Красота дня. Они познакомились в Братске, а теперь будут жить в Стамбуле

Анастасия и Фёдор познакомились в родном городе девушки — Братске, когда игроку было всего 16 лет. Тогда будущий защитник сборной России и «Инстамбула» выступал за местный футбольный клуб «Сибиряк», а Анастасия, которой на тот момент было 17 лет, уже работала в маникюрном салоне. Девушка даже вспоминала, что Фёдор тогда не мог позволить себе даже покупку билетов в кино – за него платила она. При этом жена игрока называет его очень настырным: например, из-за любви к фигурному катанию первое свидание Фёдор назначил ей на катке, хотя сам при этом не умел кататься.

Пара расписалась через четыре года после начала отношений, а ещё через два года у них родилась дочка – Милана. Во второй раз отцом защитник стал, когда уже выступал за «Ростов» — в 2015 году. Анастасия родила мальчика — сына назвали Никитой. На теле у Фёдора есть много татуировок, и большая часть из них связана с семьёй – это имена, даты рождения и знаки зодиака своих родных. Что касается Анастасии, то сейчас она занимается воспитанием детей, но ей хватает времени и на благотворительные проекты.



Семья футболиста ездила за игроком по всей России, а теперь их ждёт жизнь в солнечной Турции. Анастасия уже сообщила своим подписчикам в «Инстаграме», что теперь их дом – Стамбул.