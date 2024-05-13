Александр Мостовой: для меня не будет шоком, если «Зенит» не станет чемпионом

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о санкт-петербургском «Зените».

«Мы не сможем ответить, что случилось с «Зенитом». Чтобы знать, нужно находиться в команде. А мы смотрим со стороны. Но я бы не сказал, что «Зенит» играет плохо. Они играли лучше ЦСКА, играли лучше «Факела», лучше «Рубина». Однако они не побеждают. В футболе было много случаев, когда команды играют ужасно, но выигрывают. Для меня не будет шоком, если «Зенит» не станет чемпионом. Я говорил ещё в самом начале сезона, что в РПЛ всё выравнивается», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 28 туров РПЛ нынешнего сезона «Зенит» занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.