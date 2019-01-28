«Зенит» уничтожил «Ростов». Но есть новость поважнее

«Зенит» уступил в Катере «Локомотиву» и «Спартаку» со счетом 1:6. Сергей Семак ясно обозначил, что результаты на сборе – не главное, хотя футболистов второе поражение разозлило. На последнюю игру сбора против «Ростова» вышел основной состав (если не брать Мусаева). В ворота вернулся Лунёв.

В первые 20 минут «Ростов» имел отличные моменты, но упустил их. А вот «Зенит» реализовал едва ли не единственную возможность. Кузяева забыли на фланге и тот вышел один на один с вратарем. Абаев не спас. Сразу выяснилось, что на стадионе все-таки присутствуют болельщики. До этого команды играли в такой тишине, что были слышны все подсказки. Что касается Кузяева, то он и без гола был лучшим игроком в матче. Практически все фолы «Ростова» – на нем. Больше всех постарался 19-летний Глебов, который получил желтую карточку.

Фото: «Чемпионат»

Кстати, матч «Ростов» – «Зенит» (как и предыдущие игры четырех клубов РПЛ) показывали в Катаре по местному ТВ. Оно называется Alkass, но едва ли не все россияне называют её Алкашш. Хотя с алкоголем в Катаре всё крайне строго. А внимание катарцев к футболу сейчас обусловлено вовсе не ЧМ–2022. Дело в том, что сейчас проходит Кубок Азии по футболу. И сборная Катара дошла до полуфинала, где во вторник сыграет против ОАЭ. Для понимания: сейчас между этими странами примерно такие же политические отношения, как между Россией и Украиной. Для местных имеет большое значение успех в Кубке Азии. Уже за выход в полуфинал на телефон начали приходить поздравления от оператора сотовой связи и гигабайты интернета в подарок.

Такое ощущение, что «Зенит» захотел уехать из Катара без отрицательно разницы забитых и пропущенных мячей. Упрощало ситуацию, что у «Ростова» не попал в заявку Роман Ерёменко. Как нам стало известно, футболист травмирован, но руководство клуба это отрицает.

«Зенит» смог забить второй и третий гол команде Карпина. Причем отличились только россияне: Дзюба, Шатов и дважды Терентьев (вслед за Кузяевым). Жаль, что Черчесов уже уехал из Катара.



Оказывается есть жизнь без Паредеса.

Победа в товарищеском матче – это, конечно, замечательно, но для «Зенита» есть новость поважнее. На поле вернулся Юрий Жирков. 35-летний ветеран занял свое привычное место на левом фланге. Последний раз он выходил на поле в матче против сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Писали, что он может вообще закончить с футболом, но этого не случилось. А скоро должен еще и Нобоа вернуться…