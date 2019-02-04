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Моуринью приглашён на вбрасывание перед хоккейным матчем «Авангард» — СКА

Жозе Моуринью
Максим Ерёмин
Моуринью приехал в Россию. В Балашиху
Он уже здесь.
Футбол / Прочие турниры

Моуринью пригласили в Россию. На хоккей. В Балашиху. Но самое прекрасное в этой истории то, что он согласился! Жозе проведёт символическое вбрасывание перед матчем КХЛ. Речь об игре между омским «Авангардом» и питерским СКА, которая состоится в Московской области. Почему так? Омский клуб проводит там домашние матчи из-за проблем на своей арене. Но это отдельная история.

Зачем ему это надо?

Португалец взял паузу с футболом. Ждёт лета, чтобы не лишиться неустойки от «Ман Юнайтед», и, видимо, совсем заскучал. Впервые о предложении посетить нашу страну он рассказал несколько недель назад.

«Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию — у меня такое впервые».

Ну а почему бы и нет? Приехать в Москву, побродить по классным местам и поностальгировать по ЧМ-2018. Жозе точно устроили классный тур. Заодно прокачали по теме того вида спорта, о котором он почти ничего не знал. Где, как не здесь, с хоккеем знакомиться?

И что, ему даже не заплатят?

Вообще ни рубля. Хотя интернет-общественность уже дружно раскрыла заговор про тайные контракты и премии. Уже известно, что португалец заглянул на денёк — прилетел утром, а уедет вечером, сразу после игры. Жозе успел погулять по Красной площади, познакомиться с сотрудниками «Авангарда» и раздать автографы всем желающим.

Так что прыгайте в электричку, если относите себя к его фанам. До игры ещё несколько часов.

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