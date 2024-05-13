Глушенков рассказал, хочет ли он побить рекорд Халка по количеству голевых передач

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков ответил на вопрос, желает ли он побить рекорд экс-нападающего «Зенита» Халка по количеству голевых передач за сезон.

— Ставишь цель побить показатель Халка?

— Никогда перед собой каких‑то целей не ставлю. Просто выхожу на поле и стараюсь делать своё дело. Получится отдать передачу — здорово, тут ведь не только от меня всё зависит, человек ещё забить после паса должен. Побью рекорд — будет замечательно. Не побью — ничего страшного не произойдёт, — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0) Максим Глушенков отметился двумя результативными передачами, которые стали для него 14-й и 15-й в нынешнем сезоне РПЛ. Таким образом, 24-летний футболист приблизился к достижению бывшего нападающего «Зенита» Халка, который сделал 16 ассистов в сезоне-2015/2016, что является лучшим показателем по количеству результативных передач за сезон с 2009 года. До конца чемпионата России осталось два тура, в которых железнодорожникам предстоит сыграть с «Факелом» (18 мая) и «Балтикой» (25 мая).