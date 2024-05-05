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Тео Бонгонда: у нас со Слишковичем был разговор, где я пообещал играть лучше

Тео Бонгонда: у нас со Слишковичем был разговор, где я пообещал играть лучше
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Футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о работе с Владимиром Слишковичем, который исполняет обязанности главного тренера московского клуба.

— При Слишковиче ты стал играть чаще и лучше. Связываешь ли уход Абаскаля с этим?

— Слишкович доверяет мне, это вопрос доверия. У нас был хороший разговор, где я пообещал, что буду лучше играть. Сейчас идём от игры к игре.

— То есть Абаскаль не доверял?

— Я не знаю. Сейчас реальность такова, что я играю. Наш тренер – Владимир Слишкович, он мне доверяет, и я чувствую себя уверенно», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Владимир Слишкович. Он был помощником Абаскаля.

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