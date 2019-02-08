«Зениту» удалось запутать «Фенербахче». Не поймешь: где резерв, а где основа

Поначалу этот спарринг планировалось сделать закрытым для болельщиков и СМИ, поскольку он должен был быть посвящён отработке тактических элементов и наигрыванию состава на игру 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Уже 12 февраля, то есть в следующий вторник, «Зениту» предстоит жаркая битва в Турции с набирающим силу соперником.

Однако утром «Зенит», видимо, передумал – игру всё-таки показали по клубному телевидению в YouTube, и все смогли посмотреть, насколько готовой команда подходит к возобновлению сезона. Увиденное не убедило. Понятно, что окончательные выводы нельзя делать даже по заключительным контрольным встречам (наглядный пример – сборная России перед ЧМ-2018), но больно уж бессистемным и таким же прямолинейным, как и осенью, выглядит сейчас футбол сине-бело-голубых.

И на всякий случай напомним, что в прошлой игре с «Дюделанжом» из Люксембурга «Зенит» ни разу не попал в створ.

Лучше бы «Зенит» не проводил этот матч. Печальные новости для Семака Ещё никогда штанга так не расстраивала Далера Кузяева.

Стартовый состав на первый тайм – это основа?

Да, команда, вышедшая с первых минут, очень напоминала прообраз стартового состава в Турции. Здесь всё было логично: Ракицкий и Иванович составили пару в центре обороны, другой новичок Барриос расположился в опорной зоне, молодой прогрессирующий Мусаев, умеющий разыгрывать мяч, занял место рядом с колумбийцем. Набиуллин – слева в обороне (Жирков в Лигу Европы не заявлен), Смольников – справа. Кузяев и Ерохин продолжают восстанавливаться от травм, так что единственной альтернативой Мусаеву был Эрнани.

На схему, нарисованную клубной пресс-службой, внимания не обращайте: чаще всего она напоминала стандартные 4-2-3-1. Дриусси действовал ближе к левому флангу, а Маркизио – в центре выше двух опорников.

Что получилось у основы?

Почти ничего. Быстрый гол Набиуллина стал следствием грубейшей ошибки чужого защитника, который в своей вратарской попросту попал в ногу Эльмиру. Мяч отскочил в ворота, а голкипер норвежцев Васютин (кстати, воспитанник «Зенита»), не имел ни малейшего шанса среагировать. Есть подозрение, что вряд ли это наигранная Семаком комбинация, хотя всё может быть.

В остальном «Зенит» впереди выглядел очень слабо. Из глубины его атаки строились усилиями Мусаева и Барриоса, опускавшихся к центральным защитникам, но мяч ходил медленно, движения между линиями стабильно не хватало, поэтому «Сарпспобг» оборонялся без малейшего надрыва.

Ракицкий продемонстрировал прекрасную левую ногу – он четырежды вырезал ей диагонали через половину поля на правый фланг в сторону Мака, но ни словак, ни Смольников, даже получая пространство, никак не могли правильно распорядиться мячом. Что касается украинского защитника, то при всех своих созидательных способностях на сегодня он выглядит не очень поворотливым и быстрым.

В первом тайме случился даже характерный эпизод: Мусаев грубо ошибся в передаче назад, покатив мяч мимо Ракицкого, а тот встал словно вкопанный и даже не попытался побежать назад. Защитники высокого класса не имеют права бросать играть даже в таком непростом эпизоде. Форвард норвежцев выскочил один на один, Лунев в самоотверженном броске в ноги спас команду – и счёт остался прежним.



Это, кстати, был самый опасный момент первого тайма. «Зенит» собственными усилиями в створ ни разу не попал.

Второй тайм: условный резерв?

После перерыва «Зенит» сразу же полностью изменился.

Парадокс в том, что условный дубль сыграл чуть веселее основы. Заболотный дважды очень опасно пробивал в створ, а Ригони на пару с Оздоевым разогнали первую быструю атаку в матче, завершившуюся классным смещением и результативным ударом аргентинца в дальний угол. Только важно напомнить, что Ригони на Лигу Европы не заявлен. Как и Жирков.

В концовке «Зенит» пропустил один ответный гол (ошибся после штрафного Кержаков), но вряд ли этот ляп заставил Семака погрустнеть. Гораздо сильнее должно тревожить то, что он увидел до перерыва. Ему предстоит немало раздумий, чтобы определить стартовый состав на игру в Турции.