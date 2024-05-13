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Марцел Личка: Соболев — неприятный нападающий, я просил его не убивать «Динамо»

Марцел Личка: Соболев — неприятный нападающий, я просил его не убивать «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слова форварда «Спартака» Александра Соболева. Ранее Соболев заявлял: «Ко мне перед матчем подошёл главный тренер «Динамо» и в шутку сказал: «Не убивай нас сегодня». Но исход мы все знаем».

— Правда, что вы говорили Соболеву перед матчем с «Динамо» в чемпионате, чтобы он вас не убивал?
— Да, это так. Соболев — неприятный нападающий, в хорошем смысле. Он забил «Динамо» четыре гола, бьётся, старается, хорошо сохраняет мячи. Играть против него тяжело, но в «Динамо» тоже умные нападающие. Я Соболеву правда говорил перед матчем в чемпионате России — не надо нам забивать (улыбается)! Но, к сожалению, он забил два мяча. Это его мастерство искать свободные зоны и в любую секунду забивать голы. На мой взгляд, Соболев — хороший форвард. Но у нас есть Тюкавин! — приводит слова Лички «РБ Спорт».

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