5 самых красивых голов Серии А

В 24-м туре чемпионата Италии сразу три шедевра.
Мы в редакции не определились насчет лучшего гола в этом туре. У каждого из нас были свои аргументы за Пёнтека, Кришито и Крунича. Так что победителя определяют читатели. Голосуйте в конце статьи, аргументируйте в комментариях.
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Настолько противоречивого применения повтора в этом сезоне ещё не было.
5. Гол, после которого «Зенит» пожалеет о несостоявшейся покупке Баделя.
4. Выстрел Дибала из-за пределов штрафной в девятку.
3-1. У Пёнтека самый сложный удар по исполнению в этой подборке.
3-1. Кришито вырвал победу на 93-й минуте.
3-1. Крунич прошёл с мячом со своей половины поля и издевательски перекинул вратаря.
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