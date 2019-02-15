Самая важная неделя для Кононова. От неё зависит его карьера в «Спартаке»

Завтра, 16 февраля, «Спартак» вылетает на последний, четвёртый зимний сбор, который пройдёт в Турции. Третий же этап подготовки не то чтобы принёс сплошное разочарование, но оставил после себя чувство тревоги, наполнил им сердца болельщиков, да и некоторых игроков, возможно, тоже.



После Катара, где каждый день и каждый матч коммерческого турнира был словно праздник, настали суровые будни. Красно-белые показали футбол сомнительного качества во всех четырёх спаррингах в Турции, потерпели первое зимнее поражение, трижды сыграли вничью и, кажется, сделали шаг назад. В эмоциональном состоянии уж точно.

Проверка философии. Задача «Спартака» — не «поплыть» В матче со «Слованом» вместо стеночек и забеганий была конвульсивная «тики-така».

Кононов, правда, с претензиями не согласен. Он говорит про высокие нагрузки, про то, что видит очертания будущей игры, выглядит уверенным и невозмутимым. Пока его словам стоит довериться – тренеру виднее, какие он проводил всё это время тренировки, какие задачи ставил в контрольных встречах, какие цифры показывают датчики после них и чем можно объяснить ошибки в передачах и игровых решениях.

Но если «Спартак» будет выглядеть так и в последних перед возобновлением сезона спаррингах, заявлениям тренера никто уже не поверит. Работы у него невпроворот, а времени – мало. На заключительном сборе красно-белые проведут лишь две игры – 19 февраля с «Оренбургом» и 23-го – с «Шерифом».



Отдельным абзацем на официальном сайте «Спартака» висит предупреждение: «Обращаем внимание СМИ на то, что на данном этапе команда будет работать в закрытом режиме; доступ журналистов на тренировки и на матчи будет ограничен».



Видимо, в клубе поняли: праздники закончились, пора стать чуть серьёзнее и более закрытыми. И решать задачи, которых у Кононова невпроворот.

«Станете тренером – навешивайте на Зе Луиша». Кононов против Егорова Разбор интервью тренера «Спартака» — он уверен в команде и ничего не боится.

Определиться с основным составом

Все последующие проблемы, кроме последней, так или иначе вытекают из этого самого главного пункта. Сейчас совсем непонятно, в каком составе «Спартак» будет играть весной, причём неопределённость затрагивает не одну-две позиции, а куда больше. И это не преимущество перед соперниками, а проблема. Тот же чемпионский сезон «Спартака», как мы помним, прошёл под знаком стабильной, а не плавающей обоймы, где замены делались либо под конкретных оппонентов, либо вынужденно.



На втором сборе в Катаре ещё можно было понять постоянную ротацию, но на третьем, казалось, Кононов определится с главными кандидатами на места в старте. Но нет: замены в каждой игре всё равно носили массовый характер. А чтобы не быть голословными, просто перечислим все зимние матчи. Прописными буквами выделены новые по сравнению с предыдущим спаррингом футболисты.



1. С «Локомотивом» (Ташкент) в ОАЭ: Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриано.



2. С «Ростовом» в Катаре: МАКСИМЕНКО, Рассказов, КУТЕПОВ, Джикия, АЙРТОН, Гулиев, УМЯРОВ, МЕЛЬГАРЕХО, ПЕДРО РОША, Ташаев, Луис Адриано. Шесть замен.



3. С «Зенитом» в Катаре: Максименко, Рассказов, Джикия, Кутепов, МЕЛЬГАРЕХО, ГЛУШАКОВ, Гулиев, ЛОМОВИЦКИЙ, ХАННИ, МЕЛКАДЗЕ, ЗЕ ЛУИШ. Шесть замен, если учитывать перевод Мельгарехо из атаки в оборону.



4. С «Локомотивом» в Катаре: СЕЛИХОВ, Рассказов, Джикия, Кутепов, АЙРТОН, Глушаков, ЗОБНИН, Ломовицкий, Ханни, ТАШАЕВ, Зе Луиш. Четыре замены.



5. С «Марибором» в Турции: МАКСИМЕНКО, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон, Глушаков, ГУЛИЕВ, МЕЛЬГАРЕХО, Ханни, Зе Луиш, ЛУИС АДРИАНО. Четыре замены.



6. Со «Слованом» в Турции: СЕЛИХОВ, Рассказов, Джикия, БОККЕТТИ, Айртон, Глушаков, ЗОБНИН, ПЕДРО РОША, Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш. Четыре замены.



