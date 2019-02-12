Легенды «МЮ» 1990-х. Где они сейчас?

Уле-Гуннар Сульшер сегодня дебютирует в Лиге чемпионов в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». А другой знаменитый «дьявол» — Пол Скоулз — возглавил «Олдхэм Атлетик» из четвёртого дивизиона. А где сейчас другие игроки «МЮ» 90-х годов? Рассказываем.

Эрик Кантона Фото: Anton Want/Lynne Cameron/Getty Images

«Если где-нибудь в мире когда-либо был игрок, созданный для «Манчестер Юнайтед», это был Кантона», — сказал про него сэр Алекс Фергюсон. С приходом Эрика «МЮ» начал стремительно подниматься и по итогам сезона взял свое первое чемпионство за последние 26 лет. Болельщики запомнили французского нападающего за красивые и многочисленные голы, капитанскую повязку и тяжёлый характер, который часто становился причиной необузданного поведения на поле. Он стал первым игроком Премьер-лиги, который оформил хет-трик (ещё играя за «Лидс») и первым, кто получил за сезон рекордные четыре красные карточки. Самым резонансным событием в его карьере стал случай, когда Эрик, не выдержав провокаций болельщика, атаковал его приемом в стиле кунг-фу. За такую выходку Кантона дисквалифицировали на восемь месяцев, приговорили к 120 часам общественных работ и выписали штраф в размере 10 тысяч фунтов.

Карьеру он закончил удивительно рано – всего в 30 лет. Но уходил не в пустоту: Кантона с 1995 года снимался в кино, и с тех пор, согласно «Кинопоиску», сыграл в 30 фильмах. Сейчас француз, судя по сообщениям СМИ, пытается вернуться в футбол. После увольнения Жозе Моуринью Кантона отправил сообщение бывшему директору клуба Эдварду Фридману и сообщил, что хотел бы стать и.о. главного тренера. Но попытка вернуться в «МЮ» провалилась – этот пост в итоге занял Оле Гульнар Сульшер.



Недавно в «инстаграме» Кантона появилась загадочная запись. «Ничего не могу сказать, но вам это понравится!», — написал он, отметив аккаунт «МЮ». После такого заявления букмекеры считают его фаворитом на пост технического директора «Манчестер Юнайтед».

Рой Кин Фото: Ross Kinnaird/Laurence Griffiths/Getty Images

В 22 года он перешёл из «Ноттингем Форрест» в «МЮ» за рекордную по тем временам сумму – 3,75 млн фунтов – и сразу же начал доказывать, что эти деньги были потрачены не зря. В дебютном матче Кин оформил дубль, а спустя три месяца забил решающий гол в манчестерском дерби. Спустя три года он получил капитанскую повязку, потому что в раздевалке к ирландцу прислушивались все – от игроков до тренера. Сэр Фергюсон говорил, что Кин вдохновлял всех вокруг себя и готов был скорее умереть от истощения, чем проиграть. В это охотно верится: на поле ирландец не щадил ни себя, ни соперников, идя в грубые подкаты и умышленно играя грязно. «Он самый грубый человек, которого я когда-либо встречал. Рой буквально за пару секунд может спустить с небес на землю любого абсолютно уверенного в себе человека», — говорил Фергюсон.



После «Манчестера» Кин перебрался в «Селтик», где и закончил карьеру. После он поработал тренером в «Сандерленде» и «Ипсвич Тауне», ассистентом главного тренера в сборной Ирландии и «Астон Вилле», а с января этого года занимает эту же должность в «Ноттингем Форесте».

Петер Шмейхель Фото: Gary M Prior/ Mike Kireev/Getty Images

Сэр Алекс назвал трансфер Шмейхеля «покупкой столетия»: за восемь лет в «МЮ» датчанин тотально контролировал штрафную, сотни раз выручал, чем помог команде завоевать немало трофеев. Он был настолько крут, что не только отбивал удары, но ещё и сам забивал – «Ротору» в Кубке УЕФА. К концу матча «МЮ» проигрывал 1:2, судья на последних минутах назначил угловой. Спасать команду прибежал Шмейхель – с подачи Райна Гиггза он головой отправил мяч в ворота. Правда, «Ротор» всё равно прошёл дальше.

Сейчас Петер является послом «МЮ», появляется на телевидении и собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост спортивного директора «МЮ».

Марк Хьюз Фото: Pascal Rondeau/Alex Morton/Getty Images

До декабря 2018 года он тренировал «Саутгемптон», но из-за плохих результатов был уволен. В команде у него складывалось, мягко говоря, так себе — в этом сезоне клуб мало побеждал и опустился на 16 место. Так что сейчас Хьюз без работы.

Уле-Гуннар Сельшер Фото: Michael Steele/Jan Kruger/Getty Images

При упоминании Сульшера чуть ли не каждый сразу же вспоминает финал Лиги чемпионов-1999 года. Тогда, выйдя на замену, он на 93-й минуте забил победный гол в ворота Оливера Кана. Сэр Фергюсон вообще любил выпускать Сульшера уже по ходу матча – и эта схема всегда срабатывала. За 11 лет в «МЮ» норвежец 150 раз вышел на замену и забил 28 мячей, за что его прозвали «суперзапасным» и «убийцей с лицом младенца».



