«Тоттенхэм» лишился Кейна, Алли и двух кубков. Срочно нужны трансферы!

Когда две недели назад «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче АПЛ «имени Давида де Хеа», Маурисио Почеттино едва ли не светился от счастья. «Я горд и доволен игрой «Тоттенхэма». Во втором тайме команда показала лучшую игру, которую я видел с момента приход в клуб 4,5 года назад», – заявил главный тренер «шпор». Никто бы тогда не сказал, что аргентинец переигрывает, стремясь как-то оправдать поражение. Что ж, если есть отличная игра, то победы и трофеи – дело времени. Но катастрофическое невезение «Тоттенхэма» продолжается.

Сперва стало понятно, что после встречи с «Манчестер Юнайтед» Почеттино лишился своего лучшего бомбардира Гарри Кейна, который выбыл из строя как минимум на полтора месяца из-за травмы лодыжки. Нападающий не примет участия в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Ещё через неделю к Кейну присоединился в лазарете Деле Алли: атакующий полузащитник травмировал подколенное сухожилие в игре 23-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Возвращения Алли тоже ждут в марте.

Наконец, в минувший четверг «Тоттенхэм» выбыл из Кубка английской лиги, уступив в полуфинале «Челси». Будь регламент этого турнира привычным для футболистов и болельщиков, «шпор» устроило бы выездное поражение со счётом 1:2 после домашней победы – 1:0. Однако в Кубке лиги гол в гостях не имеет высокой цены. В результате «Тоттенхэм» вылетел из-за неудачи в серии пенальти. Почеттино опять говорил о хорошей игре команды и чувстве гордости, вот только на фоне потери трофея повторенные слова воспринимаются уже по-другому.

Сегодня «Тоттенхэм» выбыл и из Кубка Англии, уступив в 1/16 финала «Кристал Пэлас». Это значит, что Почеттино, скорее всего, по-прежнему останется «пустым» тренером. Не выигрывающим никаких наград. Победа «шпор» в АПЛ или Лиге чемпионов стала бы чем-то большим, чем чудо. Поэтому вылетать из кубковых соревнований очень больно.

«Тоттенхэм» подвели грубейшие ошибки защитников, из-за которых гости уже к 34-й минуте проигрывали со счётом 0:2. Давинсон Санчес позволил продавить себя влетевшему в штрафную Джеффри Шлуппу, после чего Коннор Уикхэм добил мяч в сетку. Кайл Уолкер-Питерс сыграл рукой – Эндрос Таунсенд реализовал одиннадцатиметровый. «Шпоры» так и не сообразили, как взломать оборону команды Роя Ходжсона. В отсутствие Алли и Кейна наблюдался дефицит идей, а «столб» Фернандо Льоренте точно не тот нападающий, на которого можно положиться в тяжёлый момент.

Не помог «Тоттенхэму» даже спорный пенальти: судья разглядел фол со стороны Патрика ван Анхольта на Хуане Маркосе Фойте. Киран Триппьер пробил с «точки» так, словно ставил перед собой цель не попасть в створ ворот. «Кристалл Пэлас» заслуженно победил, нанеся «шпорам» третье поражение в четырёх последних матчах.

Чтобы сохранить место в Лиге чемпионов по итогам сезона АПЛ, «Тоттенхэму» необходимо усиливаться. Игнорировать зимнее трансферное окно, как и летнее, просто опасно, учитывая также травмы Алли и Кейна. Почеттино намекал, что клуб не планирует покупки, однако теперь ситуация поменялась.

По информации английских СМИ, «шпоры» включились в борьбу за Адриена Рабьо из «ПСЖ», пытались арендовать у «Барселоны» Малкома и даже подумывают о подписании контракта с «хрустальным» форвардом Джузеппе Росси. Не самые очевидные кандидатуры для решения задач «здесь и сейчас».