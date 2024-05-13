Игрок «Спартака» Хлусевич поделился ожиданиями от матча с «Балтикой» в Кубке России

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Опасений перед кубковым матчем с «Балтикой» нет. Мы готовимся планомерно, разбираем игры соперников. В матче с «Балтикой» будем стараться выдать свой максимум.

«Балтика» весной явно преобразилась. У них есть результат. До игры с «Уралом», по-моему, было так. Это достаточно неплохо. Будет нелёгкий матч. Мыслей о Суперфинале Кубка России пока нет. Движемся от матча к матчу», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» состоится во вторник, 14 мая. Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:45 мск.