Что принимают футболисты перед тренировкой. Рассказывает доктор «Локомотива»

Доктор московского «Локомотива» Никита Карлицкий ответил «Чемпионату» на главные вопросы по медицинскому питанию игроков клуба. Что принимают футболисты до и после тренировок, как заставить их пить витамины, и какие из добавок полезно пить даже тем, кто футболом не занимается.

Как заставить спортсменов пить витамины?

У нас есть целый ряд препаратов, которые получают все спортсмены. В основном, конечно, это витамины. Для каждого игрока набор индивидуален. Мы выдаем пищевые добавки на руки, они хранят их у себя. У них есть расписание приема, уже давно все должно войти в привычку. И игроки, будучи профессионалами, не пропускают, назначения.



Контроль приема витаминов осуществлять довольно просто. Во-первых, я примерно знаю, когда я выдал упаковку, и когда игрок должен прийти за новой. Если не приходит – не не кончилось, значит, пропускал прием. Во-вторых, мы постоянно берем у них анализы. Например, мы дали футболисту витамин D, а у него по анализам показатели не улучшаются. Там уже можно сколько угодно мне рассказывать, я не поверю. Но все ребята профессионалы, никого заставлять не надо. Могут забыть принять, но систематически никто не игнорирует.

Мы стараемся объяснять смысл каждого назначения, каждой пищевой добавки. Игроки должны знать, для чего и почему они что-то принимают. Когда у них есть понимание, то и проблем никаких не возникает. Неправильно просто дать стакан или бутылку и сказать: «Пей!». У нас все футболисты в курсе, что в чем содержится, чем один гель отличается от другого.

Что пьют до и после тренировок?

До тренировки игроки принимают L-карнитин. Он нужен, чтобы организм проще переносил высокие нагрузки. Плюс прием микроэлементов: калия, магния. Это необходимо для снижения вероятности мышечных спазмов. Плюс есть целый ряд углеводных гелей, которые даем игрокам по мере необходимости. Они повышают уровень глюкозы в крови, улучшают работу мозга и мышц.



После занятия даем футболистам протеины, гейнеры, изотоники, BCAA и другие средства для восстановления. Выбор довольно большой, мы корректируем набор препаратов под каждого игрока. Стараемся всегда чередовать вкусы добавок, потому что даже самые приятные надоедают, если пить их круглый год по несколько раз в день. Иногда препараты в жидкой форме, иногда в форме гелей. Опять же, чтобы было разнообразие.



То, что происходит на поле после тренировки – лишь верхушка айсберга. Там игроки выпивают лишь часть от всего, что им надо потребить за день. Поэтому маленький Тугарев и большой Чорлука пьют одинаковое количество добавок. Просто их дальнейший режим питания и прием препаратов будет отличаться. Нельзя разом заставить Чорлуку пить двойную порцию протеина – добавка просто не усвоится организмом.

Сколько добавок надо на сбор футбольной команды?

Все добавки мы привозим с собой на сбор заранее. Все это весит 120-150 кг в зависимости от сбора. При закупке ориентируемся на препараты, лицензированные в России и проверенные на отсутствие допинга. Это вообще важнейший момент, потому что есть целый ряд фирм, которые попадались на добавлении в препараты запрещенных веществ. Мы работаем с серьезными производителями и стараемся максимально исключать из цепочки посредников.



Большинство тех препаратов, которые мы используем сегодня, появились совсем недавно. Мы постоянно мониторим рынок, постоянно обновляем список добавок. Еще 2 года назад ассортимент был на 70% другим. У нас благодаря клубу есть возможность оперативно находить, заказывать и получать препараты практически из любой точки планеты.



Обычно футбольные клубы не досматривают вплоть до содержимого всех ящиков. Но у нас все равно есть всегда описание всех препаратов и лекарств, которые мы ввозим в страну. В первую очередь это нужно из-за того, что некоторые позиции могут быть запрещены в стране пребывания. Или наоборот – некоторые из продаваемых в Европе препаратов запрещены в России.

Это вкусно?

Новые технологии позволяют делать все препараты вкусными. Еще 5-7 лет назад жидкие аминокислоты на вкус напоминали что-то тухлое. Пить их было абсолютно невозможно. Сейчас пить такие добавки даже приятно. Те же протеины у нас есть в четырех разных вкусах. И мы постоянно меняем: сегодня шоколад, завтра фисташки, ваниль или бананы. Клубничный хорошо идет. Протеин фасуется по огромным пакетам по 6 кг, мы открываем и смешиваем коктейли для ребят. Этого хватает примерно на семь дней. Так получаются ванильные недели или клубничные.

Это можно пить обычным людям?

Если обычный человек начнет употреблять все препараты в таком же объеме и при этом не будет заниматься спортом, его ждут изменения. Прежде всего, в весе – от приема гейнера. Наберете очень хорошо, потому что гейнер – это сочетание белка, углеводов, витаминов и микроэлементов. С ним набирают вес даже те, кто другими способами этого добиться не может. Так что без физической нагрузки его применять не стоит.



А если пить BCAA и магний, то никакого вреда не будет. Магнезию я рекомендую знакомым, у которых, например, ноги сводит. Обычно 2-3 дня приема добавок помогают чувствовать себя лучше. Мы все-таки живем в зоне, где объяснима нехватка магния и витамина D.

В других клубах так же?

Везде действуют свои правила и особенности. Например, топ-клубы сейчас открыли новый способ заработка: приглашения на стажировки. Но разница всегда в нюансах, которые все скрывают. Впрочем, такие поездки все равно полезны, можно увидеть что-то новое. Я сейчас раздумываю над поездкой в Мадрид, к «Атлетико». Мы неплохо пообщались с их доктором, когда команды встречались в Лиге Европы.

Что в сумке у доктора во время матчей?

Есть четкий регламент РФС и ФИФА, что должно быть в сумке врача. Доктора могут дополнять свою сумку по усмотрению, но база у всех одинаковая: препарат для оказания экстренной помощи, дефибриллятор, перевязочные материалы. Сумку я всегда складываю сам, потому что мне надо хорошо в ней ориентироваться. Хотя четких правил по количеству времени, допустимого для оказания медицинской помощи нет – все на усмотрение судьи. Но есть рекомендация от ФИФА: при подозрении на черепно-мозговую травму у доктора есть 3 минуты на оказание помощи. При этом судья не может заставить его выйти за пределы поля.



Вообще сумок две, просто одна всегда находится в раздевалке. Там я храню больше предметов: от обезболивающих до набора для зашивания ран. На поле более облегченный вариант, но все самое необходимое там есть. Весит «полевая» сумка меньше 10 кг.