Ну а где Сульшер сейчас, вы и так прекрасно знаете – руководит клубом, фанатом которого давно является.

Стив Брюс Фото: Simon Bruty/George Wood/Getty Images

Брюс забивал за «МЮ» каждые восемь игр – такой статистики добиваются немногие форварды, что уж говорить о защитниках. Он играл в паре с Гарри Паллистером, и этот дуэт считают одним из лучших в истории клуба.

После «МЮ» Брюс поиграл в «Бирмингем Сити» и «Шеффилде», где и закончил карьеру, начав тренерскую работу. За 20 лет он поработал в девяти клубах, но самым успешным для него стал период в «Бирмингеме» — за шесть лет работы он дважды выводил команду в премьер-лигу. Зимой этого года Брюс был назначен главным тренером «Шеффилд Уэнсдей», одного из старейших и титулованных клубов Англии, выступающего сейчас в Чемпионшипе.

Тедди Шерингем

Тедди Шерингем Фото: Mark Thompson/Richard Heathcote/Getty Images

Ему было 31, когда он перешёл из «Тоттенхема» в «МЮ». В лондонском клубе у него всё было отлично – он забивал, был среди лучших и его обожали болельщики. Не хватало только одного – трофеев. За ними он перешёл в «МЮ», где за четыре года выиграл всё, что только можно: три чемпионства, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии. Ну а гол в ворота «Баварии» в том самом финале возвёл его в ранг легенд «МЮ».



Шерингем завершил карьеру в 42 и вскоре стал тренером. Начал с «Вэст Хэма», после был «Стивенидж», а потом – переезд в Индию и работа в «АТК».

Энди Коул Фото: Shaun Botterill/Jeff Spicer/Getty Images

Первые три года в «МЮ» Коул не поражал результативностью. Но всё изменилось, когда в команду пришёл Дуайт Йорк. Фергюсон поставил их в пару, и случайное решение оказалось удачным: в первом же матче оба забили. Они настолько хорошо понимали друг друга, что их невозможно было остановить. У них была скорость, ум и способность быстро принять решение, но только когда они были вместе «Когда мы начали играть вместе, то это было что-то сродни знакомству с невероятной женщиной и влюблённости, — рассказывал Коул. — Всё было к месту. Мы никогда не ссорились. Если он меня расстраивал или же я его, то мы смотрели друг на друга и говорили: «Проехали». Вскоре после его перехода даже самые большие клубы Европы начали повторять: если вы остановите пару Коул — Йорк, то вы остановите “Манчестер Юнайтед”».



Сейчас Коул, как и Шмейхель, является послом «МЮ».

Дуайт Йорк Фото: Ben Radford /Lintao Zhang/Getty Images

Первые два сезона всё было прекрасно, а потом началась активная жизнь вне футбола, тусовки, вечеринки и скандалы. Из-за этого у Йорка произошёл конфликт с Фергюсоном, и вскоре он покинул клуб.



Закончив карьеру, тринидадец отправился покорять телевидение – некоторое время он работал экспертом и комментатором. Потом были попытки стать тренером, но закрепиться ни в сборной Тринидада и Тобаго, ни в «МЮ» у него не вышло. СМИ сообщают, что недавно Йорк послал резюме в «Астон Виллу» — на должность тренера.

Денис Ирвин (1990-2002)

Денис Ирвин Фото: Gary M Prior/Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Он был способен закрыть оба фланга обороны, мастерски исполнял штрафные и пенальти. За то, что Ирвин редко ошибался, он получил прозвище «Мистер Надежность», а в свои 35 выигрывал место в составе у более молодого Фила Невилла.



После завершения карьеры Ирвин получил работу на MUTV, где выступает в роли ведущего и эксперта.

«Класс-92»

И отдельно – о некоторых выпускниках «класса-92». Райан Гиггз, Пол Скоулз, Гари и Фил Невиллы, Ники Батт и Дэвид Бэкхем вместе владеют клубом «Солфордом». У каждого из них – 10% акций. Все началось с того, что Гиггз и Гари Невилл захотели создать футбольную школу, но идея купить небольшой клуб пришлась им больше по душе – его можно будет развивать и растить из местных ребят качественных футболистов. Дела у легенд «МЮ» идут неплохо: за несколько лет владения командой, она поднялась на три дивизиона, и про неё даже сняли документальный фильм.



Но управление клубом для них это скорее хобби. Гиггз является главным тренером сборной Уэльса, Скоулз на днях возглавил «Олдхэм Атлетик», Гари Невилл работает на Sky Sports, а его брат тренирует женскую сборную Англии. Батт трудится в академии «МЮ», а Бэкхем занят своим клубом в Майами.

Райан Гиггз Фото: Dan Smith/Laurence Griffiths/Getty Images

Пол Скоулз Фото: Shaun Botterill/MI News/NurPhoto via Getty Images

Гарри Невилл Фото: Chris Cole/Visionhaus/Getty Images

Фил Невилл Фото: Mark Thompson/Action Foto Sport/NurPhoto via Getty Images

Ники Батт Фото: Mark Thompson/Action Foto Sport/NurPhoto via Getty Images