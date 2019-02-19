А не уволят ли вправду Сарри? Теперь за него по-настоящему страшно

Эхо от 0:6

Посреди прошлой недели «Челси» кое-как одолел «Мальме» в 1/16 финала Лиги Европы, но вряд ли та победа, одержанная полурезервным составом, хоть как-то успокоила болельщиков. Чудовищное поражение от «Манчестер Сити» (0:6) по-прежнему не выветрилось из памяти, шквал критики в адрес Сарри не успел затихнуть, и неудивительно, что перед игрой многие сходились во мнении: если вдруг команда снова проиграет, да ещё и дома, да ещё и очередному принципиальному сопернику, да ещё и в турнире, в котором осталось мало сильных клубов, то закончиться всё это может для итальянского тренера грустно.

Не сказать, что «Юнайтед» подходил к матчу в полностью противоположном настроении. Во вторник «красные дьяволы» впервые при Сульшере проиграли – «ПСЖ» в Лиге чемпионов со счётом 0:2, однако всё же две команды, встретившиеся в 1/8 финала Кубка Англии на «Стэмфорд Бридж», было сложно сравнивать по уверенности в своих силах. У «МЮ» дела идут на поправку, несмотря на локальную неудачу, тогда как что может случиться в скором времени с «Челси», не знает никто.

«Выгоните этого клоуна из моего клуба». Что пишут о поражении «Челси» СМИ пытаются найти причину, болельщики просят Сарри уйти.

Стартовое давление в стиле «анти-Моуринью»

Стартовые минуты полностью совпали с ожиданиями. «Манчестер Юнайтед» был смелее, наглее и быстрее – он выдал яркие 5-7 минут, в течение которых Давиду Луису пришлось выбивать мяч из вратарской после очень опасного прострела, а Лукаку нанёс сильный, но неточный удар из хорошей позиции. При Моуринью такого резвого наскока от «МЮ» в выездном матче против атакующей команды представить было невозможно. Но с Сульшером настали другие времена.

«Челси» же было очень сложно. Команда пробовала проводить фирменные атаки за счёт глубинного плеймейкинга Жоржиньо и скорости Азара, но почти все попытки разбивались о прессинг гостей. Единственный опасный момент в стартовом отрезке лондонцы создали после стандарта – Давид Луис и Педро нанесли «двойной удар» по Ромеро, но аргентинский вратарь справился. «Юнайтед» не был намного мощнее, о доминировании говорить точно не приходилось, но футбол «красных дьяволов» выглядел более осмысленным и чётким.

Отцепитесь от Сарри. Он не проваливается, сравните с первым сезоном Гвардиолы Проблема в самом клубе.

Два радиоуправляемых навеса от Погба и Рэшфорда

Другое дело, что пропускать «Челси» начал в не самый логичный момент, когда игра выровнялась, а лондонцы приспособились-таки к прессингу «Юнайтед» и успели провести несколько атак через центральную зону. Игуаин вообще должен был убегать один на один после ошибки Линделёфа, но нападающему банально не хватило скорости.

А потом наступило время радиоуправляемых навесов. Первый выполнил Погба с левого фланга – прямо на голову не самому рослому и прыгучему Эрреру. Под конец тайма «Челси», провалившись в переходной фазе после единоборств в средней зоне, допустил ещё одну подачу. Уже с другой бровки – от Рэшфорда на Погба. Четвёрка защитников в обеих ситуациях смотрелась статистами. А Погба с его «1+1» полностью реабилитировался за удаление в прошлой игре.



0:2 к перерыву – и дело запахло настоящей безнадёгой для Сарри.

Впервые с 2012 года

Ещё после первого гола «МЮ» перешёл на игру вторым номером, а после второго гости сели ещё глубже. Второй тайм прошёл под знаком преимущества «Челси», только преимущество это оказалось стерильным и не привело ни к чему, кроме роста показателей по владению мячом. Момент у синих имелся лишь один – Азар за счёт индивидуальных действий заскочил в штрафную на скорости, пробил из опасной позиции, но мяч после рикошета пролетел чуть выше.

В итоге «Юнайтед» одержал первую с 2012 года победу на «Стэмфорд Бридж» и пробился в четвертьфинал. Из грандов в Кубке Англии теперь остались лишь две манчестерские команды. А «Челси» вновь предстоят непростые дни, в течение которых придётся выслушивать критику и много думать. А может, даже начинать искать нового тренера. Ведь фирменного атакующего футбола от Сарри всё ещё нет. Результатов – тоже.