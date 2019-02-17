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СПАЛ – «Фиорентина» — 1:4, 17 февраля 2019, обзор матча, скандал с VAR

СПАЛ — «Фиорентина» — 1:4
Павел Пучков
Фото: Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images
Самое жёсткое VAR-решение сезона случилось в Италии. Судьи убили СПАЛ
Настолько противоречивого применения повтора в этом сезоне ещё не было.
Футбол / Италия

В итальянской серии А очередное бурное обсуждение того, нужен ли футболу VAR. Подобная тема в нынешнем сезоне актуальна для всех турниров, где применяют систему видеоповторов. В целом никто не против самой технологии, но у болельщиков регулярно возникают вопросы по логике применения VAR арбитрами.

Италия - Серия А. 24-й тур
17 февраля 2019, воскресенье. 14:30 МСК
СПАЛ
Феррара
1 : 4
Фиорентина
Флоренция
1:0 – Петанья – 36, 1:1 – Фернандеш – 44, 1:2 – Верету – 79 (пен), 1:3 – Симеоне – 80, 1:4 – Жерсон – 88

Новая история из матча СПАЛ – «Фиорентина», и в определённой степени она может стать исторической, – в качестве прецедента. Итак, счёт 1:1, но хозяева забивают гол. Арбитр идёт смотреть повтор, на котором видно: всё сделано чётко. Но смотрят не финальную часть атаки СПАЛа, а происходящее у других ворот. И выясняется, что хозяева забили в контратаке после нарушения в своей штрафной. У арбитра шары размером с замок Эстенсе в Ферраре. Отменяет гол СПАЛа и ставит пенальти в пользу «Фиорентины».

И вместо 2:1 получается 1:2. И раздавленная команда хозяев, в итоге пропустившая ещё два мяча и уступившая 1:4. Но главное, что обсуждают – четыре минуты, которые потребовались судьям, чтобы разобраться во всей ситуации. Время, за которое СПАЛ успел провести свою атаку и забить.

«С VAR надо что-то делать. С одной стороны, они слишком долго думали о том, что в штрафной СПАЛа был фол. С другой – без видеоповтора это был бы украденный у «Фиорентины» гол».

«Краверо утверждает. что нельзя было ставить пенальти, чтобы избежать нервной ситуации на поле. Но разве VAR нужен не для определения ошибок и при его применении точно надо думать о контексте? Безумие».

«В этом и есть проблемы VAR. Многие детали его применения не известны достаточно хорошо. Окей, это был фол, но гол Валоти был чистым. Надо было включать VAR быстрее, чтобы СПАЛ не успел провести свою атаку и забить свой гол»

«Во всём виноваты те болельщики и функционеры, которые как сумасшедшие стремились к научной точности принятия решений от судей. Теперь из футбола удалены все эмоции и спонтанность».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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