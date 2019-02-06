ЦСКА запевает и забивает. «Старая гвардия» в ударе!

На тренировку как на праздник

В среду с утра над футбольными полями Кампоамора раздалась… песня. Что-то из российской эстрады. Это футболисты ЦСКА выехали на тренировку на гольф-каре.

Спешу успокоить: никто не сошёл с ума, хотя от монотонной, однообразной работы не так-то просто не свихнуться. Близость долгожданных выходных вдохновила «армейцев». Заключительное занятие второго сбора под аккомпанемент шуток и веселого смеха пролетело незаметно. Да и длилось-то оно всего ничего — полчаса. Предыгровое — облегчённое.

«Щитки остались в наследство от Березуцкого. Только Вася об этом не знает…» Константин Кучаев ответил на вопросы болельщиков. Откровенно и с юмором.

Дзагоев на позитиве

В любом коллективе есть люди-зажигалки, любящие и умеющие создавать позитивную атмосферу вокруг себя, дарить радость сослуживцам. Вот Дзагоев – он такой. Давно подмечено: когда Алан в ударе, вся команда будто подзаряжается его энергией. Но стоит Алану загрустить или, чего доброго, выпасть из процесса – на поляне сразу становится тише. Ощутимо тише. Концентрация дружеских подначек и смеха в воздухе резко снижается.



В первые дни второго сбора полузащитник был непривычно задумчив и молчалив – видимо, проблемки со здоровьем – неприятное, но обычное дело для межсезонья – не давали расслабиться. Но ещё до конца сбора Дзага с ними благополучно разделался и снова поймал кураж. Накануне Алан сорвал аплодисменты одноклубников голевым шедевром на тренировке, а на следующее утро порадовал высокой реализацией стандартов: что ни подача – гол! Даже всегда сдержанный Виктор Гончаренко, глядя на неподдельную радость Дзагоева, не мог сдержать улыбки.

Такой Дзагоев – серьёзное подспорье для команды. Определив его в стартовый состав вечером, Виктор Михайлович не ошибся. Возвращение в старт десятый номер красно-синих отметил быстрым голом. И, разумеется, тотчас услышал пару шуток от одноклубников: «Как забил? Носом, что ли?». Результативный кросс – на счету Щенникова. «Старая гвардия» ещё повоюет!

Гончаренко попросил — Чалов и Абель сделали Но причины для недовольства у тренера ЦСКА наверняка остались.

Условная основа – без Чалова

В последних двух спаррингах сбора главный тренер ЦСКА решил поровну распределить нагрузку между доступными ему исполнителями – в идеале по 90 минут на человека. Условно первому составу – безусловно первым он станет не раньше, чем через месяц – выпало играть в среду. Из ключевых фигур, за исключением набирающего кондиции Магнуссона, в нём отсутствовал Чалов. С Фёдором порядок – стабильно высокая реализация в двусторонках тому подтверждение. Очевидно, тренер решил дополнительно усилить четверговый вариант состава. Против «Одда» второго нападающего исполнил Сигурдссон. К исходу второго этапа подготовки Арнор тоже набрал приличную форму.

Коротко о сопернике: «Одд» из города Шиен, 9-е место (из 16) по итогам прошлого чемпионата Норвегии, один легионер (косовский вингер Рашани) на всю заявку. Ничего особенного, но норвежская команда – это гарантия неуступчивости и игровой дисциплины. Любая команда. В недавнем спарринге с «Сарпсборгом» «армейцы» лишний раз в этом удостоверились. Три забили, но и пропустили тоже три…

С двумя центральными защитниками – надёжнее, чем с тремя

В перерыве прошлой контрольной игры Гончаренко сделал серьёзный «втык» команде за недостаток инициативности и невнимательность в обороне. Внушение подействовало. Первые 45 минут против «Одда» москвичи отработали предельно аккуратно сзади и достаточно напористо впереди. У Акинфеева работы было минимум – мяч до капитана долетал редко. Притом, что номинальных защитников на поле на этот раз было на одного меньше. Вследствие возвращения Щенникова в родную фланговую стихию трио стопперов плавно трансформировалось в дуэт Бекао – Набабкин.



Родриго, кстати, в этот вечер был в ударе во всех смыслах – бесстрашно бросался в подкаты и решительно командовал партнёрами. «Давай, Дзага! Давай, Дзагоев!» — то и дело рычал неистовый Бекао, попутно упражняясь в произношении непростой для любого латиноамериканца фамилии. Дзагоев добросовестно ускорялся, но удвоил счёт другой – Сигурдссон. На этом для Арнора игра закончилась, а для Чалова – началась. Молодому игроку «лишние» полчаса игры точно не в тягость – только в радость. Эту задорную компанию – Чалов, Обляков, Ахметов, Чернов – тренеру даже с тренировок приходится выгонять – не хотят заканчивать.

У Щенникова «гол + пас»

Молодёжь – понятно, ей положено рвать и метать, завоёвывая своё место под солнцем. Но когда опытный боец Щенников без устали рвёт фланг даже в товарищеской игре при благоприятном счёте – это достойно искреннего восхищения. Свой гол-красавец – со свистом под перекладину – Георгий полностью заслужил.



Сегодня даже требовательному Виктору Михайловичу, похоже, придраться не к чему. 3:0, без вопросов.

«Спасибо за чемпионат мира»

Заменив за 10 минут до конца Акинфеева на Помазуна, наставник ЦСКА, сам того не ведая, оказал большую услугу болельщикам, съехавшимся в Кампоамор. Почти всё оставшееся время матча, пока второй вратарь красно-синих отражал последние наскоки норвежцев, его старший коллега терпеливо раздавал автографы и фотографировался с людьми. «Спасибо за чемпионат мира», — благодарили Игоря. Услышать такое в Испании, должно быть, особенно приятно…

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