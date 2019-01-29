У Гончаренко есть повод для оптимизма. Более веский, чем счёт

Когда-то, давным-давно, «армейцы» проводили сборы в Ла-Манге. Но с тех пор как обжились в Кампоаморе, бывают тут только наездами. Приехали, спарринг сыграли и назад в любимую зимнюю резиденцию. Езды-то всего 40-45 минут. На знакомом стадиончике москвичи и открыли игровую сессию второго сбора: в первом из четырёх запланированных на этом этапе подготовки матчей соперником красно-синих выступил датский «Норшелланн». Какой-никакой, а всё-таки участник Лиги Европы текущего сезона. То есть уже экс-участник.

Среди полсотни зрителей мне встретился самый настоящий поклонник ЦСКА. Из местных. Франсиско основательно подготовился к волнительной встрече: своими руками изготовил альбом с наклейками любимых персонажей, встретил команду под стенами стадиона. Но, пока напряжённо вглядывался в лица игроков, вживую увиденных впервые, почти всех пропустил. В порядке компенсации Фран получил не один, не два – девять автографов Акинфеева! По одному на каждой карточке. Уже не зря прокатился до Ла-Манги.

Стартовый состав ЦСКА можно было бы классифицировать как оптимальный, если бы не отсутствие двух исландцев. Младший, Сигурдссон, приходит в себя после перенесённой токсикоинфекции. Старший, Магнуссон, получил микротравму. Ничего серьёзного, но рисковать его здоровьем Виктор Гончаренко не стал – смысл?

Впрочем, и без двух своих северян основа красно-синих выглядела представительно и только в центре защиты – слегка непривычно. Мы и Набабкина-то, при всём его универсализме поныне воспринимаем как латераля, а уж Щенникова в роли стоппера видим в исключительных случаях. Привычные функции Георгия на левом краю на этот раз выполнял Обляков, игрок не менее разносторонний и исполнительный. Куда командир направит, туда и пойдёт.

Сам Виктор Михайлович в качестве наблюдательного пункта выбрал единственную трибуну стадиончика – ровно напротив тренерских лавок. Сигурдссон с Магнуссоном расположились двумя рядами выше. Компанию землякам составил Фрейр Александерссон, ассистент Эрика Хамрена в сборной Исландии. Оценить соотечественников в контрольной игре Фрейру не удалось – зато наобщался вдоволь. Тоже польза.

Увиденное в первом тайме должно было Виктора Гончаренко в большей степени обнадёжить, чем огорчить. ЦСКА действовал с преимуществом и ещё до перерыва четырежды встряхнул сетку за спиной Николая Ларсена. Два первых гола (Чалов, Бистрович) местный «реф» отменил. Два следующих – засчитал. Чалов реализовал пенальти за игру рукой, а Обляков завершил контратаку, рождённую его же классным перехватом. Называется – прочитал.

За 45 минут Гончаренко всего дважды спустился к ограде у поля – дать ЦУ Бистровичу и ещё кому-то. Более он до перерыва в ход игры не вмешивался – тоже, согласитесь, необычная картинка.



На второй тайм главный «армеец» подготовил ещё один любопытный эксперимент – Бийол в роли левого центрального защитника. Безоговорочно успешным его назвать не получится. Недостаток навыков работы на этой позиции у Яки сказался на исходе часа игры, когда из его зоны датчане отквитали один мяч. Впрочем, «товарняки» для того и существуют, чтобы искать, пробовать и, соответственно, рисковать – не в решающих же матчах это делать.

Положительный вывод из второго тайма: и без массовых замен «армейцы» до конца выдержали высокий темп игры – даже на лёгкую потасовку в конце сил и эмоций хватило – притом, что двухразовый режим тренировок в Кампоаморе никто не отменял. На данном этапе это, возможно, даже важнее счёта. Хотя побеждать всегда приятно, что в официальных, что в товарищеских играх.

Спортлэндтур: Организация учебно-тренировочных сборов