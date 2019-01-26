Как ЦСКА начал второй сбор в Испании (много фото и видео).

На тренировках у Гончаренко тоже бывает весело. Убедитесь сами

«Армейская» делегация на субботнем рейсе Москва – Аликанте была непривычно малочисленной (всего 17 человек) и исключительно русскоязычной. Желание в промежутке между первым и вторым сборами сгонять из тёплой Испании в морозную Москву изъявили девять, преимущественно молодых игроков команды и персонал – врачи, массажисты, администраторы. Тренерский штаб на борту лайнера представлял ассистент и земляк Виктора Гончаренко Александр Ермакович.

Остальные цеэсковцы предпочли посвятить три свободных дня ознакомлению с красотами Испании. Кто-то рванул в Мадрид, кто-то, как Марио с Бекао, в Барселону, а кто-то остался в Кампоаморе – приходить в себя после первого, вдвойне утомительного после долгих каникул, этапа подготовки. Благо погода в провинции Валенсия установилась чудесная – тепло, светло, свежо. Плюс 19-20 градусов (прошу не проклинать озябшим москвичам).

Первая тренировка ЦСКА на втором сборе в Кампоаморе Фото: «Чемпионат»

Несмотря на краткосрочность и быстротечность выходных, футболисты в приподнятом настроении съехались в свою неизменную на протяжении многих лет зимнюю резиденцию. «Батарейки» перезарядили – и с новыми силами включились в процесс. Первый рабочий день второго сбора вышел укороченным – одна вечерняя тренировка, включившая в себя занятие в тренажёрном зале и примерно часовую сессию на поляне.

Марио Фернандес, Абель Эрнандес и Никола Влашич Фото: «Чемпионат»

Последняя прошла в лёгкой, непринуждённой обстановке. Чувствовалось, что участники успели соскучиться – и по друг другу, и по мячу. Увенчала тренировку оригинальная игра – футбол на четверо (по количеству киперов в обойме) ворот.

Марио Фернандес и Руслан Зубик Фото: «Чемпионат»

Из участников первого сбора до Кампоамора не доехали двое. Тимур Жамалетдинов и не доедет – по крайней мере, этой зимой. Начав подготовку ко второй части сезона в ЦСКА, форвард продолжил её с польским «Лехом».

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В Испании же – только в пяти сотнях километрах от одноклубников – находится невезучий Виктор Васин, который никак не выберется из бесконечной полосы травм-операций-процедур. Сейчас защитник восстанавливается в Барселоне. Прогнозов по столь деликатной – и в прямом смысле слова больной для игрока – теме в ЦСКА не дают. Но, по некоторым данным, динамика реабилитации у Васина положительная. Основания для осторожного оптимизма есть. Дай бог.



Остальные «армейцы» — в добром здравии и отличном расположении духа. Новых лиц в рядах команды пока нет – если не считать выпускника клубной академии Николая Радченко. Для 17-летнего парня тренировки вместе с Игорем Акинфеевым под руководством Сергея Овчинникова – бесценный профессиональный и жизненный опыт.

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