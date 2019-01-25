«Ерёменко? Он один из любимых игроков, но я не занимаюсь комплектацией команды»

Леонид Федун приехал на игру «Спартака» с «Зенитом» и первым делом пошёл о чём-то поговорить со спартаковскими бразильцами. Успел владелец красно-белых побеседовать и с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Естественно, после этого его окружила толпа журналистов.

— Как настрой перед игрой с «Зенитом»?

— Это абсолютно тренировочная игра.

— Вам не кажется, что команды относятся к турниру слишком серьёзно?

— Естественно, что когда собираются такие команды, то, как говорят, искры летят из-под бутс, ведь все ребята амбициозные спортсмены, все будут стараться. Но по-любому есть определённый релакс, всё-таки результат не так давит, нет премиальных и штрафов.

«Настрой перед «Зенитом» только на победу. Это в любом случае битва двух столиц» Зе Луишу снова отвешивают пинки, а Гулиев обещает стать сдержаннее. Как «Спартак» тренируется в Катаре.

— Вы подходили к спартаковским бразильцам. О чем говорили?

— Я поздравил Педро Рошу с рождением ребёнка.

— На каком языке вы с ними говорили?

— Они всё прекрасно понимают по-русски. На португальском я не говорю.

— Как вам футбольные условия в Катаре?

— С точки зрения логистики, академии, наличия полей, качества полей – всё прекрасно.

— Есть что перенять?

— Мы не можем построить такое, климат не тот.

«Жена-бомжиха». Новый сезон Глушаковых Егоров — о доме за 300 миллионов.

— Какое у вас ощущение от команды по этому сбору?

— Ребята говорят, что им нравятся тренировки, как проходит сбор. Они очень довольны организацией турнира. Понятно, что матчи против «Зенита» — это всегда вывеска, топ-игра, несмотря на то, что это «френдли» матч, мы увидим настоящую борьбу. Есть ностальгия по турниру в Израиле, который проходил много лет назад. Там было всегда очень интересно. В зимний перерыв есть дефицит футбольных зрелищ. Можно, конечно, следить за английской Премьер-лигой, но гораздо интереснее посмотреть сегодняшнюю игру «Спартак» — «Зенит».

— У тренерского штаба есть соревновательные задачи на этот турнир?

— Кроме тех амбиций, которые есть у ребят и тренеров, задач нет. Задача – выполнять тренировочный процесс, набирать кондиции, восстанавливать навыки, готовиться к чемпионату.

— Аиртон и Гулиев перешли в «Спартак». Работа на трансферном рынке завершена?

— Есть ещё Наиль Умяров и Глушенков, поэтому я считаю, что у нас четыре новичка.

— Много слухов про Адриано и Зе Луиша. Что скажете?

— Конкретных предложений по ним не было, мы не собираемся их продавать. У них есть высокая зафиксированная выкупная цена, дешевле мы их не отпустим. Болельщики могут быть спокойны, несколько лет они ещё будут у нас играть.

— Как вам молодые Глушенков и Умяров по матчу с «Ростовом»?

— Я уже зарёкся говорить что-то про молодых. У нас был парень – Козлов. Он в 14-15 лет обводил по пять-шесть человек. За него была рубка, даже ЦСКА хотел забрать. Получил травму и фактически закончил карьеру.

— Почему многие игроки команды ушли?

— Я, что ли, этот вопрос решал? Спросите у главного тренера, это его решение. Команда должна омолаживаться, команда должна двигаться дальше. У нас есть задача стать ещё раз чемпионами к 2022 году как минимум. Там будет столетие «Спартака». Нужно строить новую команду, мы этим и занимаемся.

— То есть уход Ерёменко связан с омолаживанием команды?

— Ещё раз говорю, я не занимаюсь комплектацией команды. Это было решение главного тренера. Он его вынес на совет директоров, совет директоров его поддержал.

«Почему мне установили памятник». Большое интервью с Педро Рошей Бразильский нападающий «Спартака» — о сложностях адаптации к российскому футболу, редком общении с Каррерой и мечтой, связанной с Луаном.

— Когда Ерёменко приходил, Каррера говорил, что это один из ваших любимых игроков.

— Да. У меня может быть масса любимых игроков, но если я буду их навязывать, тренер мне скажет: «А чего ты меня с меня спрашиваешь за результат?».

— Как вам ощущения от Дохи? Вы ведь здесь не в первый раз?

— Я был здесь в конце 90-х, разница гигантская. Я никогда не мог представить, что здесь будет чемпионат мира, что отстроят такую инфраструктуру. Это был такой восточный город, а сейчас город будто заново возник.

— Вы останетесь посмотреть и завтрашний матч?

— Да, тут ведь ещё и дела по бизнесу есть.