7. С «Мурой» в Турции: МАКСИМЕНКО, Рассказов, Джикия, Боккетти, КОМБАРОВ, ГУЛИЕВ, Зобнин, ЛОМОВИЦКИЙ, Ханни, Педро Роша, Луис Адриано. Четыре замены.



Как видим, замен в стартовых составах на третьем сборе стало всё-таки меньше – четыре против шести (игру с «Актобе» не берём в расчёт, там бегали резервисты), поэтому говорить, что Кононов ни на шаг не сдвинулся в понимании основы, нельзя. Но на заключительном этапе хотелось бы увидеть ещё больше стабильности.

Найти оптимальную схему

Осенняя гибридная 4-4-2, которую внедрил на первых порах Кононов, виделась сиюминутным вариантом – наигрывать что-то новое у него не было времени, большинство центральных полузащитников выбыло в лазарет, и он попросту определил круг сильнейших игроков, сконцентрировал всю атакующую мощь – и бросил её на поле.



Но у схемы есть недостатки. Главный – это даже не взаимодействие Луиса Адриано и Зе Луиша (у них-то всё должно получиться, при Каррере и Пилипчуке «Спартак» с парой форвардов играл не раз), а уязвимость центральной оси и левого фланга. Ханни плохо защищается, с парой Глушаков – Зобнин по 4-4-2 играть тоже рискованно, поскольку Денис проделывает маловато черновой работы.



Альтернативный вариант – 4-2-3-1 (4-3-3 Кононов пока не пробовал), где Ханни перебирается на место «под нападающим», а Адриано может занять левую бровку. Более сбалансированная расстановка, но Кононов, похоже, пока не решил, какая ему нравится больше.

Наигрывать постоянных игроков на флангах

Фланги — главная «плавающая» зона в «Спартаке». Здесь наивысшая конкуренция и наибольшая ротация в контрольных встречах. Атакующий футбол Кононова сложен для понимания и внедрения, а нестабильность только усугубляет проблемы. У Педро Роши не хватает уверенности, у Ломовицкого – понимания своих задач и опыта, у Ташаева – конкретики и тоже уверенности, у Ханни – скорости. Недостатки есть у каждого, но их всегда можно скрыть. Если «Спартак» перейдёт к схеме 4-2-3-1, то оптимальным кажется такой вариант: Луис Адриано – слева, Мельгарехо – справа, а Ханни в центре. Правда, в дело всегда может вмешаться лимит на легионеров.

Глушаков, Фернандо, Гулиев?

Место Зобнина в опорной зоне сомнению не подлежит, это самый мобильный и объёмный футболист «Спартака», обладающий тактической грамотностью. Остаётся либо одно, либо два места (в зависимости от позиции Ханни). А позиции Глушакова уже не так радужны, как после сбора в Катаре. Фернандо много лечился. Рискнём предположить, что на сегодня наилучшие шансы на попадание в основу должны быть у Гулиева. С ним средняя линия красно-белых будет меньше подвержена контратакам соперников.

Определить оптимальную роль для Ханни

Удивительное дело: на бумаге футбол Кононова подходит алжирскому плеймейкеру чуть ли не больше, чем остальным партнёрам, но ни в одном из контрольных матчей он не оставил цельного впечатления. Софьян классно играет, когда имеет свободное пространство, но совсем теряется, если сталкивается с плотностью и жёсткостью. Пока в его действиях многовато потерь, напрасных попыток дриблинга и поспешных передач.



Судя по тому, что в пяти последних матчах Ханни выходил с первых минут, он для Кононова – стопроцентный игрок основы. Но где Софьяну лучше, на позиции инвертированного вингера или под нападающим, Кононов пока не разобрался.

Подготовиться эмоционально к адскому отрезку

Ближайший сбор, который продлится ровно неделю, важен хотя бы потому, что впереди «Спартак» ждёт настоящий ад. 3 марта – домашняя игра с «Краснодаром», 7-го – выездная и решающая кубковая встреча с «Уралом» в непонятных погодных условиях, 10-го – дерби с «Динамо» в Петровском парке на новом стадионе, 17-го – битва с «Зенитом» в Тушино.



Ни одной лёгкой или даже средней по степени тяжести встречи. Каждая – на вес золота. И каждая может закончиться разрушением надежд. Поэтому Кононову нужно провести эту неделю в Турции так мощно, чтобы все – как болельщики, так и игроки (в первую очередь) – стали уверены: «Спартак» к возобновлению сезона готов.