«Тоттенхэм» разгромил Дортмунд на «Уэмбли». Без Кейна и Алли!

На календарь жалуются не только в РПЛ. Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино раскритиковал составителей расписания матчей АПЛ из-за того, что «шпоры» получили на день меньше отдыха перед встречей 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Я не понимаю, почему мы были поставлены в такое невыгодное положение, – возмущался Почеттино. – В турнирах такого рода сутки – это огромное преимущество. Мне трудно понять, почему только я поднимаю данный вопрос, при условии, что у нас была целая неделя, чтобы передвинуть матч в чемпионате на другой день».

Когда теряешь по причине травм звёзд калибра Деле Алли и Гарри Кейна, начинаешь раздражаться из-за того, о чём раньше, возможно, промолчал бы. Хотя, как говорят специалисты, между матчами «через два на третий» и «через три на четвёртый» действительно большая разница. Эмоции Почеттино легко понять. Впрочем, и у Дортмунда тоже свои проблемы: травмированы два лучших бомбардира команды в сезоне – Марко Ройс и Пако Алькасер, а также ещё несколько ценных игроков основной обоймы.

Первый тайм «Тоттенхэм» и «Боруссия» завершили практически с равной статистикой: 55% против 45% по владению мячом в пользу хозяев, 5:5 по ударам. Но более показательными были цифры ударов в створ – 1:5 в пользу Дортмунда! Действительно, стартовые 45 минут двухматчевого противостояния скорее остались за лидером Бундеслиги. Очень плотная игра при относительно низком темпе. «Тоттенхэм» как будто и не стремился увеличивать скорости, вероятно, как раз потому что команда не получила достаточно времени на восстановление. Центральные полузащитники «Боруссии» Аксель Витсель и Томас Делейни перекрывали кислород главному ассистенту «шпор» Кристиану Эриксону, разгружая центр защиты в лице нервной связки Загаду – Топрак.

У «Тоттенхэма» поначалу чудил в обороне Хуан Маркос Фойт, который полтора года назад едва не перешёл в «Зенит» Роберто Манчини. Молодой аргентинец, действуя в тройке защитников на позиции правого центрального, зачем-то лез в обыгрыш у собственной штрафной. Вторая его попытка необоснованного дриблинга закончилась тем, что гости накрыли Фойта прессингом и создали первый голевой момент на «Уэмбли». Кристиан Пулишич имел шанс забить в Лондоне, где окажется летом после перехода в «Челси». Тем не менее хозяев спас Уго Льорис.

Ещё один великолепный сейв голкипера помог «шпорам» уберечься от гола «Боруссии» перед перерывом, когда Джейдон Санчо в результате хитрого розыгрыша углового навесил на Загаду. В общем, только благодаря чемпиону мира команда Почеттино не пропустила первой. Санчо, кстати, выступал в родном городе. Полтайма Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд закрывали эту зону, но потом англичанин становился всё опаснее и опаснее. Форварда с таким игровым интеллектом полностью нейтрализовать невероятно сложно, несмотря на молодость Санчо.

Главный талант «Боруссии» чуть не пропустил матч Лиги чемпионов. Забыл паспорт Единственный англичанин в составе Дортмунда мог не попасть к себе на родину.

Но как только начался второй тайм, команда Почеттино забила! Из игры «Тоттенхэма» исчез лёгкий сон, и пришёл Сон настоящий. Кореец, заменявший по позиции Кейна, сотворил очень красивый гол. Исполнил всё, как классический центрфорвард. Эта атака родилась в результате прессинга «шпор» на фланге и грубой ошибки Ашрафа Хакими, подарившего мяч сопернику.

«Тоттенхэм» действительно заметно прибавил после перерыва в агрессии. Через фланг Хакими «шпоры» организовали ещё несколько опасных атак, арендованный у «Реала» правый защитник проигрывал дуэль Вертонгену. «Боруссия» оробела, потеряла в эти минуты порядок в линиях. Любое открывание Сона таило в себе угрозу.

Разыгравшийся Вертонген был настолько хорош, что заставил забыть о растворившемся на поле Санчо. В эпизоде с голом на 83-й минуте бельгиец выскочил из-за спины того же Хакими, который просто потерял позицию. План Почеттино по распределению сил сработал идеально. «Тоттенхэм» до этого чуть-чуть успокоил игру, чтобы не дать Дортмунду использовать свои козыри и разбежаться, а в концовке добил споткнувшегося соперника. Кто бы мог подумать, что второй тайм хозяева выиграют по ударам – 11:2 (в створ – 5:1)!

Фернандо Льоренте забил третий гол спустя пару минут после выхода на замену. Всё просто: подача углового и точный удар форварда-башни головой. Крупная победа на «Уэмбли» почти наверняка гарантирует «Тоттенхэму» место в четвертьфинале Лиги чемпионов.