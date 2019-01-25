«Ерёменко? Он один из любимых игроков, но я не занимаюсь комплектацией команды»

Леонид Федун приехал на игру «Спартака» с «Зенитом» и первым делом пошёл о чём-то поговорить со спартаковскими бразильцами. Успел владелец красно-белых побеседовать и с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Естественно, после этого его окружила толпа журналистов.
— Как настрой перед игрой с «Зенитом»?
— Это абсолютно тренировочная игра.
— Вам не кажется, что команды относятся к турниру слишком серьёзно?
— Естественно, что когда собираются такие команды, то, как говорят, искры летят из-под бутс, ведь все ребята амбициозные спортсмены, все будут стараться. Но по-любому есть определённый релакс, всё-таки результат не так давит, нет премиальных и штрафов.
— Вы подходили к спартаковским бразильцам. О чем говорили?
— Я поздравил Педро Рошу с рождением ребёнка.
— На каком языке вы с ними говорили?
— Они всё прекрасно понимают по-русски. На португальском я не говорю.
— Как вам футбольные условия в Катаре?
— С точки зрения логистики, академии, наличия полей, качества полей – всё прекрасно.
— Есть что перенять?
— Мы не можем построить такое, климат не тот.
— Какое у вас ощущение от команды по этому сбору?
— Ребята говорят, что им нравятся тренировки, как проходит сбор. Они очень довольны организацией турнира. Понятно, что матчи против «Зенита» — это всегда вывеска, топ-игра, несмотря на то, что это «френдли» матч, мы увидим настоящую борьбу. Есть ностальгия по турниру в Израиле, который проходил много лет назад. Там было всегда очень интересно. В зимний перерыв есть дефицит футбольных зрелищ. Можно, конечно, следить за английской Премьер-лигой, но гораздо интереснее посмотреть сегодняшнюю игру «Спартак» — «Зенит».
— У тренерского штаба есть соревновательные задачи на этот турнир?
— Кроме тех амбиций, которые есть у ребят и тренеров, задач нет. Задача – выполнять тренировочный процесс, набирать кондиции, восстанавливать навыки, готовиться к чемпионату.
— Аиртон и Гулиев перешли в «Спартак». Работа на трансферном рынке завершена?
— Есть ещё Наиль Умяров и Глушенков, поэтому я считаю, что у нас четыре новичка.
— Много слухов про Адриано и Зе Луиша. Что скажете?
— Конкретных предложений по ним не было, мы не собираемся их продавать. У них есть высокая зафиксированная выкупная цена, дешевле мы их не отпустим. Болельщики могут быть спокойны, несколько лет они ещё будут у нас играть.
— Как вам молодые Глушенков и Умяров по матчу с «Ростовом»?
— Я уже зарёкся говорить что-то про молодых. У нас был парень – Козлов. Он в 14-15 лет обводил по пять-шесть человек. За него была рубка, даже ЦСКА хотел забрать. Получил травму и фактически закончил карьеру.
— Почему многие игроки команды ушли?
— Я, что ли, этот вопрос решал? Спросите у главного тренера, это его решение. Команда должна омолаживаться, команда должна двигаться дальше. У нас есть задача стать ещё раз чемпионами к 2022 году как минимум. Там будет столетие «Спартака». Нужно строить новую команду, мы этим и занимаемся.
— То есть уход Ерёменко связан с омолаживанием команды?
— Ещё раз говорю, я не занимаюсь комплектацией команды. Это было решение главного тренера. Он его вынес на совет директоров, совет директоров его поддержал.
— Когда Ерёменко приходил, Каррера говорил, что это один из ваших любимых игроков.
— Да. У меня может быть масса любимых игроков, но если я буду их навязывать, тренер мне скажет: «А чего ты меня с меня спрашиваешь за результат?».
— Как вам ощущения от Дохи? Вы ведь здесь не в первый раз?
— Я был здесь в конце 90-х, разница гигантская. Я никогда не мог представить, что здесь будет чемпионат мира, что отстроят такую инфраструктуру. Это был такой восточный город, а сейчас город будто заново возник.
— Вы останетесь посмотреть и завтрашний матч?
— Да, тут ведь ещё и дела по бизнесу есть.