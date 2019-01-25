«Спартак» прекрасен. А «Зенит» — «под нагрузками»

Явление Федуна

Ажиотаж вокруг этого матча был куда круче, чем три дня назад, когда «Спартак» встречался с «Ростовом».

Во-первых, в Катар пожаловал сам Леонид Федун. Владелец красно-белых выглядел свежим, спокойным и отдохнувшим, непривычно много общался с журналистами, произнёс множество ярких высказываний и обещал остаться на следующую игру против «Локомотива».

«Ерёменко? Он один из любимых игроков, но я не занимаюсь комплектацией команды» Леонид Федун — о возможном уходе Зе Луиша и Адриано, беседе с Педро Рошей и глобальных целях «Спартака».

Во-вторых, на трибунах собралось гораздо больше болельщиков. Звучали заряды «Боже, «Спартак» храни» и «Город над вольной Невой», а поиск свободного кресла оказался не таким уж быстрым и простым занятием.

В-третьих, главные тренеры с первых минут выставили команды, которые куда больше напоминали прообразы основных составов (пусть и с оговорками), чем в первом туре. И этими решениями они признали: да, это всего лишь контрольный матч, но от эмоциональной оценки результата в нём – как среди болельщиков, так и игроков – никуда не деться.



Победить хотелось каждому.

Почти без откровенных резервистов

Кононов ушёл от 4-4-1-1 – теперь схема походила на 4-2-3-1, где Гулиев и Глушаков составили пару в опорной зоне, Мелкадзе действовал слева в атаке, Ломовицкий – справа, Ханни – под Зе Луишем в центре. Луиса Адриано, не тренировавшегося из-за дискомфорта в ахилле два последних дня, поначалу поберегли. Как и Комбарова с Айртоном – оба также работали с ограничениями в последнее время. Поэтому на левом фланге обороны вышел Мельгарехо.

«Зенит» также не мог пожаловаться на отсутствие звёзд. Удивило разве что появление Кержакова, а не Лунёва в воротах, но, учитывая грубую ошибку Андрея в матче с «Локомотивом», можно было действительно дать ему передышку. Не было в заявке и Паредеса – аргентинца вот-вот продадут, нет смысла задействовать его в играх. В остальном же Сергей Семак сделал ставку на проверенных бойцов: Дзюбу, Жиркова, Смольникова, Шатова и компанию.



Это точно была не команда молодых резервистов.

Одна команда на поле

«Спартак» играл намного лучше. Почти с первых же минут он начал душить соперника прессингом, не давал выйти из обороны, много владел мячом, комбинировал низом (как же редко красно-белые использовали длинные выносы, просто обратите внимание!), создавал подходы, а потом начал забивать.



Первый гол – это великолепная двойная «стенка» Ханни и Мелкадзе. После своей передачи Георгий просто классно забежал за спину защитникам, получил ответный пас-«парашютик» и пробил мимо вратаря.



Второй гол, уже через минуту – это мощный удар Глушакова со средней дистанции. Почти как в чемпионские времена! «Спартак» не радовался бурно, но кураж, с которым он раскатывал «Зенит», бросался в глаза. Имелись у команды Кононова и другие возможности, выходы один на один и заблокированные в последний момент удары.



И это однозначно более классный футбол, чем в матче с «Ростовом».

Сергею Богдановичу стоит задуматься

А что же «Зенит»? В первом тайме он смог создать лишь один настоящий момент, да и тот на счету Дзюбы, вбежавшего во вратарскую на дриблинге. После перерыва расклад сил почти не изменился.



«Спартак» крайне остро, а главное – системно и понятно, атаковал уже с Ташаевым, Педро Рошей и Игнатовым, должен был забивать ещё два-три раза, но сделал это лишь однажды. А «Зенит» сбивался на сумбурные возможности и смотрелся серенько. Возможно, у сине-бело-голубых действительно пока не бегут ноги. Все-таки зимнюю работу они начали на пять дней позже красно-белых.

Однако для Семака всё-таки это было больше, чем товарищеская игра.Его «Зенит» и так еле двигался поздней осенью, показывал чудовищный футбол и разбазарил большое преимущество над конкурентами. Сейчас же команда, похоже, теряет главного лидера, а нового взамен она не получила. И футбол её остается таким же, каким и был.



Но будем считать, что пока она «под нагрузками». А когда выйдет из-под них, всех порвёт.