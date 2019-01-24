Он набил слова Чингисхана, искал Путина и дрался с Манчини. Похождения Балотелли

«Балотелли не играл уже лет 100, я его очень давно не видел по телевизору», — сказал главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр незадолго до перехода Марио в клуб. Тогда к этому трансферу многие отнеслись скептически и ничего не ждали от скандального футболиста. Но на первой же пресс-конференции Марио раз пять сказал, что «Ницца», заключив с ним контракт, «ничем не рискует», как бы намекая, что он готов работать.

Упрекнуть его в чём-то было сложно – в первом сезоне Балотелли стал лучшим бомбардиром команды, во втором забил ещё больше и вернулся в сборную. А вот потом что-то сломалось. Летом прошлого года из команды ушёл Фавр, и Балотелли тоже начал искать новый клуб. Но переход в «Марсель» сорвался, поэтому на сборы он приехал на две недели позже и толще на 12 кг. Осенью его вывели из состава, а зимой клуб сообщил, что не собирается продлевать с ним контракт. Зато сейчас он всё-таки перешёл в «Марсель».

Про него чего только не говорили. Джейми Каррагер после перехода Балотелли в «Ливерпуль» сказал: «Я никогда не видел настолько переоценённого футболиста». Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюггари откровенно назвал его тупым: «Этот малыш давно не работает над собой, ему не хватает интеллекта. Думаю, слишком поздно». Даже агент Марио Мино Райола как-то признался: «Нам приходится прилагать усилия, чтобы Балотелли стал кому-то нужен».

Балотелли до сих пор много обсуждают, над Балотелли продолжают подшучивать – в основном из-за того, что он угробил свой талант глупыми выходками. Жозе Моуринью как-то, комментируя игру Марио, непрозрачно намекнул, что «кое у кого в нашей команде только один нейрон».

Король жёлтых карточек

Журналисты подсчитали, что на один гол Балотелли приходится примерно одна жёлтая карточка. В «Интере», например, он забил 28 голов и получил 27 предупреждений, в «Сити» на 30 мячей пришлось 26 жёлтых и 4 красных. Моуринью в интервью CNN рассказывал, как просил Балотелли сделать всё, чтобы не получить карточку, но тот его не послушался: «Мы поехали на выездной матч с «Рубином» в Лиге чемпионов, и все наши форварды были травмированы — я не мог рассчитывать ни на Милито, ни на Это'О. Выход из этой проблемной ситуации был один – поставить Балотелли. Так вот, концовка первого тайма, 43-я минута: Марио зарабатывает жёлтую карточку. В перерыве я планировал поговорить со всей командой, но пришлось уделить 14 из 15 минут общению исключительно с Балотелли: «Марио, я не могу тебя заменить. У меня нет форвардов на скамейке. Никого не трогай во втором тайме! Играй только с мячом! Если ты потерял мяч – не реагируй. Если кто-то тебя провоцирует – не реагируй. Если судья допустил ошибку – не реагируй! Марио, пожалуйста!» Догадываетесь, чем всё закончилось? 46-я минута – красная карточка!».

Поджёг свой дом

В 2011 году, за день до матча с «Манчестер Юнайтед», Марио собрал у себя дома друзей. Веселье дошло до того, что из окна ванной на улицу полетели фейерверки. Одна из ракетниц подожгла штору, и довольно быстро пожар распространился по всей комнате. Балотелли без наказания не остался — ему присудили общественные работы. Но вместо уборки улиц он снялся в социальной рекламе, посыл которой был в соблюдении техники безопасности при использовании пиротехники.

Метал дротики с балкона

Балотелли было так скучно в Манчестере, что однажды он начал метать дротики со второго этажа базы в игроков молодёжного состава «Сити». Никто не пострадал, а вот бюджет итальянца уменьшился на 100 тыс. фунтов.

Пошёл на Формулу-1 вместо встречи с тренером

Ещё одна история от Жозе Моуринью: «Однажды, когда мы оба находились в «Интере», я попросил Марио прийти ко мне в офис в два часа для личной беседы, — начал португалец. – Но он так и не появился. Тогда я позвонил ему, чтобы узнать, куда он пропал. На что Балотелли заявил мне, что пошёл на квалификацию «Формулы-1». Я опешил: «Марио, я же попросил тебя прийти ко мне в два часа. В чём дело?». На что он мне ответил: «С вами я могу увидеться каждый день, а «Формула-1» в Италии проводится всего раз в год, понимаете?!»

Подрался с Манчини

Балотелли сцепился с тренером на одной из тренировок «Ман Сити». Их быстро разняли, Марио извинился, а Манчини попросил не придавать произошедшему значения. Вскоре Балотелли продали в «Милан».

Не смог надеть манишку

Здесь можно обойтись без лишних слов – это видео долгое время оставалось популярным среди болельщиков.

Набил слова Чингисхана

У Балотелли немало татуировок, но одна из них «особенная». На груди футболист набил слова Чингисхана: «Я — кара Господня. Если вы не совершали смертельных грехов, Господь не пошлёт вам кару в моём лице!».

5000 фунтов в салоне машины

Как-то Марио попал в небольшую аварию на своем Audi R8. Приехавший к нему дорожный инспектор осмотрел машину и обнаружил на заднем сидении 5 000 фунтов наличными. На вопрос, зачем ему столько денег, Балотелли невозмутимо ответил: «Потому что я богат».

Попал на обложку Time, не зная, что это за журнал

В 2012 году Балотелли считался новой звездой, которая вот-вот покорит футбольный мир. В ноябре журнал Time вышел с заголовком «Что значит быть Марио» и его фотографией на обложке. Как оказалось позднее, он не хотел ехать на съёмку и давать интервью, потому что даже не знал о существовании такого издания. О масштабах издания ему рассказал Райола.

Завёл поросенка и назвал его Супер

«Наконец-то мне привезли мою маленькую свинку. Ей всего два месяца! Хоть это и она, я назову её Супер. Я не нашёл пипиську, так что, наверное, это она, ха-ха! А может, и он, ха-ха».

Искал Путина на Красной площади

Год назад «Ницца» приехала в Москву на матч с «Локомотивом». В свободное время Марио пошёл прогуляться по городу и заглянул на Красную площадь. Там он записал видео, на котором искал президента России: «Путин, ты где? Путин!».

Делал, делает и будет делать странные причёски