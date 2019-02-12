«Станете тренером – навешивайте на Зе Луиша». Кононов против Егорова

«Спартак» не выиграл ни одного из четырёх матчей на турецком сборе, но Олег Кононов похвалил игроков и спокойно объяснил локальные неудачи серьёзными нагрузками.

Его фразы, сказанные после после заключительной игры на сборе, требуют итоговой интерпретации. Но начнём мы со справки о ФК «Мура», которую мне дал сам Роберт Кузьмич.

Роберт Кузьмич, если что, один из топ-менеджеров крупной иностранной компании на российском рынке, фанат «Спартака» и по необыкновенной случайности президент этого самого словенского клуба.

Один Педро Роша = NS mura

Для Кузьмича игра со «Спартаком» была футбольной мечтой. Он привёз на матч друзей из России, заготовил специальные двусторонние шарфы, один из которых подарил Станиславу Черчесову, и в эти мгновения выглядел абсолютно счастливым человеком.

Фото: «Чемпионат»

— Я давно работал в России и вместе с друзьями начал болеть за «Спартак», — рассказал он. – У нас была ложа ещё в «Лужниках», а сейчас и на «Открытии». Мы вместе праздновали чемпионство и расстраивались, когда в прошлом году случился какой-то надлом.

Примерно четыре года назад Роберт стал задумываться о создании собственного клуба в родном крае.



— Средний бюджет словенских команд, если не считать тот же «Марибор», от одного до двух миллионов евро. И с этими финансами реально бороться за еврокубки. Мы выбрали проект с «Мурой», потому что это клуб с традициями, ему скоро будет 100 лет, но в последние годы он находился в разрушенном состоянии.



Буквально за пару лет Кузьмич с товарищами воссоздали в 20-тысячном городке футбольную академию, привлекли игроков из своего региона и быстро вышли из третьей лиги чемпионата Словении в высшую. Кажется, ещё немного – и пятитысячному стадиону придётся принимать Еврокубки.



— Пока думать об этом рано, — честен Роберт. – Сейчас средняя зарплата моих игроков 1500-2000 евро в месяц. И если ставить цели, то полуторамиллионный бюджет надо сильно повышать. Но мечты, конечно, есть.



Одна из них уже сбылась. После матча Кузьмич вышел на поле, кричал «браво» и фотографировался в красно-белом матчевом шарфе с игроками своей команды, а спартаковцы в это время, не обращая внимания на чужой праздник, резво ушли в раздевалку.

Фото: «Чемпионат»

Если подвести чуть менее весёлый итог, то в последнем товарищеском матче московский «Спартак» сыграл вничью с командой из 20-тысячного города, которая стоит в 12 раз дешевле Педро Роши, а её вместе взятые игроки зарабатывают в 10 раз меньше Дениса Глушакова. Так что вопросы к сомнительной игре «Спартака» против «Муры 05» должны появляться даже в том случае, если у на ногах каждого игрока на ногах обнаружатся металлические блины, оставшиеся от штанг Джиорджио Д`Урбано.



И, собственно, тренер на все сомнения нам и ответил.

Встречная атака Кононова

1. «Несмотря на результаты, сбор прошёл удачно, — уверил он. — Запланированную работу довели до конца. Игроки выложились полностью и получили ту нагрузку, которую должны были получить. То, что было тяжело играть, — это следствие непростой подготовки».



Принимается. После матча со «Слованом» «Спартак» действительно провёл лишь восстановительное занятие, а затем отказался от вечерней и утренней тренировок. Похоже, тренер не лукавит, и команда действительно запланированно вышла на пик нагрузок, проведя 3 матча за 5 дней и работая в двухразовом режиме. Так что скованность как в движениях, так и в мысли вполне можно объяснить усталостью.

Проверка философии. Задача «Спартака» — не «поплыть» В матче со «Слованом» вместо стеночек и забеганий была конвульсивная «тики-така».

2. «Мура» очень хотела играть против нас на контратаках и скорости. Пару моментов у них было, а остальное мы пресекали. Над многими компонентами надо ещё работать, для этого у нас есть четвёртый сбор. Также мне проглядывается уже рисунок игры».



Можно парировать.



Во-первых, в первые 15 минут напуганная или восхищённая именем «Спартака» «Мура» с трепетом перекатывала мяч у своих ворот, постоянно нарываясь на прессинг. Но через 15 минут, когда не то чтобы очень футбольные словенцы перестали дрожать и заиграли злее и проще, «Спартак» скис. Моментов же у «Муры» было куда больше двух.

