«Настрой перед «Зенитом» только на победу. Это в любом случае битва двух столиц»

В Катаре становится жарко. Если первые дни удивили холодом и ветром, то сейчас солнце действительно начинает палить всё сильнее и сильнее. На утренних тренировках, которые чаще всего посвящены интенсивной работе, футболистам приходится непросто.



Жарко здесь становится и с футбольной точки зрения. Впереди – главные матчи коммерческого турнира. Сейчас, когда мы увидели количество борьбы, стыков и эмоций в первом туре, всем стало ясно: матчи хоть и товарищеские, но рубятся футболисты всё равно не так, как в спаррингах с малоизвестными соперниками из Китая или ОАЭ. Кое-какой ажиотаж чувствуется. И иногда в этой атмосфере даже забываешь, что находишься на сборе. Обстановка в спортивном комплексе и отелях очень напоминает турнирную.

Хотя «Спартак» ни от кого не прячется, а наоборот – работает максимально открыто. Клуб существенно прогрессировал в медийной работе: качественно освещает сборы на собственных платформах, а ещё всячески помогает СМИ. Кажется, за последний месяц красно-белые установили рекорд по количеству интервью с футболистами для разных изданий, но и это ещё не предел. Список пока не успевших пообщаться стремительно сокращается. Контраст по сравнению с некоторыми другими клубами, которые работают здесь же, в Дохе, просто разительный.

Зе Луиш снова получил порцию пинков

У «Спартака» почти ни одного дня не проходит без праздника. 20 января команда поздравляла директора департамента по связям с общественностью Леонида Трахтенберга, которому исполнился 71 год. 22-го – Дмитрия Комбарова, отметившего 32-летие. А сегодня порцию тёплых пинков в традиционном коридоре получил Зе Луиш. Причём – двойную.

А если вспомнить, что два дня назад он же проходил такой же обряд в честь возвращения к тренировкам на поле после болезни, то нападающего становится немножко жаль. Главное, как верно шутят болельщики, не переусердствовать и не нанести склонному к болячкам Зе ненароком травму.

Команда успокоилась

Вообще, атмосфера в «Спартаке» полностью соответствует той, что я и ожидал увидеть до приезда. Чувствуется, что сейчас здесь действительно единый кулак, клуб и руководство работают сообща, нет интриг и склок. Измайлов и Родионов нередко присутствуют на тренировках, а после них руководители часто совершают 15-минутную прогулку до отеля вместе с главным тренером и обсуждают насущные вопросы.

Да и команда кажется успокоившейся, а не дёрганой, как прошлой осенью. Все тренировки начинаются с весёлых «обнимашек», Кононов почти всегда в центре событий, старается вести доброжелательный диалог весь час занятия, игроки однозначно чувствуют себя комфортно. Понятно, что, когда приходит новый главный тренер, все футболисты по умолчанию будут его хвалить, рассказывать, как много стало новых упражнений с мячом, как интересно с ним работать и так далее. То же самое было и при Аленичеве. Поэтому далеко идущие выводы делать никто не собирается.

Но факт остаётся фактом: все волнения на сегодня из «Спартака» ушли. Поможет ли это команде, увидим весной. И не забываем, что если бы на 90-й минуте матча с «Ростовом» Ионов реализовал пенальти, всё могло повернуться по-другому. И уж точно совсем иной была бы эмоциональная реакция на стороне.

Веселье вместо нагрузок

Завтра у «Спартака» матч с «Зенитом», и трудно представить, каким окажется состав красно-белых на эту далеко не рядовую товарищескую игру. Есть травмированные, есть те, кто получает передышку, а ещё есть банальная ротация, применяемая Кононовым.



Точно не сыграют Фернандо и Боккетти – они продолжают восстанавливаться. Мало шансов у Луиса Адриано, который два последних дня не тренировался с командой из-за дискомфорта в ахилловом сухожилии. Сегодня бразилец работал в тренажёрном зале, потом вышел к полю и наблюдал за партнёрами из кресла. В один момент встал, пробежался к ним – и показалось, что слегка захромал. Поэтому все надежды на Зе Луиша, вылечившегося после болезни.

А сама тренировка носила чисто предыгровой характер. На ней не давали никаких силовых нагрузок, футболисты разделились на группы и по очереди прошли несколько станций. На одной из них была смесь настольного тенниса с футболом «два на два», на другой нужно было закинуть мяч в мусорный бак, предварительно пройдя 15 метров и пасуясь на ходу головой с партнёром, на третьей – упражнение на попадание в перекладину с линии штрафной, на четвёртой – на закручивание мяча в ворота с отрицательного угла и так далее.

Это занятие – отличная альтернатива выходному. Интенсивности, выбивающей из сил накануне игры, нет, но в определённом тонусе игроки себя держат. Да и настроение повышают, ведь всё проходит в соревновательной форме. Вот и в четверг, когда всё закончилось, игроки минут на 10 обступили тренера-аналитика Михаила Кожевникова, считавшего итоговые баллы, громко спорили и возмущались. Победила команда «красных», к ней тут же прибежал фотограф для памятного снимка, а лучшей парой под аплодисменты признали Джикию и Ташаева.

«Нужно себя сдерживать»

— Занятие весёлое, но ничего трудного, — сказал полузащитник Аяз Гулиев. – На первом сборе в ОАЭ была одна тренировка такого формата, там задания оказались даже тяжелее. Всё нормально: вчера нагрузились, сегодня скинули нагрузку перед матчем, завтра сыграем, потом восстановление.

— Впереди матч с «Зенитом». Каким будет настрой?

— Мы стараемся в каждой игре выкладываться на полную. В любом случае с «Зенитом» ведь всегда битва двух столиц. Настрой только на победу.



— В прошлой игре с «Ростовом», несмотря на статус матча, вы завелись в какой-то момент и получили предупреждение за грубость. Что случилось? Потому что игра против бывшего клуба?

— Нет, не из-за этого. Против любого другого соперника так тоже могло случиться. Завёлся из-за конкретных эпизодов. В одном из них судья принял не то решение, которое, как я чувствовал в моменте, нужно было. Меня «завело». Я ненамеренно получил карточку. Буду как-то себя сдерживать. Нужно стараться это делать.



Посмотрим, будут ли себя сдерживать игроки «Спартака» против «Зенита» или спарринг действительно превратится в полноценную футбольную битву.