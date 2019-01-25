Роман Ерёменко дебютировал за «Ростов» и забил. Но выиграл «Локомотив»

Валерий Карпин перед игрой с «Локомотивом» напоминал всем, насколько не важен ему проходящий в Катаре турнир с точки зрения результата. «Это товарищеский матч, только при зрителях и с трансляцией на ТВ». При этом со зрителями тоже были проблемы: если на «Спартак» и «Зенит» собралась полная трибуна, то ко второй игре осталось совсем мало людей.

То, что происходит в Катаре, – странно Пожалуй, самый удивительный матч в истории противостояния «Зенита» и «Спартака».

Несколько дней назад «Ростов» практически сумел секретно оформить трансфер Ивелина Попова, но болгарина заранее заметили в отеле клуба. Вместе с Еременко оба по словам Карпина сейчас готовы играть только по 30 минут.

«Локомотив» второй матч подряд начинает в составом, который можно считать основным на сезон. На этот раз еще более основным, поскольку вместо Жемалетдинова и Лысова в старт попали Фарфан и Рыбусь. У «Ростова» состав был скорее смешанным, Карпин выпускал тех, кто лучше готов. Но в первом тайме, несмотря на все это, по моментам ситуация была одинакова для обеих команд – этих моментов не было.

Все самое интересное началось после перерыва, когда у «Локомотива» вышла молодежь, а Карпин бросил на поле Романа Еременко. К моменту выхода финна команды уже успели забить по голу. Классный мяч «Локомотива» сделали Лысов и Баринов. Михаил прошел до лицевой и навесил, а Дмитрий положил корпус и замкнул передачу «ножницами». Вновь здорово вышел Алексей Миронов: с его появлением у москвичей начали получаться атаки с передачами из глубины. В одном из эпизодов молодой полузащитник даже обыграл соперника «рулеткой Зидана»

В тишине товарищеского матча отлично слышно все общение игроков между собой. «Жама, ты чего, техничный чересчур?!» – кричал Тарасов Жемалетдинову, когда тот неудачно попытался обыграть соперника у его штрафной.

Еременко после своего выхода в основном работал на оборону. На тренировках его класс был очевиден: мало кто еще в «Ростове» делал аналогичные передачи. Но в режиме сопротивления, пусть и контрольного матча, полузащитнику пока явно непросто. При этом пока видно, что у Еременко есть большая свобода действий: он играет практически по всей ширине поля.



Формат катарского турнира не подразумевает ничью, поэтому команды пошли бить пенальти. «Локомотив» на одной из недавних тренировок отрабатывал одиннадцатиметровые. Лучший удар исполнил Фарфан и радовался так, будто это вообще не тренировка.

Практика пенальти «Локомотиву» помогла, хотя бивший первым Эдер свою попытку провалил. Но Антон Коченков взял в итоге два удара и принес «Локомотиву» два очка. Еременко, кстати, свою попытку исполнил идеально: в верхний правый угол. Александр Зуев, смотревший игру от бровки, восхищенно сжал кулаки. К сожалению для ростовчан, не все удары были такими же классными.