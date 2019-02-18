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Серия А. Кришито и Пёнтек забили красивые голы в чемпионате Италии. Видео

Кшиштоф Пёнтек
«Чемпионат»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
5 самых красивых голов Серии А
В 24-м туре чемпионата Италии сразу три шедевра.
Футбол / Италия

В 24-м туре чемпионата Италии сразу три шедевра.

Мы в редакции не определились насчет лучшего гола в этом туре. У каждого из нас были свои аргументы за Пёнтека, Кришито и Крунича. Так что победителя определяют читатели. Голосуйте в конце статьи, аргументируйте в комментариях.

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Настолько противоречивого применения повтора в этом сезоне ещё не было.

5. Гол, после которого «Зенит» пожалеет о несостоявшейся покупке Баделя.

4. Выстрел Дибала из-за пределов штрафной в девятку.

3-1. У Пёнтека самый сложный удар по исполнению в этой подборке.

3-1. Кришито вырвал победу на 93-й минуте.

3-1. Крунич прошёл с мячом со своей половины поля и издевательски перекинул вратаря.

Принять участие в опросе вы также можете, пройдя по ссылке.

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