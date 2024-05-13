Мамаев — о «Химках» всё было непорядочно, много лжи

Бывший полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Павел Мамаев поделился воспоминаниями о периоде выступлений за подмосковные «Химки». По словам игрока, в клубе всё было не совсем порядочно.

– А почему в «Химках» вы почти не играли?

– «Химки» – вообще тяжёлая тема. Не могу сказать, что перейти туда было глупым решением, но точно плохим. Люди, с которыми я там столкнулся… Всё как-то было непорядочно, нечестно – много лжи. Всё, что я больше всего ненавижу. Было, прошло, закончилось – и слава богу.

– Что именно было не так?

– Не знаю, как с остальными, но ко мне отнеслись непорядочно с точки зрения наших договорённостей, – сказал Павел Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.