколько вопросов журналистов.

— Андрей, это была самая необычная пресс-конференция, в которой вы принимали участие?

— Да нет, почему? Я не рассматриваю это как пресс-конференцию. Просто ребята задавали вопросы, ответы на которые им было интересно услышать. В принципе я уже несколько раз посещал школы, когда был намного моложе. Так что ничего необычного для меня.

— Большинство детей не застали пик вашей карьеры, но при этом прекрасно знают её. Вам это приятно?

— Мне кажется, некоторые из них ещё не родились, когда я играл в футбол (смеётся). Может быть, им подсказали. Да и сейчас всё легко посмотреть на YouTube.

— Вы быстро согласились на предложение Смертина приехать в школу?

— Да, у меня с Алексеем хороший контакт. В прошлом году я побывал у него в гостях в Барнауле. Я его уважаю как футболиста и как человека, который пытается развивать футбол. Естественно, всегда откликаюсь на его предложения.

— Понятно, что вам пока хочется просто отдохнуть после сезона. Но тем не менее какие-то мысли о будущем уже есть?

— Мысли есть. Хотелось бы остаться в футболе. Конкретно ничего не могу сказать.

— Как вам нынешний «Зенит»? Нравится его игра?

— В начале сезона смотрел матчи, а потом, к сожалению, у меня дома отключили «Матч Премьер». Поэтому последние полтора-два месяца, когда, как говорят, «Зенит» играл плохо, я не видел. Но всё равно уверен, что «Зенит» будет чемпионом.

— Сегодня поедете вместе со Смертиным на стадион, чтобы посмотреть матч «Зенита» с «Копенгагеном»?

— Не знаю про Алексея, а я – нет. Буду смотреть игру дома.

— Есть ли в нынешней сборной России такие игроки, каким были вы 10 лет назад? Хотя бы по потенциалу?

— Думаю, сейчас самый сильный по потенциалу Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем.