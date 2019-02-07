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Второй сбор ЦСКА в Испании: Гончаренко, Бекао, Ахметов, Влашич, Обляков, фо

Бекао, ЦСКА
Олег Лысенко
Фото: «Чемпионат»
Тут входит Бекао и говорит: «О, брат, привет!»
Второй сбор ЦСКА в 15 твитах.
Футбол / РПЛ

Итоги второго учебно-тренировочного сбора вице-чемпионов России в Испании мы решили подвести необычным образом – в формате коротких сообщений. За неполные две недели, которые наш спецкор прожил рядом с футболистами и тренерами ЦСКА, у него накопилось изрядное количество твитов по теме. Самые атмосферные и популярные – перед вами. И ещё немного фото/видео в придачу.

«Я и дров наколоть могу, и огород вскопать». Нетипичный футболист Иван Обляков
Как из деревни добраться до Лиги чемпионов.
«Щитки остались в наследство от Березуцкого. Только Вася об этом не знает…»
Константин Кучаев ответил на вопросы болельщиков. Откровенно и с юмором.
ЦСКА запевает и забивает. «Старая гвардия» в ударе!
Гончаренко поменял тактику и крупно выиграл.

Спортлэндтур: Организация учебно-тренировочных сборов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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