Во-вторых, если рисунок игры проглядывается и виден самому тренеру – это очень хорошо. Если он уверен, что с ослаблением нагрузок яркий стиль ощутят люди вокруг – это ещё лучше. Но пока нам всем ещё можно побыть дальтониками, не различающими цветов игры «Спартака».



В-третьих, очень приятно, что команда Кононова ни за что не будет лепить навесы в чужую штрафную, но остаются вопросы – а обладает ли тренер нужными исполнителями под игру через владение? Не будем даже трогать проблемные фланги, возьмём лидеров – того же мощного Зе Луиша, внешний вид которого так и требует «грузить».

Наступает время для паники? «Спартак» снова не смог победить На этот раз красно-белые не обыграли «Муру».

3. «Я вас как раз читаю, расскажите-ка мне поподробнее про игру Зе Луиша, когда ему подают и сколько он забил головой»?



Это был тот случай, когда вежливый Кононов вышел из монотонности и одержал чистую победу. Зе Луиш, несмотря на свои данные, действительно редко отличается после навесов во время позиционных атак.



— На мой взгляд, он достаточно часто участвует в верховой борьбе, но чаще бьёт на метров пять-семь выше ворот. Когда он забивал с игры головой и не после стандартов — это достаточно трудно вспомнить, — признал я.

— И что вы предлагаете? Играть на него верхом?

— Почему бы и нет, может у него выработается навык, — потерял я позицию в стиле Айртона.



— Хорошо, когда вы будете главным тренером, пожалуйста, отрабатывайте и навешивайте на Зе Луиша, — с улыбкой закончил Кононов.



Приятно, что Кононов знает, как использовать Зе Луиша и верит в альтернативные качества, которые Егоровы не видят за мощным телом (на самом деле видим).

— Зе Луиш играет хорошо как внизу, так и вверху. Всё зависит от наших атак, которые будут направляться в его сторону как низом, так и верхом, — продолжает Кононов.



Похоже, все эти красоты откроются нам к 18-му туру. Пока же они держатся в тайне.



4. «Джикия командовал игроками атаки, чтобы они открывались и находились в тех зонах, в которых они должны быть. Повторюсь, это тренировочный сбор и здесь всё может быть так же, как и в настоящей игре. Определённые игроки обязаны командовать игрой, в частности центральный защитник».



Эта фраза Кононова относится к перепалке игроков, случившейся во втором тайме.



— Зе! Подойди сюда, — подсказывал Глушаков, получая мяч из аута. Единственный форвард Зе Луиш ближе к другой бровке и делал вид, что не слышит.



— Зе, твоя зона! – закричал Глушаков, и его поддержал Джикия, громкая речь которого в мягкой форме переводится так: «Слушай, ты будешь играть и слушать, что говорят»?



Зе Луиш поморщился и неспешно отбежал в нужную сторону. Возможно, именитый форвард был недоволен партнёрами. Возможно, ему просто взгрустнулось. Но вся его звёздность в этот день ограничилась битвой с практически деревенской командой, ни одного игрока из которой он не смог обыграть 1 в 1.



И если Зе и часть его португалоговорящих друзей не изменят настроения к началу сезона, то для «Спартака» и такого расположенного к игрокам штаба Кононова всё кончится плохо.

Впрочем, уровень Зе и того же Адриано не поддаётся сомнению, как и способность «включиться» к официальным матчам.



5. «Роша хочет доказать свою состоятельность в команде. На данный момент он так же, как и все игроки, работает в полную силу. Что-то получается, что-то не получается. Будем ждать чемпионат».



И сейчас слабо верится, что к началу сезона Педро Роша избавится от то ли психологических, то ли технических проблем и станет ярче хотя бы своих сережёк в ушах.

Боккетти: кажется, в России правда любят Путина. Он — настоящий президент Главный итальянец в российском футболе.

Вывод

Кононов никого не обманывает. Он не отходит от философии и продолжает строить футбол, считающийся в России спартаковским. Он действительно просматривает каждого игрока и доверяет им разные позиции. Он пробует разные схемы, одну из которых и выберет к началу второй части сезона.



А товарищеские матчи – это всего лишь повод для сиюминутной рефлексии. И если вам сегодня нестерпимо грустно от любимого клуба, то просто вспомните Станислава Черчесова и убедитесь, что предварительные результаты к реальной готовности не имеют абсолютно никакого отношения.



Что там, «сборники» проиграли перед ЧМ почти всё? Зато ещё полгода были монстрами что на турнире, что в своих клубах.



Возможно, Кононову тоже удастся чудо.

Спортлэндтур: Организация учебно-тренировочных сборов